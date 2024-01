VIDEO Moartea lui Andrei a venit cu liftul: „Vreau să se facă dreptate pentru mine și copiii noștri, la care el foarte mult a ținut”

Un accident fatal de muncă pe un șantier din capitală, provocat de căderea în gol a unui lift în care se afla un om ce transporta o cutie cu șuruburi, a lăsat orfani de tată trei copii, unul dintre ei având doar 10 zile când s-a produs tragedia. Liftul ucigaș, unul marfar, nu era dat în exploatare, deși mai mulți muncitori recunosc că l-au folosit și ei anterior.

„Nu vreau să fiu jelită sau altceva. Eu vreau să se facă dreptate. Vreau să se facă dreptate pentru mine și copiii noștri, la care el foarte mult a ținut. Pe cel mic nici nu a reușit să-l țină în brațe, căci avea doar 10 zile. Vreau să fie pedepsiți oamenii care prin neglijența lor au dus la decesul lui Andrei”, spune printre lacrimi Alina, soția victimei, care luptă de mai bine de un an pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovați de moartea subită a soțului ei.

Deși există concluzii clare ale Inspectoratului de Stat al Muncii cu privire la vinovăția persoanelor responsabile de asigurarea securității muncii, procesele, civil și penal, bat pasul pe loc. Cei vizați evită să vorbească public despre accident.

Andrei Hîțu avea 34 de ani. Era angajat în calitate de manager în construcții la compania „Fațade Autentice” SRL de mai bine de un an. Ziua de 16 noiembrie 2022 începuse ca una obișnuită. Dimineața, bărbatul a mers spre locul de muncă, iar Alina Hîțu, soția sa, a rămas acasă cu Maria, fiica de doi ani și jumătate și cu mezinul – Andrei, de 10 zile. Fiul cel mare, Matei, plecase la școală.

Andrei Hîțu, 34 de ani, tată a trei copii, decedat

„Vreau să fie pedepsiți oamenii care prin neglijența lor au dus la decesul lui Andrei”

Alina a primit vestea morții soțului de la mama sa, care locuiește în aceeași casă.

Alina, soția lui Andrei Hîțu

„În ziua aceea eram în camera aceasta și s-a auzit așa un zgomot mare și straniu. Mama mea trăiește aici, peste perete. Și nu știu, parcă a murit cineva. Așa deodată mi-am închipuit – parcă a murit cineva. După care am mers la dânsa și o întreb ce s-a întâmplat. Ea, cu așa o față speriată, spune: «Nu, nu s-a întâmplat nimic. Hai du-te la copii că nu s-a întâmplat nimic». Vin, stau în cameră, dar nu, nu-mi pot găsi locul, ceva s-a întâmplat, nu poate să fie așa. Mai merg o dată la ea și o întreb: «Mama, spune, ceva s-a întâmplat? Ceva s-a întâmplat cu Andrei? A murit Andrei?» Și ea a zis «da». Nu știu, eu am presimțit sau nu știu”, povestește Alina despre acea zi și nu-și mai poate conteni plânsul.

Femeia mărturisește că cel mai mult o doare faptul că cei trei copii ai săi și-au pierdut tatăl pentru totdeauna, „tatăl care i-a iubit atât de mult”.

„Maria nu a înțeles nici până în ziua de astăzi unde e tata. Matei, cel mai mare, a avut câteva momente de isterie, nici nu știu cum să le spun. El nu vrea absolut nimic, vrea doar ca tata să fie alături, dar acum, în genere nu vorbește nimic despre el, absolut nimic nu vorbește despre el. Iar Andrei, mezinul, pe care-l cheamă ca și pe taică-său, nu am știut că o să rămân doar cu unul, avea doar 10 zile. Nu știu dacă înțelege cineva durerea pe care o port cu mine, pe care o purtăm noi”, explică Alina printre lacrimi.

Alina și cei trei copii ai familiei Hîțu

„Nu am apelat la dvs pentru mila oamenilor, nu vreau să fiu jelită sau altceva. Eu vreau să se facă dreptate. Vreau să se facă dreptate pentru mine și copiii noștri, la care el foarte mult a ținut. Pe cel mic nici nu a reușit să-l țină în brațe, căci avea doar 10 zile. Vreau să fie pedepsiți oamenii care prin neglijența lor au dus la decesul lui Andrei”, exclamă femeia.

„Accesul era liber la acest ascensor”

Accidentul mortal a avut loc pe teritoriul șantierului de construcții de pe strada Calea Basarabiei 52, ce aparține firmei SRL „Alacvector”, „în urma căderii de la înălțime împreună cu cabina dispozitivului de transportat mărfuri”, după cum se precizează în procesul verbal elaborat de către Inspectoratul de Stat al Muncii. Firma „Fațade Autentice” SRL la care era angajat Andrei Hîțu fusese contractată de SRL „Alacvector” pentru efectuarea lucrărilor de instalare a articolelor din termopan și a fațadei construcției de pe strada Calea Basarabiei 52.

Blocul „Alacvector”, unde e a avut loc tragedia

Din ceea ce a reușit să afle Alina după decesul soțului său, liftul ucigaș era unul marfar, neasamblat în totalitate, dar utilizat de muncitori.

„Acest ascensor, după spusele martorilor și lucrătorilor, funcționa, adică se transportau (materiale de construcție, n.r.), cu toate că ei susțin că accesul era închis. Toate cheile erau la îndemână. Eu nu cred că el s-a dus și a ,deschis acest ascensor chiar dacă era închis. Trebuie să-l conectezi de la lumină, care se află deasupra etajelor, la etajul tehnic. Cheia de la ușa ascensorului este o cheie specială, cu un mecanism special. Accesul era liber la acest ascensor”, susține Alina.

„Un coleg de-al lui a transportat ferestre. El avea o telecomandă înăuntru, cu toate că ei acum susțin că acesta e un fel de telfer care trebuia să fie ghidat de la primul etaj”, mai spune Alina. „Liftul nu a fost dat în exploatare. El a fost pus așa. Stăpâna casei eu presupun că așa a vrut, să-i meargă lucrul din plin și le-a permis (să-l utilizeze, n.r.)”, crede Alina.

„Ei au vrut doar să facă bani, bani. Și altceva pe ei nu-i interesează”

Alina crede că de vină pentru moartea soțului său este „neglijența mai multor persoane”.

„Acest lucru s-a întâmplat doar din neglijența și hapsânia omului de a face cât mai mulți bani și cât mai repede. Nu au avut răbdare să fie instalat (ascensorul, n.r.) cu toate mecanismele de protecție. Ei au vrut doar să facă bani, bani. Și altceva pe ei nu-i interesează”, consideră aceasta.

Deși a trecut mai bine de un an de la cele întâmplate, Alina susține că procesul penal și cel civil, intentate după producerea accidentului de muncă mortal, se tărăgănează.

„Se tărăgănează și se tărăgănează fără motiv. Și încă un lucru tare straniu este faptul că nu s-a mediatizat deloc acest caz. S-a întâmplat pe la ora 15:00, adică nu a fost nici dimineața, nici seara târziu. Absolut nicăieri… Am impresia că în fiecare zi cad ascensoare și mor oameni – și (e) un reportaj care nu interesează pe nimeni”, mai spune Alina. „A trecut un an de zile și absolut nimic nu s-a mișcat”, constată ea.

„Pe podeaua metalică a dispozitivului se observă urme de diferite materiale de construcție și de sânge”

ZdG a analizat procesul verbal elaborat de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) în urma documentării celor întâmplate cu Andrei Hîțu la 16 noiembrie 2022. Deși am solicitat în repetate rânduri responsabililor de la ISM să delege o persoană care ar putea să ne explice concluziile raportului de cercetare a accidentului mortal, astfel încât să nu producem erori în relatarea acestuia, nu am primit un răspuns nici după o lună și jumătate de la prima solicitare.

Conform procesului verbal elaborat de către responsabilii de la ISM acum un an, locul unde s-a produs accidentul reprezintă „dispozitivul de transportat mărfuri care se află în stadie de montare”.

„Cabina dispozitivului este deteriorată, construcțiile metalice sunt deformate (îndoiate). Pe podeaua metalică a dispozitivului se observă urme de diferite materiale de construcție și de sânge (dovadă a faptului că totuși s-ar fi transportat materiale de construcție cu acest lift, chiar dacă acesta nu ar fi fost dat în exploatare, n.r.). Jos, pe podeaua dispozitivului se mai observă un cablu, la capăt dotat cu pupitru de revizie, acesta fiind destinat pentru lucrările de montare și instalare a dispozitivului”, se indică în procesul verbal.

În document sunt expuse și declarațiile unor martori. Potrivit acestora, la 16 noiembrie, Andrei Hîțu ar fi revenit la construcția de pe str. Calea Basarabiei 52 pentru a le aduce meșterilor „șuruburi autofiletante” în jurul orei 14:50.

„Peste puțin timp după ce a vorbit cu lucrătorii, Andrei Hîțu i-a anunțat că vine sus la ei și a intrat în clădire. Apoi s-a auzit cum dispozitivul de ridicat mărfuri ce se afla la primul etaj s-a pornit în sus, ca peste câteva minute, lucrătorii au auzit un zgomot foarte mare. Aceștia au coborât la primul etaj și au văzut cabina dispozitivului deteriorată, iar în cabină se afla managerul în construcții Andrei Hîțu, fără cunoștință. Au fost chemați pompierii, medicii și poliția. Peste puțin timp, medicii au anunțat că Andrei Hîțu a decedat”, se menționează în procesul verbal elaborat de către responsabilul de la ISM.

Certificatul medico-legal în cazul morții lui Andrei Hîțu indică drept cauză a decesului mai multe traume, rupturi ale organelor interne și fracturi incompatibile cu viața.

„Liftul a fost exploatat frecvent de foarte multe persoane, exploatat greșit”

Din declarațiile lucrătorilor Sergiu Sîrbu, Nicolai Lungur, Alexandru Ionescu și Vasile Hîțu s-a stabilit că în perioada 7-14 noiembrie 2022, dispozitivul de ridicat mărfuri care nu era dat în exploatare a fost utilizat de mai multe persoane care au transportat materiale de construcție, inclusiv și de lucrătorii SRL „Fațade Autentice”, care au transportat cu el termopane.

În timpul anchetei ISM, fiind întrebat dacă dispozitivul de mărfuri era folosit, asamblorul Sergiu Sîrbu a răspuns:

„Eu am văzut cum lucrau la zidărie lucrătorii și se foloseau de dispozitiv, ridicând blocuri din beton, inclusiv și noi o dată am ridicat termopane”. Asta declarase și un alt muncitor – Nicolae Lungur.

Vasile Hîțu, director de vânzări la compania „Fațade Autentice” , care este și fratele decedatului, declara acum un an că

„liftul a fost exploatat frecvent de foarte multe persoane, exploatat greșit și fără a fi cumva limitați la acces. Cred că beneficiarul clădirii știa foarte bine de aceasta.”

Raportul elaborat de către ISM scoate în evidență mai multe nereguli:

Utilizarea dispozitivului de ridicat mărfuri, fără a fi dat în exploatare, de către lucrătorii „Fațade Autentice”, cât și de alți lucrători;

Lucrătorii „Baslift”, înainte de a pleca de pe șantier, au deconectat dispozitivul de la curentul electric, însă cheile de la panou nu au fost transmise beneficiarului „Alacvector”, nu au luat toate măsurile de asigurare a integrității și paza dispozitivului de ridicare a mărfurilor, ceea ce a dus la folosirea dispozitivului de către persoane străine;

Andrei Hîțu a fost admis la lucru de către Ion Alexandru, directorul „Fațade Autentice”, fără instruire prin cursuri și verificarea cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, fără instruirea la locul de muncă și periodică, fără evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă.

„Ne abținem de la comunicatele publice”

ZdG a încercat să discute cu fiecare dintre persoanele vizate în procesul verbal întocmit de ISM, dar toți, pe rând, au refuzat să se expună.

Într-o discuție telefonică cu Ion Alexandru, directorul „Fațade Autentice”, acesta ne-a transmis că după ce s-a consultat cu avocatul său, se va abține de la declarații pe perioada anchetei, dar susține că va continua să ajute familia victimei. Lunar, Ion Alexandru oferă zece mii de lei familiei Hîțu. Alexandru a evitat să spună dacă liftul era funcțional sau nu și dacă și-a anunțat angajații despre aceasta.

Ion Alexandru, director „Fațade Autentice”

„Eu nu am încă nicio poziție. Iaca asta, eu nu-s în domeniul avocaturii. Dacă vă trebuiește un geam să-l repar sau să instalez un geam, eu sunt omul cel care dvs. puteți să apelați la mine, dar mai departe, ce spune legea, cum o întorc ei și ce fac… Lucrurile astea chiar nu cunosc. Nu am deloc studii în juridică, în documentație și toate lucrurile acestea. Eu lucrez cu mâinile, nu cu capul”, ne-a transmis Ion Alexandru.

Am încercat să aflăm și de la reprezentanții Baslift dacă au informat muncitorii de pe șantier că liftul nu poate fi utilizat și cum, de fapt, funcționa acesta. Am solicitat să discutăm cu Ruslan Taucci, maistru vizat în raportul ISM sau cu cineva dintre reprezentanți. Într-un răspuns pe e-mail, compania Baslift menționează că nu va face declarații pe marginea celor întâmplate.

„În evitarea unei imixtiuni televizate, nedorite în actul justiției, compania SRL «Baslift» se abține de la comunicatele publice, precum și de la prezentarea unor acte sau informații cu caracter personal la etapa în care instituțiile de drept încă nu s-au expus printr-un act definitiv și irevocabil. ISM a cercetat accidentul în muncă, astfel acesta a stabilit expres că nu a constatat încălcări admise de administrația SRL «Baslift» în raport cu producerea accidentului și respectiv, faptul că nu se întrevede responsabilitatea acesteia”, se mai arată în răspunsul expediat de reprezentanții companiei „Baslift”, deși în raportul prezentat de ISM, analizat de ZdG, este indicat că un angajat al companiei ar fi admis încălcări.

Și Ala Cuzmina, administratoarea și fondatoarea firmei „Alacvector” SRL, cea care deține construcția unde s-a produs accidentul, a refuzat să vorbească cu ZdG. Am telefonat-o inițial la 9 noiembrie 2023. A răspuns că este ocupată și că ne va telefona peste o săptămână.

„Dvs. mi-ați cerut (să vă acord din timpul meu, n.r.). Eu o să aflu când o să pot și o să vă anunț. Săptămâna viitoare, cel mai probabil”, ne-a spus Cuzmina la telefon.

Nu a revenit peste o săptămână, așa că am telefonat-o la 28 noiembrie, dar am primit același răspuns – „Sunt ocupată. Vă telefonez săptămâna viitoare”, pentru ca ulterior să nu mai răspundă la telefon. Peste o săptămână am mers la șantier pentru a vorbi cu Ala Cuzmina sau cu cineva dintre vechii muncitori, dar ni s-a răspuns că aceasta nu este pe loc, iar „fosta brigadă de băieți” s-a schimbat încă acum jumătate de an.

Între timp, „liftul morţii” stă încremenit și sigilat cu panglică galbenă „Poliția, nu treceți”.

Liftul „ucigaș”





Dosarele deschise, fără finalitate

În baza raportului elaborat de către reprezentantul ISM au fost inițiate două procese: unul în baza articolului 183 al Codului Penal, care încă se află la faza de urmărire penală și altul – în baza Codului de Procedură civilă, articolul 192, care se examinează la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, în care familia Hîțu solicită recuperarea prejudiciilor. Totodată, pe rolul instanțelor de judecată există și un alt dosar, după ce toate cele trei companii vizate în raportul ISM – „Fațade Autentice”, „Alacvector” și „BasLift” – au contestat concluziile prezentate de către reprezentantul ISM. Avocatul familiei Hîțu, Dumitru Codreanu, susține că examinarea dosarelor se tărăgănează uneori fără motive întemeiate.

Dumitru Codreanu, avocatul familiei Hîțu

„Cauzele date, mai ales cel de procedură civilă, articolul 192, unde se solicită repararea prejudiciului adus prin deces, dacă sunt interesele copiilor minori, dar sunt trei copii minori, ele se judecă de urgență și în mod prioritar. Din păcate, judecătorii nu prea țin cont de acest articol, de parcă toate cauzele lor fac parte din categoria cauzelor date, dar precis nu toate cauzele sunt din această categorie. Și respectiv, ei de obicei întreabă «ce să fac, să amân alte ședințe?». Nu știu, la urma urmei, și după orele de muncă le pot examina”, specifică Dumitru Codreanu.

Dosarul penal, spune avocatul, se află pe ultima sută de metri. Recent, după ce procurorul care instrumentează cazul a solicitat o expertiză repetată asupra circumstanțelor decesului lui Andrei Hîțu, ce a fost efectuată de un expert independent, părților le-au fost comunicate rezultatele.

„Ele confirmă informațiile din raportul ISM, ba chiar mai sunt unele persoane noi care apar”, a precizat pentru ZdG avocatul Dumitru Codreanu.

***

Visul lui Andrei

Andrei Hîțu avea un vis – să aibă propria casă. Locuiau încă la părinții Alinei cu cei trei copii. Pentru a-i realiza dorința, Alina a hotărât ca banii strânși la înmormântarea lui Andrei să-i investească în lucrările de construcție a casei.

„Noi am început împreună o casă și banii care s-au strâns la înmormântare am reușit să-i investim în casa pe care el a început-o, ca să nu mai rămână așa, a nimănui”, povestește Alina.

Cu materiale de construcție pentru edificarea casei, familia Hîțu este ajutată de către Ion Alexandru, directorul companiei „Fațade Autentice” SRL la care Andrei era angajat.