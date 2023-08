VIDEO Investițiile de milioane ale UE în Găgăuzia vs miturile în care cred locuitorii regiunii: „Prin aderarea R. Moldova, UE vrea să fie mai aproape de granița Rusiei”

În ultimii ani, UE a investit în UTA Găgăuzia peste 224 de milioane de lei pentru diverse proiecte de dezvoltare a regiunii. ​​Asistența europeană în UTA Găgăuzia se face simțită în toate domeniile: învățământ, sănătate, infrastructură, dar şi economie.

Una dintre cele mai recente investiții europene din regiune a fost la Ceadîr-Lunga, unde peste două milioane de lei au fost investiți în lucrările de renovare și termoizolare a unei grădinițe. Chiar și așa, banii europeni nu reușesc să schimbe mentalitatea locuitorilor din regiune, care, bazându-se pe mituri, evocă temerile aderării R. Moldova la UE. Experții dau vina pe dezinformare și pe influența rusească din regiune.

„Va avea de câștigat și grădinița, și orașul”

Orașul Ceadâr-Lunga ne întâlnește cu drapelul autonomiei găgăuze fâlfâind, cu o biserică impunătoare și monumentul aurit al lui Vladimir Lenin.

Primul popas îl facem la grădinița „Sălcioara”. Clădirea grădiniței se află într-un proces de transformare. Exteriorul clădirii a fost renovat capital și termoizolat.

„Grădinița are 55 de ani. Era într-o stare nu tocmai frumoasă, cădea tencuiala. Am așteptat foarte mult acest proiect de termoizolare. Scriem proiecte de opt-zece ani și într-un final, am câștigat”, explică directoarea instituției, Oxana Caraja.