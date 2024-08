Cea mai mare premieră online din istoria Moldovei: Cum poți participa la stabilirea a trei recorduri mondiale cu CARBON

Filmul CARBON, deținătorul celor mai multe trofee obținute la Gala Cineaștilor 2024, va fi lansat online pe 16 noiembrie, la doi ani de la premiera națională a producției cinematografice. Pentru a marca acest moment important, producătorii filmului și-au propus să bată trei recorduri mondiale, transformând această premieră online într-un eveniment istoric și plasând Moldova pe harta internațională a cinematografiei.

„CARBON a depășit granițele Moldovei, fiind proiectat în mai multe orașe din întreaga lume, unde moldovenii din diasporă au trăit emoția acestui film. Totuși, aceste eforturi nu au fost suficiente pentru a ajunge la toți doritorii. De aici a venit ideea unei mari lansări online și ideea de a bate trei recorduri mondiale”, a menționat Ion Borș, regizorul filmului CARBON.

Privește și tu CARBON ONLINE și intră în istorie!

Astfel, pe 16 noiembrie, la ora 21:00 (ora Moldovei), filmul își propune să adune în fața micilor ecrane peste 355.000 de spectatori concomitent, pentru a depăși recordul mondial „Cea mai mare premieră online”, stabilit de filmul indian „Dil Bechara” în 2020. Pe lângă asta, numele fiecărui spectator va fi inclus în genericul de final al filmului, contribuind astfel la depășirea altor două recorduri: „Cele mai multe nume în titlurile de final”, record stabilit de filmul japonez „Senso to Seishin” în 1991 și „Cele mai lungi titluri de final”, record stabilit de filmele „Once Upon a Time in the West” și „Superman”.

Pentru cei care doresc să contribuie la stabilirea unor recorduri remarcabile, CARBON oferă o oportunitate unică. Participarea este simplă și accesibilă: cumpără un bilet online, la un preț simbolic, de pe site-ul carbonfilm.md și urmărește producția cinematografică în ziua lansării online. Biletul îți va oferi acces exclusiv la film, iar linkul de acces va fi trimis pe adresa ta de e-mail înainte de premieră. Este important de menționat că linkul va fi valabil doar de pe o singură adresă IP, asigurând astfel o experiență personalizată și securizată pentru fiecare participant.

Filmul CARBON a cucerit inimile spectatorilor, fiind recunoscut la nivel internațional și național pentru calitatea sa excepțională. La prestigiosul „San Sebastian International Film Festival” din Spania, CARBON a fost selectat oficial în categoria New Directors. De asemenea, a fost recompensat cu Premiul Publicului atât la Transilvania International Film Festival din România, cât și la Romanian Filmuseum din München, Germania, consolidându-și statutul de favorit al spectatorilor. La nivel național, CARBON a triumfat la Gala Cineaștilor 2024 din Republica Moldova, unde a obținut șase premii importante: Cel mai bun Film, Cea mai bună Regie, Cel mai bun Scenariu, Cel mai bun Montaj, Cel mai bun Sunet și Cele mai bune Costume. Aceste distincții confirmă valoarea artistică a filmului și impactul său semnificativ asupra peisajului cinematografic moldovenesc.

CARBON a fost lansat în cinematografele din Moldova în octombrie 2022 și a fost proiectat timp de aproape 24 de luni – cea mai mare perioadă din istoria țării. În tot acest timp, au avut loc peste 1500 de proiecții, filmul fiind vizionat de peste 150 de mii de persoane.

* Parteneriat media