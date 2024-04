Detalii despre dosarul de corupție de la Aeroportul Chișinău: Copilul  fostului deputat – plasat în arest, cei ai actualilor deputați – cercetați în libertate

Fiul unui fost deputat a fost plasat în arest pentru 30 de zile, iar alți doi copii de parlamentari sunt vizați într-un dosar de corupție la postul vamal al Aeroportului Internațional Chișinău. Aceștia sunt cercetați în stare de libertate. Dosarul penal deschis de Centrul Național Anticorupție și gestionat de Procuratura mun. Chișinău a dus la excluderea din partidul de guvernare a deputatei Victoria Cazacu, a cărei fiică este vizată în cauza penală. Deși i s-a cerut demisia din Parlament, deputata a anunțat că nu va demisiona și va rămâne deputată neafiliată „până la elucidarea tuturor circumstanțelor”.

De la reținere – la măsura preventivă de arest

În dimineața zilei de luni, 1 aprilie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat 16 percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul comiterii infracțiunii de corupere pasivă şi corupere activă. Acțiunile de urmărire penală au vizat domiciliile, birourile de serviciu și mijloacele de transport ale persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor – vameși și persoane fizice. Au fost reținuți trei inspectori vamali pentru 72 de ore, iar alți patru urmau a fi cercetați în stare de libertate, potrivit unui comunicat emis de CNA. Dosarul este gestionat de Procuratura mun. Chișinău.

Două zile mai târziu, cei trei inspectori vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău reținuți pe 1 aprilie au fost aduși în fața judecătorilor de instrucție de la Judecătoria Centru, sediul Ciocana, procurorii solicitând 30 de zile de arest preventiv.

Primul audiat de magistrați a fost Constantin Brașovschi, fiul ex-deputatului Partidului Democrat din Moldova (PDM), Gheorghe Brașovschi. Acesta a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. Alți doi inspectori vamali au fost trimiși în arest la domiciliu.

Printre cei patru inspectori vamali cercetați în libertate se numără și Diana Cazacu, fiica deputatei Victoria Cazacu, ajunsă în Legislativ pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), dar și Ion Mudreac, fiul deputatului Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), Radu Mudreac.

Constantin Brașovschi, venituri modeste și omisiuni de completare a declarației de avere și interese personale

Constantin Brașovschi este angajat al postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău din 2016. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, ultima disponibilă pe numele acestuia, fiul fostului deputat a indicat drept de abitație într-un apartament dobândit prin „alte contracte translative de posesie şi de folosinţă”.

Inspectorul vamal declară că familia sa deține două mașini de marca Peugeot, una cumpărată în 2013, alta – în 2022. Constantin Brașovschi a declarat în 2022 un salariu de aproape 180 de mii de lei. În 2023 însă, inspectorul nu a depus declarația de venit și interese personale, precedent care s-a mai întâmplat și în anii 2021, 2019 și 2016.

„Noi nu trăim împreună, are familia sa, deja e matur. Trebuie să mă informez și eu, că eu nici nu știu dacă e arestat sau nu. El majoratul l-a împlinit și eu cred că el e responsabil de acțiunile pe care le face. Eu am încredere în el, că el e băiat educat”, declara pentru ZdG fostul deputat Gheorghe Brașovschi în ziua perchezițiilor.

După mai bine de doi ani de la angajarea sa în Serviciul Vamal, Ion Mudreac este transferat la Aeroport

Ion Mudreac, fiul deputatului Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Radu Mudreac, a obținut pentru prima oară o funcție în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova în martie 2020, fiind angajat în calitate de inspector superior. Mudreac vine însă la postul vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău în septembrie 2022. Până a fi angajat de Serviciul Vamal, fiul deputatului a lucrat în cadrul companiei „Vig Vet”, unde au activat de-a lungul timpului și părinții acestuia, soții Mudreac.

Ion Mudreac declară o mașină de marca Volkswagen Jetta fabricată în 2013, în posesia căreia a intrat în 2018, costul căreia îl estimează la 200 de mii de lei.

Familia Mudreac mai deține din 2019 un apartament de aproape 54 de metri pătrați, estimat la aproape 40 de mii de euro. Iar din 2011, Ion Mudreac deține drept de folosință asupra unui apartament de aproape 104 metri pătrați, estimat la circa 685 de mii de lei.

În 2023, Mudreac a obținut un salariu anual de puțin peste 230 de mii de lei.

Contactat telefonic de Ziarul de Gardă în ziua perchezițiilor, deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), Radu Mudreac, a confirmat faptul că fiul său, Ion Mudreac, a fost solicitat să se prezinte pentru audieri la CNA în cadrul dosarului de corupție. Alesul poporului a mai declarat că fiul său nu a fost reținut.

„Băiatul e acasă, doarme după schimb (tură, n.r.)”, a spus deputatul, solicitat de ZdG. Potrivit lui, nu ar fi avut loc percheziții la domiciliul sau biroul fiului său. „Nu a fost reținut, nu a avut percheziții, dar este vizat”, a spus deputatul.

Fiica – vizată într-un dosar de corupție; mama – exclusă din partidul de guvernământ și rugată să-și depună mandatul de deputată

Și Diana Cazacu, fiica deputatei PAS Victoria Cazacu, este vizată în acest dosar, după cum a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu, președinte al partidului de guvernare – PAS. Potrivit unei declarații a lui Grosu, deputatei fracțiunii PAS i-a fost cerută demisia, însă parlamentara nu a dat curs cererii.

În cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova, Igor Grosu a fost întrebat de ce a cerut demisia colegei sale Victoria Cazacu, în condițiile în care instanța încă nu a pronunțat o decizie în privința implicării fiicei sale în schema de corupție de la aeroport.

„Sentința sau procesul judiciar are cursul său, iar noi nu putem sta așa, calmi și aștepta toate argumentele. Realitatea este următoarea: CNA (Centrul Național Anticorupție, n.r.) a descins la postul vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, având în spate o întreagă investigație, care a durat ceva timp, au fost acumulate probe. Probabil, au fost și semnale din partea cetățenilor care au fost supuși unui astfel de comportament. Sunt șapte persoane reținute, inclusiv un membru al familiei deputatei Victoria Cazacu. Dincolo de prezumția nevinovăției, are un impact politic major asupra clasei politice, asupra Parlamentului. Am avut o discuție cu doamna Cazacu și i-am cerut demisia”, a răspuns acesta.

Două zile mai târziu, Biroul Permanent Național al PAS a anunțat că a exclus-o din partid pe deputata Victoria Cazacu. De asemenea, formațiunea i-a cerut repetat Victoriei Cazacu să-și depună mandatul de deputată obținut la parlamentarele din iulie 2021. „PAS și-a asumat lupta împotriva corupției drept principiu de bază și nu va tolera asemenea cazuri în interiorul partidului”, se arată în anunț.

Victoria Cazacu, care a fost telefonată de mai multe ori de Ziarul de Gardă și nu a răspuns la telefon, a spus Europei Libere că excluderea ei din partid a venit ca reacție la refuzul de a-și depune mandatul la solicitarea președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu.

Ea susține că fiica sa nu a fost reținută și a amintit despre importanța prezumției nevinovăției. Cazacu spune că nu-și va depune mandatul și va rămâne deputată neafiliată „până la elucidarea tuturor circumstanțelor”. „Nu voi da curs tentativelor de denigrare și intimidare”, a spus deputata.

Pe site-ul Autorității Naționale de Integritate nu am găsit declarații de avere și interese personale depuse de către Diana Cazacu. Conform unor informații neconfirmate oficial, Diana Cazacu ar fi (actuală sau fostă) angajată a Serviciului de Informații și Securitate (SIS), fiind detașată să activeze în cadrul Serviciului Vamal. Angajații SIS nu depun declarații de avere și interese, conform legii.