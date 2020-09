VIDEO/ Biserica vs Covid-19. Cum s-a schimbat mesajul preoților după ce au suferit de Covid-19

În contextul pandemiei de Covid-19, în timp ce medicii și autoritățile îndemnau cetățenii să respecte cu strictețe măsurile de protecție, unii reprezentanți ai bisericii, fiind persoane care se bucură de încredere în comunitățile lor, au venit cu mesaje publice prin care promovau diverse teorii conspiraționiste și puneau la îndoială pericolul pe care-l reprezintă noul coronavirus.

Ziarul de Gardă a încercat să afle dacă s-a schimbat, cum anume s-a schimbat mesajul fețelor bisericești în ultimele luni, după ce mai mulți preoți au avut de suferit din cauza Covid-19, fiind înregistrate chiar și cazuri de deces.

Episcopul Marchel: mesaj dur anti-Covid în mai, tăcere ulterior

Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, se numără printre fețele bisericești care au promovat teorii conspiraționiste legate de Covid-19.

„Fugiți de ea, nu o primiți, căci vaccina este punctul final al globaliștilor sataniști pentru care ei au și născocit coronavirusul, atribuindu-i caracteristici mult mai strașnice decât sunt ele într-adevăr. Protejați creștinii de vaccin și lămuriți-le în ce constă pericolul ei. Vaccina propusă de globaliști și reclamată tot pe banii lor, să nu vă pară că este o pomană. Ea este capcana ce ne lipsește pe noi de libertate ca dar sfânt, primit de la Dumnezeu. Omul vaccinat benevol își implementează în organism mecanismul de urmărire”, spunea episcopul Marchel într-un clip video publicat de Eparhia Bălți pe 16 mai 2020.

La o lună de la înregistrarea acestui mesaj video, episcopul Marchel s-a îmbolnăvit de Covid-19. Deși refuza inițial să confirme, ulterior a recunoscut că a fost infectat și le-a spus jurnaliștilor că „lumea trebuie să înțeleagă cât de periculos este acest virus și să respecte întocmai regulile și recomandările medicilor”.

Pentru că anterior episcopul Marchel a refuzat de mai multe ori să discute cu reporterii ZdG la telefon, am plecat la Bălți, pentru a afla ce părere are acum, după ce a luptat și el cu virusul SARS-Cov-2. Ajunși la Eparhia Bălți, ni s-a spus că episcopul „nu este pe loc”.

Apelat telefonic, Marchel ne-a spus că nu poate vorbi pentru că este la o adunare. Ulterior, după ce i-am expediat un mesaj în care precizam că suntem la Bălți și am vrea să purtăm o discuție cu el, Episcopul ne-a telefonat și ne-a comunicat, repetat, că nu vrea să discute cu ZdG.

„Voi întotdeauna ați avut… parcă sunteți un duh antibisericesc. Credeți-mă, după convingerea mea, nu se justifică nici minutele acestea pe care le ardem acum la telefon. Eu vă zic Doamne ajută și la revedere”, ne-a spus episcopul și a întrerupt apelul.

„Până la urmă o să fie „cipizarea” asta, eu cred. Se merge spre asta”

Un alt preot, adept al teoriilor conspiraționiste, care a ajuns să se îmbolnăvească de Covid-19, este Ioan Zîmbreanu, parohul Bisericii „Sfântul Ierarh Mitrofan” din Florești.

Până a fi testat pozitiv, preotul distribuia pe pagina sa de Facebook articole și filmulețe video în care erau promovate mesaje împotriva antenelor 5G, împotriva vaccinului, precum și păreri despre „cipizarea” în masă a populației sau despre faptul că statistica legată de Covid-19 ar fi falsă.

Pe 29 iulie, curent, printr-un mesaj publicat pe Facebook, preotul anunța că s-a tratat de Covid-19 și le mulțumea „din suflet” medicilor pentru „grija și ajutorul pe care i l-au acordat”. În același mesaj, preotul îndemna creștinii să aibă grijă de ei și de familiile lor.

Am mers la Florești pentru a afla ce crede Ioan Zîmbreanu despre Covid-19 acum, după ce a trecut prin această experiență. L-am găsit acasă, prins în muncile gospodărești. Inițial a refuzat să discute cu noi, invocând că nu arată corespunzător, pentru a fi filmat. A acceptat într-un final să ne vorbească, fără a fi însă filmat.

„Într-adevăr, deodată, nu îmi venea a crede că este așa o boală. Gândeam că este o gripă simplă. Eu și pe facebook am scris că am mulțumit medicilor și tuturor pentru atârnarea foarte bună față de mine și aș ruga ca și toată lumea să aibă grijă de fiecare dintre ei pentru că, într-adevăr, este boala aceasta, eu am simțit-o, dar am simțit-o numai trei-patru zile, primele, și a șaptea zi când au fost cu inima probleme”, ne-a spus parohul.

Despre așa-numita „cipizare” și pericolul pe care l-ar reprezenta tehnologia 5G, protoiereul Ioan Zîmbreanu are, în continuare, un mesaj ambiguu.

Ioan Zîmbreanu, paroh al bisericii „Sf. Ierarh Mitrofan” din or. Florești

ZdG: V-am întrebat pentru că m-am uitat la dvs pe facebook și, în mai-iunie, distribuiați despre 5G, „cipizare”…

I.Z.: Și, totuși, până la urmă, o să fie „cipizarea” asta, eu cred. Se merge spre asta.

ZdG: Credeți că are asta vreo legătură cu COVID-ul?

I.Z.: Eu nu știu, nu pot să zic nimic. Dar ceea ce am simțit pe mine, a fost. Durerea asta a fost.

ZdG: Ca să fiu sigură că am înțeles corect. Dvs credeți că există COVID sau nu?

I.Z.: Cum să vă spun, este, că eu am trecut, dar formă ușoară.

ZdG: Deci, credeți că există COVID, dar în același timp credeți că ar urma „cipizarea” și că antenele 5G prezintă un pericol pentru societate?

I.Z.: Da, și pentru credincioși.

ZdG: Am văzut că sunteți și împotriva vaccinării.

I.Z.: Da, eu nu o să fac vaccin niciodată. Nici pe mine, nici pe copiii mei.

ZdG: Și în contextul COVID, la fel? Dacă ar exista un vaccin…

I.Z.: Nu.

Întrebat de ce acum nu mai distribuie clipuri video care pun la îndoială statisticile despre Covid-19 sau care promovează teoria „cipizării”, preotul ne-a spus că nu mai are timp de așa ceva, pentru că muncește.

„Atunci când ți-a bătut la ușă boala asta, atunci te-ai convins că este”

Și Vitalie Bârlădeanu, paroh al Bisericii „Tuturor Sfinților” din Bălți, era sceptic cu privire la COVID-19, până a se infecta, fiind internat în secția de reanimare: „Știți cum, așa este. Cred că pe mine nu mă ajunge, dar atunci când ți-a bătut la ușă boala asta, atunci te-ai convins că este. Și vreau să le spun oamenilor să fie precauți și să se protejeze”.

Vitalie Bârlădeanu, paroh al Bisericii „Tuturor Sfinților” din Bălți

Preotul povestește că, atunci când a sesizat că are febră, s-a gândit că este o simplă răceală, nicidecum COVID. Au urmat însă zile grele de spitalizare și de luptă cu noul coronavirus.

„Știu că într-o luni am fost transferat în alt spital și s-a început calvarul cel mare. Mă înnădușeam, mă frigea pieptul, spatele. Au mai trecut vreo nouă zile de spitalizare de, să spunem așa, carantină strictă în reanimare. Ascultam sfaturile medicilor. Eram un pacient foarte ascultător, pentru că doream să trăiesc. Voiam ca Dumnezeu să îmi prelungească viața și am ajuns la un timp, așa, că mă gândeam nu numai la mine, dar și la cei care suferă acolo. Foarte mare suferință am văzut acolo, la Spitalul de Urgență”, povestește parohul Vitalie Bârlădeanu.

Mitropolia Moldovei, despre „microcipare” prin vaccinul contra COVID-19, „infractorul internațional Bill Gates” și tehnologia 5G

În luna mai, în plină pandemie, dar înainte ca mai mulți reprezentanți ai bisericii să contracteze virusul, Mitropolia Moldovei trimitea conducerii țării două adresări în care se vorbea despre „pericolul de microcipare” prin vaccinul contra Covid-19, despre „infractorul internațional Bill Gates”, care și-ar dori reducerea populației planetei, dar și despre pericolul pe care l-ar reprezenta tehnologia 5G.

Cele două adresări către autoritățile statului au fost semnate în cadrul lucrărilor Sinodului BOM din 19 mai 2020

Am încercat să aflăm dacă Mitropolia își menține și în prezent punctul de vedere exprimat în luna mai, însă PS Ioan, Episcop al Sorocii, Vicar mitropolitan, delegat să discute cu noi, a evitat să răspundă direct întrebărilor ZdG.

ZdG: Se spunea în această adresare că „se consideră că tehnologia 5G, în combinație cu anumite vaccinuri administrate în China și Italia, au și stat la baza apariției acestui virus, care a întors pe dos întreaga planetă”. Aici sunt mai multe astfel de afirmații și voiam să întreb dacă Mitropolia cumva susține în continuare acest mesaj?

PS Ioan, Episcop al Sorocii, Vicar mitropolitan

PS Ioan: Aceasta este adresarea sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova către autoritățile statului. Bineînțeles că nu pot să contrazic cele expuse în textul adresării sau declarației, pentru că atunci au fost două documente. Cert este faptul că și în perioadă de pandemie și în toate zilele biserica are a se ruga pentru poporul drept măritor și în acest timp, în care noi suntem încercați de acest flagel, biserica îndeamnă la rugăciune. Și slujitorii bisericii se roagă cât mai curând să treacă de la noi această pandemie.

ZdG: Se vorbea că atunci când o să apară un vaccin anti-covid, ăsta va fi un prilej ca populația să fie „cipată”. Întrebarea e dacă în prezent Mitropolia mai susține același punct de vedere sau ceva s-a schimbat între timp?

PS Ioan: Biserica, în cazul dat Biserica Ortodoxă din Moldova, reprezentată de clerul ei, se roagă în continuare ca lumea să treacă peste această încercare și să fie identificată o modalitate sigură ca oamenii să fie tratați. Cu referință la 5G, micro-cipare și alte chestii de genul ăsta, chiar nu este cazul să vin cu un comentariu acum.

Întrebat dacă Mitropolia intenționează să-și revadă mesajul din luna mai, Episcopul Ioan ne-a comunicat că „deocamdată, nu avem o declarație care ar completa-o sau ar abroga-o pe aceasta pe care o aveți d-stră”.

De la începutul pandemiei, peste 20 de preoți din R. Moldova s-au îmbolnăvit de COVID-19, iar cel puțin trei dintre ei și-au pierdut viața.