VIDEO „Este foarte important că putem fi utili”. O refugiată din Ucraina gătește mâncare pentru zeci de conaționali de-ai săi

Odată cu declanșarea războiului din Ucraina, sute de mii de oameni, majoritatea femei și copii, au trecut frontiera în Republica Moldova, căutând aici pacea. Mulți dintre ei locuiesc și în prezent în diferite centre de plasament temporar pentru refugiați. Cu sprijinul HelpAge International Moldova și cu susținerea financiară a Programului Alimentar Mondial al ONU (WFP), refugiații din 28 de astfel de centre, amplasate în 18 raioane ale țării, se bucură de trei mese calde pe zi.

Lilia Stanevici, din Bilhorod-Dnistrovskîi, regiunea Odesa, locuiește de 10 luni la Centrul Creștin „Sarepta” din comuna Sărata Galbenă, raionul Hâncești.

„Am fugit de război. Nu știam cum va fi, dar Dumnezeu pe toate le-a organizat, ne-a ajutat să ne aranjăm, ne-a blagoslovit. Am venit pe data de 26 februarie, practic la începutul războiului. La început, gândeam că, în curând, totul se va termina și vom reveni acasă. Dar, din moment ce războiul încă mai continuă, pentru că avem copil, ne este frică și nu plecăm. Așteptăm, poate va da Dumnezeu, se vor schimba lucrurile spre bine și ne vom întoarce acasă”, ne spune Lilia, care încă are puterea să-și păstreze optimismul și zâmbetul pe buze.

Lilia Stanevici a venit la Sărata Galbenă în luna februarie. Din septembrie pregătește mâncare pentru conaționalii ei.

„Pentru mine este foarte important faptul că pot să servesc oamenii noștri, care au fugit de război”

Pentru a-și ajuta semenii, dar și pentru a avea o ocupație care s-o ajute să treacă mai ușor peste necazurile provocate de război, Lilia a decis să se angajeze la compania care prepară mâncarea pentru refugiații cazați la Sărata Galbenă.

„Venim la serviciu la ora 6:30, gătim micul dejun, îl repartizăm. Pe urmă gătim, în paralel, prânzul, apoi cina. Pe la 18:30 mergem acasă. Cina este la ora 18:00, o repartizăm, apoi curățim și mergem acasă. Pentru mine este foarte important faptul că pot să servesc oamenii noștri care au fugit de război, că putem fi utili și, slavă Domnului, pentru că așa îmi este mai ușor pe suflet. Pentru că sunt permanent ocupată, e mai simplu să trăiesc ceea ce se întâmplă, să nu mă adâncesc în aceste evenimente, să nu mă axez pe asta și să ne continuăm viața”, mărturisește femeia.

„Lucrează foarte bine, e responsabilă. Chiar am încredere în ea”

Încadrarea Liliei în câmpul muncii a fost benefică nu doar pentru ea, ci și pentru angajator, care se confruntă, în această perioadă, cu o criză de personal.

Ludmila Culeac, administratoarea firmei care pregătește mâncarea.

„După ce mai mulți refugiați au plecat în Europa, în America, ea a hotărât să rămână în Moldova. A dorit și un post de muncă, să se ocupe cu ceva, și s-a apropiat de mine. Chiar m-a bucurat, pentru că în ziua de azi avem probleme cu lucrătorii. Și la oraș e o problemă, dar în sat cu atât mai mult. M-a bucurat că ea a avut această dorință și am angajat-o în calitate de bucătăreasă. Lucrează foarte bine, e responsabilă. E un post de lucru care chiar necesită responsabilitate în primul rând și chiar am încredere în ea”, spune Ludmila Culeac, administratoarea firmei care pregătește mâncarea.

„Totul e gustos, totul ne place. Mulțumim celor implicați”

Datorită muncii depuse de Lilia și colegele ei și cu sprijinul HelpAge International Moldova și a Programului Alimentar Mondial al ONU (WFP – World Food Programme), care suportă costul produselor alimentare, persoanele refugiate din Ucraina beneficiază de trei mese calde în fiecare zi.

Ella Maracek, refugiată din Ucraina: „De la bun început totul a fost bine. Ni s-a acordat foarte multă atenție, mâncarea era foarte gustoasă și diversă. Și pentru copii, și pentru copiii mai mici. Eu am venit cu doi copii, cel mic avea două luni și ne aduceau și hrană pentru bebeluși, și pentru copii de vârstă mai mare. Totul e gustos, totul ne place. Mulțumim celor implicați.”

Vladimir Stanevici, refugiat din Ucraina: „Cu alimentarea aici totul e bine, e organizat. Din ceea ce am auzit, cum e chiar și în alte țări, aici e foarte bine organizat. Alimentația este de trei ori pe zi. Dacă cineva are nevoie de ceva suplimentar, nu sunt probleme cu asta. Mai ales în cazul celor care au copii mici, totul e pozitiv în acest sens.”

Svetlana Kasianenko, refugiată din Ucraina: „Cu alimentarea aici totul e bine. Ajung de toate și pentru copii, și pentru adulți. Slavă Domnului, avem de toate. Aici gătesc astfel, încât copiii pot mânca orice: diverse terciuri, supe. Practic, se potrivește totul și pentru copii.”

Grație HelpAge și WFP, refugiații de la Sărata Galbenă beneficiază de trei mese calde pe zi

Vor beneficia de mese calde și în 2023

Asigurarea meselor calde pentru miile de refugiați adăpostiți în diverse centre de pe tot teritoriul Republicii Moldova nu ar fi fost posibilă sau ar fi reprezentat o mare problemă fără implicarea HelpAge International Moldova și fără susținerea financiară a Programului Alimentar Mondial al ONU.

Daniele Pedretti, manager de program umanitar în cadrul HelpAge International Moldova: „HelpAge a început să lucrăm cu WFP (Programul Alimentar Mondial al ONU) chiar de la începutul crizei, din aprilie. Deja lucram la distribuirea alimentelor de la începutul lui martie. Avem acum 28 de centre de plasament a refugiaților, unde oferim câte trei mese calde pe zi și lucrăm în 18 raioane diferite. În general, de la începutul crizei refugiaților, am oferit trei mese calde pe zi în medie la 1 600 – 1 700 de persoane pe lună. Dacă luăm în calcul cele zece luni de la începutul crizei, atunci ajungem probabil la numărul de 16-20 de mii de persoane pe care le-am asigurat cu trei mese pe zi.”

Daniele Pedretti, manager de program umanitar, HelpAge International Moldova

Datorită colaborării dintre HelpAge International Moldova și WFP, persoanele din Ucraina refugiate în mai multe centre de plasament temporar din Republica Moldova vor beneficia de hrană și în 2023. „HelpAge are contract cu World Food Programme, pentru a lucra în aceste 28 de centre de acomodare a refugiaților, care a fost prelungit până la sfârșitul lunii august. Deci vom continua să lucrăm cu WFP ca să oferim câte trei mese pe zi în aceste centre până la sfârșitul lunii august. Suntem foarte bucuroși că avem acest parteneriat cu WFP pentru că ne permite să asigurăm alimentația, ceea ce e o nevoie primară, pentru atât de mulți oameni care au nevoie de asta”, menționează Daniele Pedretti.

„Era un șoc pentru noi toți. Nu știam cum vom putea să hrănim oamenii aceștia”

Victor Culeac, directorul Centrului creștin „Sarepta” de la Sărata Galbenă, spune că pregătirea bucatelor pe loc, în incinta instituției, permite adaptarea meniului la necesitățile diferite ale beneficiarilor, dar și la numărul lor, care poate fi diferit de la zi la zi.

„Pe 25 februarie multe lucruri s-au schimbat la noi, am fost nevoiți să primim 50 de mame cu copii. Era un șoc pentru noi toți, pentru că nu eram pregătiți. De la bun început nu știam cum vom putea să hrănim oamenii aceștia. Am depus tot efortul ca să pregătim aici o clădire și pe urmă deja firma de catering a venit aici cu lucrătorii lor ca să pregătească mâncarea și până în ziua de azi se pregătește mâncarea pe loc”, explică directorul Centrului „Sarepta”.

Victor Culeac, directorul Centrului Creștin „Sarepta” din Sărata Galbenă

„Au devenit ca o familie”

Victor Culeac, cel care de mai bine de 10 luni are grijă ca oamenii alungați de război să aibă toate cele necesare, spune că grupul de refugiați de la Sărata Galbenă „a devenit ca o familie” și că fiecare se implică pentru a păstra ordinea și curățenia în casa lor temporară.

„Ei au programul lor, cine mătură, cine spală – azi la bucătărie, mâine în dormitoare, poimâine amenajează sau ajută pe teritoriu (în curte, n.r.). Noi facem ceea ce trebuie să facem, dar vrem ca și ei să fie implicați. De ce am făcut lucrul acesta? Din prima zi am văzut că toți stăteau numai în telefoane și se uitau la ce se întâmplă în Ucraina și se stresau. Am spus că trebuie ceva să schimbăm și le-am zis: «Oameni buni, trebuie cumva să uitați. Eu înțeleg că este țara voastră, că cineva a rămas acolo, dar nu este bine pentru voi să stați zilnic în telefon». Și văd că s-au integrat foarte bine, deja au prieteni aici, cunosc foarte multe lucruri în Moldova, singuri pot să se deplaseze la Chișinău, Hâncești sau în alte locuri”, povestește Victor Culeac.

Centrul Creștin „Sarepta” din Sărata Galbenă găzduiește în prezent aproximativ 30 de refugiați din Ucraina.

Având în spate experiența gestionării fluxului de refugiați din primăvara acestui an, administrația Centrului de la Sărata Galbenă se pregătește acum pentru posibilitatea de a primi un nou val de oameni fugiți de bombele aruncate de ruși asupra lor: „Majoritatea celor de aici sunt din regiunea Odesa și acum ei spun că se așteaptă un alt val de refugiați pentru că este foarte mare problemă cu energia electrică în Ucraina. S-a anunțat că în următoarele câteva luni nu va fi deloc energie electrică. Acum ei au doar de două ori pe zi, deci nu pot să aibă nici internet, nici telefoanele nu lucrează. De aceea noi vedem că este posibil să avem un alt val și trebuie să fim pregătiți ca să-i ajutăm exact așa cum am ajutat la începutul anului”.

Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, de la începutul războiului din Ucraina aproape 650 de mii de cetățeni ucraineni au intrat în țara noastră. 81 de mii dintre aceștia continuă să se afle pe teritoriul Republicii Moldova.

Programul „Asistență alimentară de urgență pentru persoanele afectate de conflictul din Ucraina în Republica Moldova” este implementat de HelpAge International, cu suportul financiar al Programului Alimentar Mondial al ONU (WFP).

