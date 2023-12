GHID Resurse pentru căutarea și utilizarea datelor satelitare

Această ediție a ghidului (din 2023) a fost compilată și scrisă de Ryan McNeill, editor adjunct pentru jurnalism de date, Reuters, Deborah Nelson, profesoară de jurnalism de investigație, Colegiul de Jurnalism Philip Merrill, Universitatea din Maryland și Toby McIntosh, jurnalist independent și fost director al Centrului de Resurse GIJN.

Sateliții sunt un instrument formidabil pentru documentarea subiectelor de interes public. Jurnaliștii extrag imagini de la sateliți și date de teledetecție pentru a reflecta o sumedenie de probleme: tăierile de copaci și incendiile forestiere, riscul pandemiei și schimbările climatice, sclavia și încarcerarea în masă.

De la ultima ediție a acestui ghid, guvernele și industria privată au lansat sau au planificat lansarea noilor sateliți. Radarul cu apertură sintetică (SAR), care utilizează o antenă montată prin satelit pentru a reflecta semnalele cu microunde de pe suprafața Pământului și care poate străpunge păienjenișul norilor, este de asemenea din ce în ce mai utilizat de jurnaliști.

Sateliții au ajutat reporterii să identifice poluarea cu gaz metan, să documenteze scurgerile de petrol, să localizeze gropile comune și să demaște propaganda de război.

Ilustrație: Ziarul de Gardă

Este imposibil să descriem în acest scurt ghid GIJN multitudinea de tehnologii existente. Dar ghidul e un punct de plecare pentru a accesa, analiza și prezenta imagini și date de la sateliți, precum și un loc în care puteți obține ajutorul experților. Iată cum este structurat:

Lasă-te inspirat: istorii din întreaga lume Unde puteți accesa imaginile prin satelit Software Ghiduri, tutoriale și sfaturi utile

1. Lasă-te inspirat: istorii din întreaga lume

De la serialul despre lagărele secrete de concentrare din China care a obținut premiul Pulitzer până la ancheta despre incendiile provocate de oameni în Amazonia, mai jos sunt prezentate câteva materiale jurnalistice realizate prin utilizarea datelor satelitare:

2. Unde puteți accesa imaginile prin satelit

Imaginile și datele de înaltă calitate sunt disponibile în surse multiple. Vom prezenta mai întâi o colecție de resurse utile pentru jurnaliști, iar ulterior, propria noastră listă de furnizori și sfaturi privind navigarea pe aceste site-uri.

Colecție

Arhiva de resurse cartografice – set de instrumente pentru jurnaliști, listă extinsă de hărți de la Societatea Jurnaliștilor Profesioniști din Statele Unite.

Toolkit pentru investigații online al Bellingcat – un fișier cu linkuri la peste 70 de surse cartografice, satelit, locație și vizualizare stradală.

15 surse gratuite de date cu imagini prin satelit. Include comentarii privind punctele forte și punctele slabe ale acestor surse și 13 pachete software de teledetecție open source de la GISGeography.

Top 10 surse gratuite de date prin satelit de la SkyWatch, un agregator comercial de date prin satelit, care oferă descrieri scurte și analizează avantajele și dezavantajele principalilor furnizori de date gratuite prin satelit.

Imagini prin satelit gratuite: furnizori de date pentru toate nevoile – analiză comparativă detaliată a principalelor surse de imagini într-o recenzie de la EOS Data Analytics, o companie comercială de sateliți pentru agricultură. E un ghid excelent prin care compania prezintă resursele gratuite, dar totodată și propriile servicii cu plată.

Furnizori de top

Google, Bing, Yandex și altele

Mai întâi, vă recomandăm să explorați imaginile prin satelit furnizate prin intermediul produselor de hărți ale companiilor Google, Bing, Yandex și altele. Cu ajutorul acestor instrumente excepționale, vă puteți familiariza cu o zonă, mai ales atunci când sunt combinate cu instrumente fotografice la nivel de stradă. Prin urmare, aceste instrumente le sunt de ajutor jurnaliștilor care doresc să stabilească geolocația fotografiilor sau videourilor.

Deși motoarele de căutare folosesc imagini de înaltă rezoluție de la furnizori comerciali cum ar fi Maxar sau Airbus, acestea sunt adesea vechi de câteva luni sau mai mult. Pentru imagini mai recente de înaltă rezoluție, va trebui să luați legătura direct cu aceste companii (vedeți mai jos).

Atenție! Uneori, companiile cenzurează imaginile din mai multe considerente. Este bine să faceți verificări încrucișate. Și, după cum a arătat BuzzFeed News, cenzura poate genera un subiect important.

Google are o paletă bogată de oferte:

Google Earth Pro pentru desktop este o resursă esențială. Oferă un stoc de imagini istorice, adesea de înaltă rezoluție. De asemenea, puteți importa date noi pentru a le compara cu imaginile istorice. Instrumentul rigla facilitează calcularea distanței dintre obiecte. Include și imagini Google Street View, acolo unde sunt disponibile.

Google Maps este un companion util pentru aplicația Google Earth Pro, datorită stocului de fotografii istorice „vederi din stradă”, care pot fi utile în investigațiile bazate pe datele deschise și în verificarea pe teren a imaginilor din satelit.

Google Earth Engine are o bibliotecă enormă de imagini prin satelit, date de teledetecție și seturi de date științifice care pot fi utilizate pentru a detecta, măsura și compara ceea ce se întâmplă pe suprafața Pământului de-a lungul timpului la nivel global, regional sau local. Prezentarea grafică e mai bună decât pe alte resurse. Mai multe detalii găsiți în secțiunea software de mai jos.

Pe lângă ofertele de la Google, sunt și alte resurse importante de imagini prin satelit furnizate ca parte a produselor hărți:

Surse guvernamentale

Jurnaliștii ar trebui să știe despre Landsat și Sentinel-2, două programe de observare a Pământului gestionate de Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite și de Agenția Spațială Europeană. Acești sateliți nu sunt utili pentru a vizualiza obiecte mici, dar sunt excelenți pentru a urmări transformările la scară mai mare într-o regiune.

O serie de sateliți Landsat înconjoară Pământul și fac imagini din 1972. Landsat 8 și Landsat 9 sunt cele mai recente iterații, cu rezoluție de 30 de metri.

Primul dintre cei doi sateliți Sentinel-2 a fost lansat în 2015, fiind urmat de un al doilea în 2017. Acești sateliți oferă o rezoluție de 10 metri.

Împreună, Landsat și Sentinel oferă un set gigantic de imagini pentru a înțelege schimbările regionale de pe pământ pe o perioadă lungă de timp.

Există o serie de site-uri unde puteți examina aceste imagini.

De exemplu, USGS rulează LandsatLook și Sentinel, care pot fi vizualizate pe site-ul Copernicus Data Space Ecosystem al Uniunii Europene.

Un alt site util este browserul EO al SentinelHub, unde puteți vizualiza atât imagini Landsat, cât și Sentinel-2. EO Browser are de asemenea un set gata făcut de combinații de benzi pentru fiecare imagine care evidențiază sănătatea vegetației, zona urbană, apa sau zăpada. Sentinel Hub este un produs al Sinergise, o companie privată achiziționată recent de Planet Labs.

EO Browser are date de la o serie de alte programe prin satelit. De exemplu, puteți vizualiza și date de la Sentinel-1, care utilizează SAR sau Sentinel-5,care măsoară poluarea aerului. Este un loc bun pentru a vă familiariza cu gama largă de date disponibile din surse guvernamentale.

NASA

NASA EarthData. Administrația Națională Aeronautică și Spațială din SUA oferă o colecție mare de seturi de date prin satelit și produse de date. NASA Worldview este un instrument interactiv care oferă imagini aproape în timp real la rezoluție completă de la o gamă largă de sateliți, inclusiv sateliți geostaționari focusați pe o zonă a Pământului în timp ce se rotește, permițând vizualizarea continuă pe măsură ce, de exemplu, se dezvoltă modelele meteorologice sau se răspândesc incendiile. Worldview oferă de asemenea legături către instrumente specializate de cartografiere și vizualizare cum este FIRMS pentru incendii și EMIT pentru emisiile de metan și acces la zeci de centre de date NASA și produse de date prin satelit asociate. NASA Earth Observations este un alt portal cu peste 50 de seturi de date despre atmosferă, pământ, ocean, energie, mediu și multe altele. Pentru a ajuta la navigare, agenția oferă seturi de instrumente de date în funcție de subiect, cum ar fi dezastrele, incendiile și diversitatea biologică.

NOAA

Serviciul Național de Date și Informații prin Satelit pentru Mediu. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA oferă mai multe interfețe pentru a accesa imaginile aeriene globale și datele pe care le colectează, cu accent pe climă, vreme și mediu.

USGS

USGS Earth Explorer. Adițional la interfața LandsatLook menționată mai sus, USGS menține de asemenea o interfață pentru o varietate de seturi de date prin Earth Explorer. Ghidul GISGeography vă poate ajuta să navigați în Earth Explorer.

Furnizori comerciali

În timp ce datele gratuite Landsat și Sentinel sunt excelente pentru examinarea schimbărilor la scară mai mare, o analiză mai detaliată necesită obținerea de imagini de la unul dintre furnizorii comerciali, așa cum a făcut Associated Press în 2015 pentru a urmări traulerele care transportau pește prins de sclavi în largul Papua Noua Guinee, iar Reuters – în 2022, pentru a verifica declarațiile martorilor condițiilor inumane din închisorile improvizate care dețin mii de etnici din Tigray, Etiopia.

Maxar Technologies și Airbus mențin sateliții cu cea mai mare rezoluție – 30 cm. Fiecare are portaluri pe care puteți vedea imaginile existente, dar acestea trebuie să fie solicitate de la serviciile de presă ale companiei sau de la distribuitorii autorizați.

Planet Labs are un avantaj aparte. Este o rețea de sateliți cu rezoluție de 3.7 metri care acoperă în fiecare zi aproape întreaga suprafață a Pământului. De asemenea, compania are mai mulți sateliți cu rezoluție de 50 de centimetri, dar care trebuie să fie programați în prealabil.

Capella Space captează imagini SAR de înaltă rezoluție. Rezoluția este mai mică de 50 de centimetri.

BlackSky poate programa sateliții și primi date în 90 de minute.

Imaginile pot fi achiziționate și de la distribuitori cum ar fi:

Organizații nonprofit

Centrul pentru Reziliența Informațională colaborează cu mass-media pentru a demasca încălcările drepturilor omului, crimele de război, dezinformarea și abuzurile online. Proiectul său special – Eyes on Russia Map – urmărește conflictul din Ucraina.

Global Fishing Watch oferă acces gratuit la imagini din satelit, seturi de date și cod pentru urmărirea activității umane pe oceane.

Global Forest Watch vă oferă acces gratuit la datele și analizele imaginilor din satelit pentru a urmări tăierile de copaci, defrișările și vă permite să configurați alerte personalizate pentru zonele de interes.

Fundația Radiant Earth oferă instrumente și tutoriale pentru accesarea imaginilor prin satelit, drone și aeriene, cu accent pe schimbările climatice și conservare.

Resource Watch oferă seturi de date și instrumente de vizualizare gratuite și care pot fi descărcate pentru a urmări o gamă largă de probleme legate de resurse, cum ar fi schimbările climatice, riscurile pentru ape, poluarea, sărăcia, migrația și instabilitatea politică. Platforma este sponsorizată de Institutul Mondial de Resurse și de alte organizații.

SkyTruth este o organizație axată pe conservare ce oferă consultanță în proiecte de investigație. Trimiteți un mesaj la adresa media@skytruth.org. Skytruth își prezintă proiectele realizate împreună cu jurnaliștii.

3. Software

Dacă știți să folosiți software-ul Sistemului de Informații Geografice (GIS), veți putea folosi mai eficient imaginile prin satelit sau datele de teledetecție. Mediile GIS descrise mai jos vă permit să compilați mai multe straturi de date din diferite surse și să faceți analize spațiale pe aceste straturi.

Esri, în baza unui acord generos cu GIJN, oferă organizațiilor membre licențe gratuite ale software-ului ArcGIS pentru a lucra cu imagini și a crea hărți. Pentru mai multe informații, contactați GIJN aici.

QGIS este un software open source GIS pentru desktop utilizat pe scară largă.

R și Python sunt limbaje de programare cu o gamă largă de biblioteci pentru analiză vectorială și raster.

Google Earth Engine (menționat anterior) are petabytes de imagini și date de teledetecție gata de utilizare. De asemenea, puteți încărca imagini proprii, precum și fișiere vectoriale. În cele din urmă, este un mediu GIS complet care permite analiza unor cantități uriașe de date.

Google News Initiative a dezvoltat o serie de tutoriale prietenoase pentru jurnaliști despre numeroasele funcții ale GEE, cum ar fi crearea videoclipurilor time-lapse, urmărirea modificărilor pe suprafețele împădurite și monitorizarea flotelor de pescari. Google a publicat de asemenea o serie de explicații și tutoriale.

Rețineți că editorul de cod GEE necesită cunoștințe de JavaScript. De asemenea, puteți interacționa cu GEE prin R și Python.

4. Ghiduri, tutoriale și sfaturi

Google Earth Engine: un ghid rapid pentru începători. Este o prezentare generală și un tutorial pas cu pas produs de GIS Geography.

Toolkit pentru investigații online al Bellingcat. Conține o gamă impresionantă de resurse pentru documentarea subiectelor din surse deschise, inclusiv un număr mare de resurse de jurnalism spațial.

Teledetecție bazată pe cloud cu Google Earth Engine. Este un manual online gratuit, conceput pentru a vă transforma dintr-un novice într-un utilizator avansat, scris de David Saah, profesor în științe ale mediului și director al Laboratorului de analiză geospațială de la Universitatea din San Francisco.

Cum arată cu adevărat datele satelitare în timp real? Prezintă o imagine de ansamblu foarte simplă cu privire la câți și ce tipuri de sateliți orbitează Pământul și la modul în care informațiile pe care le colectează sunt transmise și procesate. Resursa este elaborată de Skywatch, o companie comercială de agregare a sateliților.

Cum analizăm imaginile din satelit – o introducere ilustrată în utilizarea imaginilor prin satelit pentru a îmbunătăți procesul de realizare a materialelor jurnalistice, elaborată de Al Jazeera Media Institute.

Prezentăm invizibilul – Ghid. Este un îndrumar privind tehnicile de investigație pentru jurnaliști, cercetători și activiști realizat de Tactical Tech. A se vedea în special: Cum începem investigațiile cu ajutorul imaginilor prin satelit, Utilizarea hărților pentru a vedea dincolo de evident și Metode de geolocalizare: un ghid pas cu pas, capitol elaborat de arhitectul și jurnalistul Alison Killing, câștigător al premiului Pulitzer.

Sfaturi din partea Laboratorului de dovezi al Amnesty International pentru utilizarea imaginilor prin satelit în investigațiile criminalistice – GIJN, o recapitulare a prezentării Amnesty International la Festivalul Internațional de Jurnalism din 2022.

Aerial – Satellite Imagery & GIS Viewer de Apollo Mapping – oferă recenzii, linkuri și instrucțiuni privind încărcarea imaginilor pentru QGIS și Google Earth.

10 sfaturi pentru utilizarea geolocalizării și a datelor din surse deschise în realizarea investigațiilor – GIJN. Sunt culese dintr-o prezentare despre modalitățile de analiză a imaginilor a Centrului pentru Reziliența Informațională la Festivalul Internațional de Jurnalism 2022.

Cum să demascăm minciunile folosind sateliți și drone – GIJN. Oferă idei și sfaturi pentru utilizarea imaginilor aeriene de la Conferința Globală a Jurnaliștilor de Investigație 2021.

Ghidul jurnalistului pentru utilizarea imaginilor prin satelit AI+ pentru storytelling. Oferă sfaturi privind combinarea inteligenței artificiale cu imagini prin satelit, fiind elaborat în cadrul unui proiect în timpul JournalismAI Collab Challenges 2021.

Introducere în analiza geospațială bazată pe cloud cu Earth Engine și Geemap. Oferă linkuri către un tutorial mai avansat, de șapte sesiuni și către materialele de sprijin detaliate de Qiusheng Wu și Steve Greenberg, inclusiv către instrucțiunile de utilizare a instrumentului Streamlit, în scopul extragerii automate a datelor satelitare pentru coordonatele pe care le urmăriți.

Instrumentele mele preferate: geo-jurnalistul Gustavo Faleiros – GIJN, de jurnalistul brazilian și editorul de investigații de mediu, Gustavo Faleiros, care prezintă instrumente pentru accesarea, cartografierea și vizualizarea imaginilor și datelor de la sateliți într-un interviu din 2021 cu GIJN.

Resurse specifice subiectului abordat:

Conflicte

Schimbări climatice și mediu

Drepturile omului

Sclavie și muncă forțată

De pe copertă: sateliții pot dezvălui amploarea globală a muncii forțate în flota mondială de pescuit, Proceedings of the National Academy of Sciences

Verificare