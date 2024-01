VIDEO O poveste de Crăciun: „Suntem oameni ca toți oamenii. Avem visuri, speranțe, obiective”

La nordul țării, în orașul Rîșcani, de mai bine de opt ani funcționează Complexul Phoenix, în cadrul căruia este un centru de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități unde absolut toate serviciile sunt gratuite. Doar serviciul de plasament al vârstnicilor este contra cost.

Am ajuns acolo și ni s-a deschis o ușă către dragoste și grijă. O zi la un astfel de centru este o zi plină de veselie. Caracteristica importantă a acestor copii este că ei iubesc: iubesc să trăiască, își iubesc prietenii și sunt foarte grijulii unii cu alții. Ei sunt o familie și celebrează viața în fiecare zi împreună.

Când am ajuns în nordul țării, în orașul Rîșcani, la Complexul Phoenix era forfotă mare. Erau în toi pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Cu o bucurie nedescrisă și mari emoții, copiii de la centru fredonau cântece și recitau poeziile învățate pentru acest eveniment.

Zi de zi și an de an.

La un moment dat, pe ușă apare Vadimaș, un tânăr cu sindromul Down. De cum ne vede, acesta se apropie și se oprește în fața camerei de luat vederi. Cu multă duioșie în privire, Vadimaș îi face semn cameramanului să-l fotografieze. După ce stă nemișcat și drept câteva minute, timp în care cameramanul reușește să-i facă câteva fotografii, tânărul se îndreaptă către ceilalți beneficiari care repetă poeziile. Vadimaș are 26 de ani și frecventează centrul din prima zi de funcționare a acestuia.

„Aici găsim căldură, dragoste și grai,

De indiferența lumii suntem feriți”

Natalia este utilizatoare de scaun rulant. Ajutată de Lucian, managerul instituției, tânăra valsează lin în cerc. Printre mișcări, Natalia mai schițează și câte un zâmbet. La finalul dansului, mulțimea o răsplătește cu un val de aplauze.

Printre repetiții, își au locul și îmbrățișările cu educatoarea Adelina sau cu alți copii. Îmbrățișările sunt lungi și nemăsurate în acest centru.

Eugenia, o copilă blondă și sfioasă, recită:

E ora mesei. Repetițiile sunt în pauză. Copiii, cum sunt numiți la Complexul Phoenix, se îmbracă unii cu ajutorul altora și pornesc să ia masa. În acest timp, Lucian Tilipeț, managerul instituției, care știe aproape tot despre centru și despre beneficiari, ne face o excursie prin începuturile acestuia. Dar mult prea repede suntem întrerupți de către același Vadimaș, care și-a îmbrăcat cămașa națională și a venit să ni se prezinte încă o dată și să fie fotografiat. L-a apucat de mână pe Lucian, parcă umil, parcă înduioșat, cu gândul să-i stea alături, să facă o fotografie împreună.

Așa am aflat că persoanelor cu necesități speciale le place să-și vadă chipul în reportaje, chipul lor adevărat, neblurat în programul de editare video așa cum se procedează de obicei pentru a-i proteja.

Mesageră a iubirii este și Lenuța. Tânăra are 16 ani și este din același sat cu Vadimaș – Mihăileni. Ca și Vadimaș, Lenuța are dificultăți de vorbire, dar își exprimă sentimentele și dorințele prin sunete și gesticulare.

Constantin are 41 de ani. Acestuia îi place să se numească voluntar al centrului. Constantin are o afecțiune neurologică cauzată de arsurile obținute în urma unui accident din copilărie. Din cauza aceasta, i-a fost mereu dificil să-și găsească un loc de muncă. Stătea acasă cu părinții, iar din 2015, de când Complexul Phoenix a devenit funcțional, de dimineața și până seara Constantin poate fi găsit doar aici.

Tot de copii și de muzică sunt legate și visurile sale.

„Am casa unde trăiesc eu cu părinții și am casă unde trăiesc eu singur. Și mai departe, dacă totul o să fie bine, dacă dă Dumnezeu, vreau să deschid și eu un mic centru pentru copii. Am planuri așa în viitor”, ne mărturisește Constantin.

„Mă gândeam că viața mea se termină în acest scaun cu rotile”

Oleg are 26 de ani. Vine la centru din satul Zăicani. Tânărul frecventează centrul de zi Phoenix de la fondare și susține că acesta i-a devenit a doua casă. Oleg este și el utilizator al scaunului cu rotile, fiind diagnosticat cu paralizie cerebrală infantilă.

„Mă gândeam că viața mea se termină în acest scaun cu rotile, dar de când am venit aici, oamenii mi-au arătat că viața într-un scaun cu rotile nu este atât de grea dacă vrei tu s-o schimbi”, afirmă Oleg.

„Aici ne simțim ca la noi acasă. Centrul Phoenix este a doua casă a noastră. Și sunt foarte bucuros, abia aștept ziua să vin la centru, să mă întâlnesc cu prietenii. Aici am învățat că oamenii sunt mai buni. Am învățat să fiu mai înțelept, mai ascultător. Și în general, am învățat multe lucruri prețioase pentru mine, pentru a mă dezvolta mai departe”, recunoaște Oleg.