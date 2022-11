VIDEO Calvarul unor săteni din Costești care luptă pentru apă potabilă – o fântână arteziană care a fost construită de primărie, fără să știe, pe terenul atribuit anterior unui sătean

Mai mulți săteni din satul Costești, raionul Ialoveni, se plâng că nu au acces la apă potabilă după ce, un consătean ar fi obținut ilegal un teren și astfel, practic ar fi privatizat ilegal și o fântână arteziană, construită de Primăria Costești și care urma să aprovizioneze cu apă o parte a satului.

Potrivit localnicilor din sectorul cu pricina, problema își are rădăcinile încă în anul 1993. Atunci, fratelui mai mic al actualului proprietar al terenului pe care se află fântâna arteziană, care era pe atunci minor, i-ar fi fost repartizat un lot de teren pentru construirea unei case de locuit pentru „familii nou-formate”.

Acum, la aproape trei decenii, primăria din sat cere în continuare anularea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren, iar localnicii roagă să fie aprovizionați cu apă potabilă din fântâna arteziană care a ajuns să se afle pe terenul vecinului lor. Când Primăria a construit fântâna arteziană, în urmă cu mai bine de 10 ani, nu știa că acel teren ar fi fost, de fapt, alocat anterior unei persoane fizice.

Când ZdG a ajuns în sectorul 14-Podiș din Costești, mai mulți săteni s-au adunat pentru a relata povestea apei din fântâna arteziană construită cu zece ani în urmă, dar care nu mai este funcțională. Vasile Vieru, care locuiește în sectorul în care lipsește apă, crede că doar printr-un efort comun cu ceilalți vecini s-ar putea rezolva problema în cauză.

Fântâna arteziană a fost construită de Primăria Costești în urmă cu un deceniu, fără să cunoască atunci că terenul ar fi fost alocat anterior unui om din localitate pentru construcția unei case de locuit. Acest teren, se pronunță sătenii, ar fi fost obținut de către fratele actualului proprietar printr-un act eliberat personal de către fostul primar al comunei Costești, care își exercita mandatul în acea perioadă.

În anul 2011, Primăria satului Costești s-a adresat în instanța de judecată cerând anularea titlului de autentificare a dreptului de proprietate asupra terenului, ca mai apoi, locuitorii acestui sector să înainteze o plângere pe aceleași temeiuri în instanța de judecată, sperând să li se facă dreptate. Toate acțiunile au fost zadarnice, povestesc localnicii. Sătenii spun că au aflat despre presupusele ilegalități la alocarea terenului pe care a fost construită fântâna abia cu zece ani în urmă, după ce ea fusese deja construită.

„În 2011 am aflat despre toată treaba asta (ilegalități, n.r.). Atunci s-a construit fântâna și a fost și părintele din sat și a sfințit-o, iar după asta, treptat, s-au început problemele, că pământul e al lor, tot au fost certuri, nu am avut un numitor comun și am ajuns acum”, se revoltă Vasile Vieru. Sătenii spun că lotul de teren a fost destinat pentru construcția fântânii arteziene deoarece este cel mai înalt loc din acest sector.