Fabrica de partide a lui Șor: o nouă formațiune în stoc

La sfârșitul anului 2023, formațiunea „Victorie” a completat lista partidelor politice din R. Moldova. Noul proiect politic este condus de o persoană necunoscută, care anterior nu a fost implicată în activități politice.

ZdG a constatat că Partidul „Victorie” împarte același statut, formulat identic, dar și aceeași orientare politică, cu alte două formațiuni coordonate de ex-deputatul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară” – partidul „Șor”, declarat neconstituțional și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice și partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), care a fost folosit drept partid de rezervă în cadrul alegerilor locale din 2023.

Practica de a prelua textul statutului unui partid și de a-l atribui unei formațiuni noi a fost utilizată și în trecut de echipa lui Șor. Alte două proiecte politice afiliate deputatului fugar, partidul „Renaștere” și partidul „Șansă”, împart un statut identic.

La 28 decembrie 2023, Agenția Servicii Publice (ASP) a înregistrat partidul „Victorie”, al 79-lea partid înregistrat în R. Moldova.

„Victorie” pentru (Grozavu‘) Șor

Partidul „Victorie” a fost înscris la ASP cu semnăturile a 1331 de oameni, colectate chiar de președintele formațiunii, Vadim Grozavu, după cum a mărturisit acesta pentru ZdG.

Conducătorul formațiunii este necunoscut opiniei publice sau mediului politic, nefiind implicat anterior în domeniu. Acesta spune însă că ideea de a crea un partid i-a venit acum zece ani.

Grozavu administrează două firme, una inactivă, iar alta – „Tehmaster Pro”, are drept activitate de bază comercializarea mobilei și a electrocasnicelor.

Contactat telefonic de Ziarul de Gardă, Grozavu a refuzat să ne spună mai multe despre noul său proiect politic.

ZdG: Cine mai face parte din grupul de inițiativă?

Vadim Grozavu: Oameni simpli, nu boieri, dar oameni simpli.

ZdG: Puteți să ne dați nume?

V.G. : Asta nu pot comenta.

ZdG: Dar ce intenționați să faceți, ce planuri aveți?

V.G. : Asta nu pot comenta la moment, vedem cu timpul.

ZdG: Planificați o colaborare cu alte partide?

V.G. : La moment, nu.

Toate statutele politice duc la… Șor

ZdG a constatat că statutul Partidului „Victorie”, cel al partidului „Șor”, declarat neconstituțional și cel al partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM) sunt identice.

Statutul partidului „Șor” Statutul partidului „Șor” Statutul partidului „Șor” Statutul partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” Statutul partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” Statutul partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” Statutul partidului „Victorie” Statutul partidului „Victorie” Statutul partidului „Victorie”

Nu doar structura sau denumirile capitolelor sunt asemănătoare, ceea ce ar putea fi justificat de faptul că au identificat un model de structură, ci și consecutivitatea privind enumerarea criteriilor, regulilor, obiectivelor, dar și felul în care sunt formulate acestea – toate corespund. De asemenea, toate cele trei partide împart și aceeași orientare politică – social-democrată. Mai mult, pot fi identificate chiar și aceleași greșeli, semn că singurele schimbări pe care le-au suferit statutele au fost cele privind modificarea denumirii partidului la care se referă actul și fragmentele de text în care este explicată identitatea vizuală a formațiunilor.

aici – statutul partidului „Șor”

aici – statutul partidului ”Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”

aici – statutul partidului „Victorie”

Vadim Grozavu însă insistă că e doar o coincidență și că el a scris textul statutului.

ZdG: Cum comentați faptul că partidul pe care îl conduceți dumneavoastră are statutul asemănător cu cel al partidului „Șor” și al partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”?

V.G. : Este o coincidență. Eu nu am citit programele partidelor acestea despre care îmi spuneți.

ZdG: Dar cine a scris textul statutului partidului „Victorie”?

V.G. : Eu.

ZdG: Nu credeți că-i prea mare coincidența să fie identic?

V.G. : Eu n-am citit, întâi trebuie să văd care-i problema. Nu am citit, nu am văzut.

Am sunat-o de mai multe ori pe Marina Tauber, vicepreședinta fostului partid „Șor”, pentru a-i cere părerea privind această situație, însă nu ne-a răspuns la telefon.

Nici deputatul independent Denis Ulanov, membru al fostului partid „Șor”, nu a vrut să discute cu noi, punctând că „nu mi-a plăcut cum ați pus accentele”.

Contactat de ZdG, Aureliu Colenco, avocatul lui Ilan Șor și cel care a reprezentat fostul partid „Șor” la Curtea Constituțională în procesul privind neconstituționalitatea formațiunii, a încercat să explice situația.

„Eu am fost avocatul partidului «Șor» numai la Curtea Constituțională, dar eu pot să vă răspund. Toate statutele partidelor sunt identice. Eu pot să vă spun că este un formular pentru toți, statutul e unul pentru toți, ele sunt toate identice. Dumneavoastră nu căutați unde trebuie și nu vă uitați unde trebuie. Uitați-vă nu doar la partidele despre care credeți că sunt coordonate de un singur om”, a punctat Colenco.

ZdG a verificat statutele mai multor partide înregistrate recent în R. Moldova și nu a identificat similitudini evidente ca în cazul partidelor „Victorie”, „Șor” și FASM.

Directorul ASP, Mircea Eșanu, precizează că „fiecare partid își poate determina de unul singur structura statutului. Este exclusiv la discreția grupului care fondează organizația. Sunt rigori specifice, dar există mult loc de flexibilitate.”

Partidul „Victorie” și partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” – aceeași rețetă politică

Pentru apariția partidului „Victorie” a fost utilizată „rețeta” folosită și în cazul apariției partidului FASM. La fel ca FASM, partidul „Victorie” și-a înregistrat existența în intimitate, fără a anunța despre aceasta într-o ieșire publică.

Liderii celor două formațiuni, ambii antreprenori (președintele partidului „Victorie”, Vadim Groza – administrator al „Tehmaster Pro”, iar președintele partidului FASM, Alexandru Beschieru – administrator al „Memoriem FS” SRL), nu erau cunoscuți opiniei publice până în momentul înregistrării propriilor partide.

Mai mult, niciuna dintre cele două formațiuni nu și-a creat pagini pe rețelele de socializare, prin intermediul cărora și-ar putea promova activitatea.

După o perioadă de „hibernare politică”, Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” a creat, alături de fostul partid „Ai noștri”, transformat, între timp, în partidul „Șansă”, Blocul Politic „Ș.O.R”, coordonat de Ilan Șor. Mai târziu, în cadrul alegerilor locale din noiembrie 2023, candidata Partidului „Forța de Alternativă și Salvare”, Tatiana Cociu, a devenit primară la Orhei. Asta se întâmpla după ce candidații Partidului „Șansă” afu fost excluși din campania electorală, prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, iar președintele formațiunii, Alexei Lungu, și-a îndemnat simpatizanții să o voteze pe Cociu.

Analist politic: „Ar putea fi sindromul balaurului: tai un cap și în locul lui cresc trei”

Analistul politic Igor Boțan susține că apariția partidului „Victorie”, care împarte același statut cu alte două formațiuni afiliate lui Șor, nu e neapărat un indicator că noul proiect politic îi aparține ex-deputatului fugar, însă nu exclude ideea că acesta ar putea face parte din strategiile și tacticile lui Șor de a rămâne pe arena politică.

Igor Boțan, analist politic

„Partidele din R. Moldova recurg des la metoda «copy-paste», practic trag la indigo statutele pentru a se înregistra mai repede.

Apariția acestui partid însă e un semnal că s-ar putea să fie rodul strategiilor și tacticilor partidului «Șor». Ar putea fi sindromul balaurului: tai un cap și în locul lui cresc trei. S-ar putea, e verosimil. Nu m-aș grăbi să spun că «da, e capul în creștere al aceluiași dragon», această formațiune însă merită analizată foarte atent.

Dar, chiar dacă nu stă Șor în spatele partidului, ci este vorba despre copy-paste, oricum nu putem spune că această formațiune este una demnă de a fi luată în serios”, a punctat Igor Boțan.

Directorul ASP: „Problema e că legea permite înregistrarea ușoară a partidelor, dar radierea partidelor este foarte complicată”

Întrebat cum explică faptul că statutul noului partid „Victorie” este identic cu statutul altor două partide deja înregistrate, Mircea Eșanu, directorul ASP, ne-a spus că această problemă vine dintr-o lacună legislativă, legea favorizând înregistrarea partidelor printr-o procedură simplă, în timp ce radierea lor este un proces mai complex.

Mircea Eșanu, director ASP

„ASP-ul verifică doar componentele și denumirile. Legea cu privire la Partidele Politice nu spune nimic că statutele nu trebuie să fie identice. După acest principiu, noi nu putem refuza înregistrarea unui partid. Noi putem refuza înregistrarea doar dacă denumirea coincide, dacă ei nu întrunesc toate condițiile legale, dar despre textul statutului nu am putea să ne pronunțăm. Eu cred că problema e că legea permite înregistrarea foarte ușor a partidelor, dar radierea partidelor este foarte complicată. ASP-ul ține cont de legislație, noi nu facem interpretarea legii. Eu cred că noi ușor vom depăși numărul de 100 de partide dacă nu se va interveni în legislație”, menționează Eșanu.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, susține că „nu este exclusă necesitatea introducerii unor verificări sau dispoziții care să reglementeze mai bine înregistrarea partidelor.”

„Renaștere” și „Șansa” lui Șor – statute identice

Practica de a utiliza același statut pentru mai multe partide nu este una nouă pentru echipa lui Ilan Șor. Un statut identic îl împart și alte două partide. Este vorba despre „Renaștere”, care și-a actualizat statutul în aprilie 2023, după ce partidul a fost preluat de echipa lui Șor și partidul „Șansă”, care și-a schimbat statutul în luna iulie 2023.

aici – statutul partidului „Șansă”

aici – statutul partidului „Renaștere”

La doar opt zile de la înregistrarea partidului „Victorie”, ASP a mai înscris o formațiune – „Unitate”, condusă și ea de o persoană necunoscută opiniei publice, Dmitrii Furdui.

La 23 ianuarie 2024, partidul „Șor” a fost radiat de ASP din Registrul de stat al persoanelor juridice, în temeiul cererii depuse de lichidatorii Partidului Politic „Şor”, dizolvat prin Hotărârea Curţii Constituţionale din 19 iunie 2023.