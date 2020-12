Activiștii de mediu spun „NU” arderii frunzelor: „În natură, nimic nu este în surplus, nu distrugeți acest echilibru”

În fiecare toamnă, satele moldovenești se umplu de fum. Localnicii rezolvă ușor problema frunzelor căzute – le ard.

De cealaltă parte, activiștii de mediu merg din poartă în poartă și explică oamenilor de ce nu e bine să facă asta, dar și arată prin propriul exemplu cum frunzele, în loc să ajungă gunoi, pot fi transformate într-un bun îngrășământ. „În natură, nimic nu e în plus”, spun ei.

Rusanda Curcă locuiește la Hîrtop, raionul Cimișlia și face activism ecologic de trei ani, iar de doi se ocupă de asta mult mai intens – apelează autoritățile ca să pedepsească pe cei care dau foc la deșeurile vegetale, dar și informează oamenii despre pericolul arderii frunzelor, precum și despre faptul că aceasta este o practică ilegală.

Povestește că a fost determinată să se ocupe de asta atunci când singură s-a documentat mai mult în privința schimbărilor climatice,

„Cumva, totul se întâmplă organic: atunci când conștientizezi anumite lucruri, vrei să le vorbești și oamenilor despre asta, despre ce nu e bine, în special despre această practică cu arsul frunzelor”, explică tânăra.

Rusanda punctează că la sate persistă, din punct de vedere al ecologiei, practic aceleași probleme ca și la orașe, iar oamenii continuă să vadă reciclarea deșeurilor ca pe un vis posibil abia peste câteva zeci de ani. Altfel, deși se întâmplă în continuare ca mulți localnici să reacționeze mai dur la activismul său, ea susține că observă și schimbări spre bine.

„Ei au asemenea reacții, pentru că practica asta cu arderea frunzelor există demult, au făcut- o și bunicii, și strămoșii lor. Când devin agresivi, eu apelez la poliție. Dar uneori și cooperează, văd asta din ce în ce mai des. Oamenii pot să se schimbe când sunt informați și când ești în dialog cu ei”, consideră ea.

Pe lângă campania de informare anuală în raport cu arderea frunzelor, Rusanda are grijă să le vorbească sătenilor constant despre nocivitatea acestui fenomen, dar și să vină cu soluții.

Rusana susține că în ultimul timp oamenii ard frunzele din ce în ce mai puțin – fie pentru că au conștientizat că asta nu e bine, fie din cauza amenzilor. „Dar eu prefer să cred că e prima”, subliniază ea.

În lupta cu fenomenul arderii frunzelor, Rusandei i se alătură un alt activist – Vasile Niculița, din satul Drăgușeni, raionul Hâncești. A început să facă activism pe neobservate, cu circa 5 ani în urmă, atunci când a revenit din Italia și s-a apucat de plantări.

„ Probleme la noi sunt multe, începând de la managementul deșeurilor și până la defrișări, însă eu cred că dacă fiecare s-ar implica în măsura posibilităților – să participe la plantări, să nu arunce gunoiul pe jos, să nu dea foc la frunze toamna, deja ar fi un plus mare ”, opinează el.

Astfel, în loc să dea foc la frunze, Vasile le folosește la compost pentru grădina sa. „Acele frunze sunt mâncarea pentru vietățile pământului, nouă nu ne-ar plăcea să ne ia cineva mâncarea, așa-i? Frunzele trebuie să rămână acolo unde sunt, tocmai pentru că în natură nimic nu este surplus, mereu a existat un echilibru, iar noi nu trebuie să-l distrugem”, consideră activistul.

El adaugă că în primul an când strângea frunzele de pe la oamenii din mahala, mulți erau bucuroși că le ia gratis, fără bani pentru transport sau lucru. „Acum însă mulți refuză și, probabil, le țin și ei pentru a face compost”, mai spune Vasile.

Este de părere că în această situație comunicarea a jucat rolul cheie, întrucât a ținut să arate prin propriul exemplu, dar și să explice oamenilor cum pot fi reutilizate frunzele toamne, în loc să fie arse.

Deși are o altă ocupație de bază, Marcel Lazăr a găsit propria metodă de a se îngriji de mediul ambiant. La începutul acestui an, a creat pe Facebook „Free Cycle Chișinău”, un grup în care oamenii pot face schimb de lucruri care nu le mai sunt necesare.

„Căutam niște mobilier la mâna a doua, pe care să-l iau, nu să-l cumpăr, pentru că se întâmplă ades să nu ai nevoie de ceva și să arunci… Știam despre Free Cycle de pe când am stat la București, am căutat să văd dacă este și la Chișinău, nu am găsit, așa că l-am creat eu și, spre marea mea uimire, a prins repede la public”, își amintește tânărul.