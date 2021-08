Directorii spitalelor din R. Moldova, despre cât de pregătite sunt instituțiile respective pentru un nou val pandemic: „Doar jumătate din cei care trec prin terapie intensivă pot fi salvați”

Conducătorii spitalelor din R. Moldova avertizează că virusul „întinerește” – circa jumătate dintre toți pacienții aflați în prezent la terapie intensivă la spitalul de Urgențe sunt sub vârsta de 60 de ani. Medicii spun că virulența infecției e din ce în ce mai mare. În schimb, vaccinarea nu doar că reduce din cazurile de infectare, ci le permite angajaților din medicină să trateze forme cu mult mai ușoare. „Afectarea plămânilor la cei vaccinați e superficială, în raport cu cei nevaccinați, unde aceasta este foarte profundă”, punctează directorul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău.

Totodată, mai mulți directori de spitale se declară pregătiți, atât cu echipament, cât și cu personal medical, pentru un nou val de infectări.

Întrucât crește îngrijorarea în raport cu răspândirea tulpinii Delta a virusului SARS-COV-2, a cărei prezență a fost confirmată în R. Moldova, ZdG a solicitat mai multor directori de spitale să spună ce a schimbat pandemia în activitatea lor, care este situația acum în spitale, dar și de ce vaccinarea rămâne indispensabilă.

Foto: protv.md

Sergiu Vasilița, directorul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba”: „Avem o atitudine superficială față de sănătatea noastră, cu regret”

„Pandemia a schimbat comportamentul atât față de executarea obligațiunilor medicale, cât și față de pacienți. Pandemia asta, vrând-nevrând, a schimbat multe în ceea ce priveşte acordarea asistenței medicale, în monitorizarea pacienților, în atenția la siguranța atât a pacientului, cât și a personalului medical. La asta se atrage acum foarte mult atenția.

În privința pregătirii pentru un nou val, care în principiu e previzibil, au fost făcute anumite rezerve și de medicamente, și de echipament de protecție pentru personalul medical, evaluarea aparatajului medical care este în instituție pentru acordarea asistenței medicale, inclusiv pentru suportul cu oxigen.

Medicii sunt epuizați, dar nu avem încotro, trebuie să facem față. E foarte importantă acum vaccinarea. Asta e o problemă care nu trebuie de lămurit, pur și simplu, trebuie de executat. Eu, ca militar, vă spun. Pur și simplu, trebuie executat și punctum. Noi avem o atitudine superficială față de sănătatea noastră, cu regret. Nu știu ce dovezi mai trebuie, având statistica medicală a pacienților infectați, câți pacienți au decedat pe glob, care este acum situația epidemiologică în țările vecine – aceeași Ucraina și România sau vedeți chiar Rusia, Israel. Nici nu se discută. Sigur că trebuie evaluată starea pacientului – dacă se poate sau nu de făcut vaccinarea, de luat în considerare maladiile concomitente, dar dacă e posibil, să se facă numaidecât.

Problema e că tulpina Delta e mai contagioasă și mai greu de suportat pentru pacienții care au maladii concomitente. Noi acum avem în spital pacienți cu COVID și au forme mai grave, în comparație cu cei care erau internați anul trecut. Poate se vorbește mai puțin, dar realitatea este asta”.

Foto: gagauzinfo.md

Nina Railean, directoarea Spitalului Comrat: „Instituția a fost dotată adăugător cu echipament”

„Noi avem materiale de protecție individuală, concentratoare, o stație de oxigen. Instituția a fost dotată suplimentar cu echipamentul de care aveam nevoie la acel moment, când a început pandemia. Acum noi dispunem de aceste lucruri. Noi ne-am obișnuit să lucrăm cu acest fel de pacienți și continuăm să ne facem lucrul, ca de obicei. Noi ne-am făcut munca, o facem și vom continua să o facem.

În principiu, suntem pregătiți, am acumulat o anumită experiență în timpul precedentelor valuri de infectări. Atât personalul, cât și lucrătorii din administrație au învățat din această situație. Suntem gata, în caz de nevoie, să deschidem iarăși o secție pentru tratarea pacienților cu infecția de coronavirus.

Populația orașului, a raionului nostru ajunge, încetișor, la ideea că trebuie să se vaccineze. Peste tot se explică de ce e nevoie de asta și oamenii merg să se vaccineze. Acum se vaccinează cu ce este, nu mai spun că vor aștepta una sau alta. Deja înțeleg și se vaccinează. Sperăm că asta va ajuta și nu vor mai fi atât de mulți bolnavi cum fuseseră într-o perioadă anterioară”.

Foto: sanatateinfo.md

Serghei Rotari, directorul Spitalului Clinic Municipal Bălți: „Dintre toți pacienții internați acum în spital, niciunul nu e vaccinat”

„În primul rând, vreau să vă spun că SCR Bălți dispune acum de 750 de paturi, iar când a apărut pandemia, am fost surprinși și era o situație grea – nu aveam destul aparataj pentru secția de Reanimare, pentru ventilare, nu aveam oxigen destul pentru pacienți, nu aveam medicamentele necesare, nu aveam blocuri sanitare pentru a interna separat pacienții gravi.

Situația a fost destul de complicată. Ministerul Sănătății, împreună cu agenți economici, au luat măsuri de urgență și am început să dotăm instituția, în primul rând, secția de Reanimare, cu aparate de ventilare, cu aparate de oxigen, am început să procurăm medicamente și să pregătim instituția pentru a primi pacienții din nordul R. Moldova.

Acum suntem singura instituție din partea de nord a ţării care primește bolnavi de COVID-19 din 12 raioane. Avem 125 de pacienți în total, 14 – în secția de Reanimare. Azi suntem dotați, avem și potențial uman pentru a primi pacienții din toate raioanele de nord. Am pregătit paturi, am amenajat o secție mare pentru copiii infectați cu COVID.

Cât a fost pandemia, noi am primit și toate femeile gravide din partea de nord. Am primit și pacienții cu dializă, chiar de la Vulcănești și Cahul. Au activat 490 de persoane în serviciu – câte 24 de ore pe timp de COVID.

În prezent, timp de o oră, putem extinde secția cu 50-100 de paturi. În privința echipamentelor, ceea ce nu am avut la începutul pandemiei, s-a procurat între timp – aparat de Roentgen, bunăoară, sau alte aparate care ne-au ajutat să ieșim din încurcătură.

Dacă în alte spitale s-a terminat și nu mai internează pacienți cu COVID, atunci noi, în tot acest timp, am avut cel puțin câte 60 de pacienți în spital și 12-13 la Reanimare. Avem vreo 5 locuri libere, dar pacienții care sunt aduși de la periferii sunt mai gravi, de aceea că ei se tratează ambulator, deseori nu spun, nu se adresează la timp, iar când vin a opta – a zecea zi, situația e gravă. Majoritatea pacienților sunt cu vârstă înaintată, cu imunitate scăzută și cu boli concomitente.

S-au schimbat multe de când a apărut pandemia: mentalitatea, atitudinea… Dintre cei 1700 de lucrători, peste 1600 sunt vaccinați, iar din momentul în care au fost vaccinați, nu avem niciun lucrător medical infectat. De cealaltă parte, din pacienții internați acum în spital, niciunul nu e vaccinat, de aceea vreau să zic că e nevoie de amintit zilnic să se vaccineze. Omul vaccinat este protejat”.

Foto: observatorul.md

Valeriu Bordian, vice-directorul Spitalului raional Soroca: „Suntem pregătiți din toate punctele de vedere”

„Odată cu pandemia, în spital au apărut foarte multe lucruri la care înainte nu atrăgeam atenția – legat de echipamentul medical, dezinfectanți, igiena respiratorie. Acum toți sunt instruiți în acest sens și sigur că toate aceste reguli se respectă. Sunt niște măsuri la care anterior nu se acorda atât de multă atenție, dar nu doar la noi, ci peste tot.

În privința pregătirii spitalului pentru un posibil nou val, pot spune că suntem gata din toate punctele de vedere – și cu echipament, și cu restul. Noi avem un stoc mai mare decât e permis chiar, noi am făcut o rezervă, că nu se știe ce va fi mai departe, iar aceste echipamente practic nu au termen de expirare.

În orice moment, poate fi declarat Cod Roșu și atunci apare ordinul ministerului, iar toți pacienții se duc la Bălți, întrucât este Centru COVID acolo. Însă dacă nu s-or lămuri cei de la Bălți, sigur că vine ordin și noi vom deschide secție la Soroca. Dar poate nu va trebui. Vom vedea. Timpul va arăta”.

Este foarte importantă imunizarea. Acum vaccinarea lucrătorilor medicali din spital e de 96%. Iar de vaccinarea populației din sate și orașe răspunde centrul de sănătate”.

Foto: sanatateinfo.md

Mihai Ciocanu, directorul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău: „Doar jumătate din cei care trec prin terapie intensivă pot fi salvați”

„Evident, situația de acum și cea de atunci, când a început pandemia, este total diferită, ceea ce înseamnă că acum suntem cu mult mai bine echipați. Ministerul Sănătății, prin intermediul unui Programul al Băncii Mondiale, ne-a dotat foarte bine. Şi aici mă refer la echipamentele de bază pentru spitalele terțiare, adică de nivelul trei, unde se tratează cei mai gravi pacienți.

Deci, noi acum nu avem insuficiență de ventilatoare, adică pentru cele 96 de paturi pe care noi putem desfășura Terapie Intensivă pentru pacienții cu COVID avem 100 de ventilatoare. În al doilea rând, pe lângă aceste ventilatoare, noi avem procurate practic pentru fiecare pat, câte 3-4 infuzomate, care ușurează cu mult munca asistentelor medicale, fiindcă toate procedurile pentru aplicarea infuziilor se fac mult mai ușor. Pacienții care se tratează în terapie intensivă au nevoie de medicație specială, care se administrează prin infuzie. De asemenea, ni s-au cumpărat monitoare. Pe parcursul acestui an, instituția noastră a fost dotată din sursele proiectului și donațiile de la agenți economici cu 78 de ventilatoare, la acestea se adaugă 78 de paturi de terapie intensivă (TI), ceea ce înseamnă că suntem pregătiți pentru un nou val, să spunem așa.

În privința personalului medical din instituția noastră, eu l-aș nota cu nota 9. Dar asta nu este peste tot. În unele spitale, cu părere de rău, în secțiile care tratează pacienți cu COVID, numărul de doctori e cu mult mai mic. Evident că sunt obosiți, dar noi am început de ceva timp perioada de acces la concediu. Sper că marea lor majoritate se vor folosi de această perioadă și se vor duce în concediu, apoi vor veni cu forțe noi, pentru a continua această luptă.

Și e nevoie să se continue, pentru că eu am observat: în luna iunie, aveam câte 20-24 de pacienți la TI, în iulie – 34-37, iar pe 5 august sunt deja 54 pacienți cu COVID. Deci, se dublează numărul mediu de pacienți spitalizați la terapie intensivă. Se așteaptă un vârf al acestei etape și noi deja ne pregătim cu medicamente, consumabile și personal. Sperăm că vom face față acestui val.

Dacă analizăm după rezultatele testelor făcute în Germania, din 15 teste 12 au fost Delta, ceea ce înseamnă că aproximativ 80% din toate tulpinile sunt Delta. Din punct de vedere al manifestărilor clinice, noi am observat un singur aspect specific pentru această formă – se întâlnește și la cei tineri. Înainte, 90% din toate formele grave erau la pacienții cu vârsta de 65 ani și mai mult sau cu maladii cronice, iar acum circa jumătate dintre toți pacienții noștri de la terapie intensivă sunt sub vârsta de 60 de ani.

Îndemnul meu pentru toată lumea e să se vaccineze, pentru că o altă cale, pur și simplu, nu există. Vedeți că virulența virusului e din ce în ce mai mare. Chiar dacă noi respectăm regulile deja clasice de protecție, oricum virulența asta afectează un număr și mai mare de persoane. Asta înseamnă că unica cale spre normalitate e vaccinarea. Aceasta ne-ar permite să tratăm forme cu mult mai ușoare. Afectarea plămânilor la cei vaccinați e superficială, în raport cu cei nevaccinați, unde aceasta este foarte profundă.

Vreau să spun, cu părere de rău, că doar jumătate din cei care trec prin terapie intensivă pot fi salvați. Deci, din cei 54 de pacienți pe care noi acum îi avem internați doar jumătate se vor întoarce acasă. Cealaltă jumătate – vor deceda. Atât de grave sunt aceste tulpini noi de COVID.

Avem acum toate tipurile de vaccin, chiar trebuie toată lumea să se ducă la vaccinare. De când avem populație vaccinată cu ambele doze, dintre aceştia nu am avut nicio persoană în terapie intensivă. Da, au fost oameni care au făcut boala – vreo 2-3%, dar nu au ajuns la o formă gravă. Niciunul. 100% dintre cei spitalizați acum la terapie intensivă cu COVID sunt pacienți nevaccinați”.

Foto: sanatateinfo.md/ captură video

Vladimir Popovici, Spitalul Raional Ungheni: „În orice moment ne putem reprofila”

„COVID a schimbat faptul că noi am devenit, totuși, organizați. Noi, în orice moment, ne putem reprofila. Ne-a învățat cum să acționăm și să lucrăm.

Noi suntem pregătiți 100%, în orice moment putem amenaja 140 de paturi. Avem instalată stație de oxigen care lucrează, funcționează: 70-80 de pacienți îi unim deodată. Pe ceilalți îi unim la oxigenatoare – avem 60 de oxigenatoare. Spitalul e pregătit, am tras surse de oxigen prin saloane, totul e pregătit – medicamente, echipament, avem tot. Am făcut un contract și avem echipament pe un an. Deci, timp de un an spitalul lucrează liber. Medicamente avem pe 3 luni, timp în care lucrăm fără nicio problemă. Spitalul se pregătește de acreditare, lucrează asistentele, lucrează medicii, avem mulți în concediu, dar programăm înlocuiri, lucrători pregătiți din toate punctele de vedere.

Noi ne-am străduit, în primul rând, să vaccinăm personalul medical – medicii sunt la 98%, asistentele – la 80%, infirmiere – la circa 60% imunizate. Dar acum noi lucrăm intensiv cu fiecare secție ca să ne vaccinăm. Dacă vom fi noi vaccinați, vom putea lucra cu oamenii cu patologie. Dacă omul e vaccinat, suportă mai ușor tulpina Delta”.

Foto: moldpres.md

Andrei Uncuța, directorul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”: „În caz de necesitate, spitalul este pregătit să deschidă noi secții”

„Pandemia a schimbat, în primul rând, modalitatea de a gândi, de a acționa în situații critice. „Anul COVID-19” ne-a făcut mai uniți, mai puternici moral și fizic. Noi am fost forțați de situație să ne regândim activitatea, să ne adaptăm situațiilor critice, care au avut loc practic în fiecare zi. Dacă înainte de pandemie fiecare secție de Terapie Intensivă își avea specificul său, odată cu internările pacienților infectați cu noul tip de Coronavirus toate secțiile de reanimare au adaptat același protocol de activitate. Doctorii care erau implicați, zilnic, timp de zeci de ani într-un anumit act medical, peste noapte s-au întâlnit cu bolnavi „noi”, „necunoscuți”. Se schimbă modalitatea de tratament, abordarea unui pacient critic. Pe lângă acest „necunoscut”, apare și disconfortul în timpul actului medical, creat de purtarea costumelor de protecție.

Cât despre activitatea secțiilor din cadrul Departamentului COVID–19, putem accentua faptul că s-a format un colectiv mixt, adică din doctori și asistente medicale de profil diferit. Consider un punct forte al IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, anume spiritul de echipă și colegialitatea. Într-o altă ordine de idei, aș menționa faptul că am observat o deschidere mai mare a altor instituții față de solicitările spitalului. De exemplu, am fost dotați cu utilaje medicale de ultimă generație, cele mai importante fiind ventilatoarele de respirație artificială, care au jucat un rol crucial în salvarea pacienților gravi infectați cu COVID-19.

Dacă până la pandemie preparatele erau solicitate în mod planic, urmând mai multe proceduri, atunci anul trecut acestea erau de multe ori necesare în regim de urgență. Instituțiile abilitate au făcut tot posibilul pentru ca spitalul să fie asigurat cu medicamente și consumabile.

Totodată, s-a schimbat atitudinea partea întregii societăți față de personalul medical din. Ne-a surprins plăcut susținerea persoanelor din diferite sfere de activități – a agenților economici, ONG-urilor, pacienților, a tuturor. Toți au încercat să se implice, direct sau indirect, pentru a ne ajuta. Aceasta s-a manifestat prin donații de costume de protecție, echipamente medicale, consumabile, prânzuri, oferirea transportului gratuit pentru angajații spitalului, zeci de scrisori de mulțumire.

Acum, în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga” a fost deschisă o secție de Terapie Intensivă COVID – 19, cu o capacitate de 14 paturi, însă cu posibilitatea de suplinire a locurilor. La această oră, avem internați doi pacienți în secție. În caz de necesitate, spitalul este pregătit să deschidă noi secții pentru pacienții infectați cu noul tip de Coronavirus, dat fiind faptul că am avut deja această experiență și cunoaștem toate acțiunile care trebuie întreprinse pentru o siguranță atât a bolnavilor cu COVID – 19, cât și a celor non-COVID, precum și a angajaților spitalului”.