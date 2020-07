VIDEO/ Caritate online în Moldova pentru bolnavi „împrumutați” din SUA, Rusia și România

În ultimele luni pe rețelele sociale au fost lansate și distribuite mai multe acțiuni de caritate menite să adune bani pentru tratamentul unor copii care, se spunea în acele mesaje, sufereau de boli grave și aveau nevoie de intervenții chirurgicale urgente și tratament costisitor la clinici de peste hotare.

ZdG a analizat câteva dintre aceste îndemnuri la caritate, care, deși păreau adevărate la prima vedere, conțineau și unele elemente suspecte.

Astfel, am descoperit cazurile a cel puțin patru copii diferiți, toți cu boli grave, dar care aveau un element comun: conturile bancare pe care urmau să ajungă banii celor care decid să doneze.

Deși cei patru copii erau prezentați ca fiind din R. Moldova, am constatat că, de fapt, cei care au încercat să profite de necazurile acestor copii au „împrumutat” pozele și datele despre boli de la copii din România, Federația Rusă sau Statele Unite ale Americii.

Cazul Melissa

Cinci anișori, bolnavă de cancer. Costul tratamentului: 160 mii de euro

Pe parcursul lunilor mai și iunie 2020, de pe mai multe conturi de Facebook a fost distribuită o postare prin care părinții Melissei, o fetiță de cinci ani, bolnavă de cancer, cereau internauților ajutor pentru a strânge banii necesari tratamentului costisitor în Turcia – 160 de mii de euro. Autorii postării spuneau că 121 de mii ar fi fost deja adunate și că mai sunt necesare doar 39 de mii de euro.

„Numele meu este Verginia și mă adresez către toată lumea care dorește să salveze un pui de om. Noi, adică eu cu (Melli), suntem în Turcia și a urmat deja patru ture de chimioterapii. Singurul lucru până când cu care va pot informa este diagnosticul – Neuroblastom de gradul 4, cu metastaze pe ficat și plămâni. După chirurgie va urma și transplantul de celule Stem. Vă implor, vă rog, ajutați-mă să-i dăm fetiței o șansă de a trăi. Fiecare ajutor contează”, se spunea în acea postare, care conținea mai multe poze cu o femeie și un copil bolnav la prima vedere, dar și datele bancare (nr. unui cont, nr. unui card și o adresă de e-mail „a tatălui fetiței” – ousandrei2@gmail.com, pentru transferuri prin PayPal) prin intermediul cărora oamenii puteau dona bani. În postare se spunea că rechizitele bancare îi aparțin lui Andrei Ous, fiind publicat chiar și IDNP-ul acestuia.

Postarea inițială, de pe 12 iunie, a fost făcută de pe un profil de Facebook cu numele Verginia Ous. În zilele următoare, profilul Verginiei a fost /șters/blocat, însă „strigătul de ajutor” a fost preluat de un alt profil, cu numele Melisa Mosnoi (Мелисса Оуш – pentru cei care au setată limba rusă pe Facebook, n.r.), și distribuit în zeci de grupuri de pe Facebook, inclusiv în grupurile de moldoveni din diasporă.

Pe 25 iunie, a fost creată și o pagină de Facebook numită „Save Melli”, care distribuia același mesaj și aceleași poze cu fetița care ar fi bolnavă de cancer. Îndemnul de ajutor a fost distribuit de zeci de ori și pe profilurile personale ale unor utilizatori de Facebook, cărora li s-a făcut milă de copil. Cazul a ajuns chiar să fie subiectul unei știri pe portalul jurnal.md, care a fost însă ulterior ștearsă.

Melissa Ouș din R. Moldova e, de fapt, Mila Zainidinova din Rusia

ZdG a stabilit că ceea ce la prima vedere părea a fi strigătul de disperare al unei mame care încerca să-și salveze copilul din ghearele cancerului este, de fapt, o înșelătorie lansată pe rețelele de socializare, pentru a profita nejustificat de mila și de donațiile oamenilor.

Pozele și datele despre cumplita boală aparțin, în realitate, unei fetițe din Federația Rusă – Mila Zainidinova, a cărui caz a fost făcut public pe rețelele de socializare de către mama sa, Natalia Zainidinova.

În urma unei campanii de caritate, familia Milei a reușit să strângă suma necesară de bani, iar fetița a urmat un tratament împotriva cancerului în Coreea de Sud.

Pe contul de Instagram al Mieli Zainidinova, dar și pe cel al mamei sale, au fost publicate sute de poze și informații despre tratamentul contra cancerului pe care l-a urmat fetița

Pe contul de Instagram al fetiței, dar și pe profilurile mamei sale, sunt publicate sute de fotografii și informații despre mersul tratamentului Milei, tratament care a început în septembrie 2014 și s-a încheiat în iulie 2017. Anume de pe aceste conturi au și fost copiate fotografiile și datele despre boală, pentru a lansa falsa campanie de strângere de fonduri în mediul online din R. Moldova, pentru a o „salva” pe Melissa.

Pentru a fi și mai convingători și a da impresia că este un caz real, escrocii au creat, utilizând programe de editare foto, niște „acte” emise de statul Coreea de Sud pe numele Verginiei Ouș și al Milei Ouș.





Cazul Constantin

Bolnav de epidermoliza buloasă, are nevoie de tratament costisitor pe viață

Înainte de falsul caz al Milei Ouș, același profil de Facebook, acum cu numele Melisa Moșnoi/Мелисса Оуш, distribuia intens în grupurile de pe Facebook un alt caz caritabil, cel al lui Constantin, un băiat cu „boala fluturașului” (epidermoliza buloasă), o maladie rară și extrem de severă. Boala afectează în special pielea, care devine atât de fragilă, încât orice atingere poate provoca răni dureroase.

În anunțul distribuit pe Facebook se spunea că „bolnavii ce suferă de aceasta boală genetică gravă sunt limitați de toate și au nevoie întreaga viață de sume enorme de bani pentru a-și întreține existența, și speră să fie auziți, poate că într-o bună zi voi găsi remediul împotriva acestui calvar prin care trec” (am redactat ortografia originală, n.r.).

Postarea era, inițial, însoțită de mai multe poze șocante ale băiatului cu „boala fluturașului”, dar și de rechizitele bancare pe care oamenii cu suflet mare ar fi putut dona bani pentru Constantin. Datele bancare sunt însă exact aceleași ca și cele afișate la strângerea de fonduri pentru Melissa.

Mama lui Constantin: „Am dat cerere la poliție”

Constantin Reabenchii, băiatul cu „boala fluturașului”

ZdG l-a găsit pe băiatul care suferă de „boala fluturașului”. Într-adevăr, îl cheamă Constantin, este din satul Cinișeuți, raionul Rezina și se luptă cu această maladie de când era mic. Constantin, acum în vârstă de 22 de ani, spune însă că pozele cu el au fost preluate de pe pagina lui de către persoane necunoscute, fără acordul său și că aceste persoane profită de boala lui pentru a face bani.

Mama lui Constantin, Elena Gorbatenchi, afirmă că a aflat și ea că persoane străine încearcă să profite de boala fiului său pentru a face bani și spune că a depus o plângere la poliție.

„Mai sunt așa postări făcute ca și cum din partea lui Costel, dar eu nu știu a le căuta pe toate. Nu mă pricep așa de bine să caut pe internet. Despre asta (postările făcute de profilul Melisa Moșnoi, n.r.) eu am aflat întâmplător. Am dat cerere la poliție. La poliție au spus că ei deja cunosc cine-i persoana, banca tot cunoaște… Dar postările văd că tot continuă. Noi datele bancare nu le-am dat niciodată, acelea nu-s datele noastre. Noi avem grupul „Să-l ajutăm pe Constantin” pe Facebook, acolo sunt pozele, dar n-am dat date bancare niciodată, numai numere de telefon. Cazul este, eu niciodată nu ascund și cine dorește să ajute le dau lămurire unde trăim, cum poate ajunge la noi, pot să vină să-l vadă și pe Costel”, susține femeia.

Ion Gârlea, polițistul de sector de la Cinișeuți, confirmă că a fost înregistrată plângerea Elenei Gorbatenchi, pe 19 mai, curent, și spune că examinează cazul. „Cazul se află acum la mine în gestiune, dar nu e luată încă o decizie. S-au făcut mai multe acțiuni, dar încă nu este o decizie. Se lucrează”, ne-a spus polițistul.

Cazul Sandra

Părăsită de mamă, are tumoare pe creier. Costul tratamentului: 36 de mii de euro

Abby, fetița din SUA prezentată drept moldoveanca Sandra

Pe 26 și 28 iunie, curent, un alt „strigăt de ajutor” a fost publicat în grupurile de pe Facebook, inclusiv în cele ale comunității de cetățeni moldoveni aflați în străinătate. De această dată, postarea a fost făcută de pe un profil de Facebook cu numele Андрюша Маленький. Redăm anunțul păstrând aproape întocmai ortografia autorului:

„Atenție, oameni, buni cu credinţa, foarte urgent!!!! Bună mă numesc Andrian şi este cel mai dureros când te desparți de soţie în cel mai cumplit moment, soția sa făcut străină pentru mine și pentru Sandra când a aflat ca este bolnavă micuţa, nu mai vrea să știe de noi. Ajutor, distribuire maximă. Fiecare bănuț este scump pentru scumpa mea fetiţa pe nume Sandra… vă rugăm să fiți mai amabili. Sandra are un schwannom malign. Ea luptă cu forţa cu boala și există dinamici pozitive persistente! Însă eu singur nu-mi pot permite să plătesc costul complet al tratamentului și apelez la oameni îngrijitori: Ajutaţima va rog să-mi salvez fetita pe care o iubesc nespus demult! Cine isi iubeste familia stie ce inseamna asta. În acest moment, o taxă pentru cursul 4 este deschisă la un cost de 12.000 de euro. Apoi, sunt necesare alte 2 cursuri. Fără plata integrală pentru fiecare curs, chimioterapia nu va fi începută! O repostare, trimitere, sau distribuire, orice asistență financiară – toate acestea sunt extrem de importante! Pentru noi. Vă rugăm din suflet – ajutați copilul în lupta împotriva bolii! Dăti o șansă la viață! SUMA TOTALĂ PENTRU TREI CURSURI: 36 000 euro. La moment avem undeva in jur de 16 mii… urmez a vinde locuința doar pentru a-mi vedea micuţa cum are o copilărie ca toți copii. Ma scuzati daca am scris ceva cu greșeli dar sunt revenit din Russia dupa 15 ani”.

Moldovenii Sandra și Andrian sunt, de fapt, americanii Abby și Matt

Postarea era însoțită de mai multe poze în care apărea o fetiță tunsă scurt, aspect specific bolnavilor de cancer, alături de un bărbat, lăsând impresia că în poze ar fi autorul postării, Andrian, și fiica lui – Sandra. Deși datele bancare atașate acestei postări sunt diferite de cele care însoțeau cazul Milei și al lui Costel, adresa de email pentru transferurile prin PayPal – andy_ous@mail.ru, este similară cu adresa de email publicată în cazul Milei – ousandrei2@gmail.com. Ambele conțin prenumele Andrei și numele Ouș, ceea ce sugerează că și în spatele „cazului Sandra” este aceeași persoană ca și în cazul Milei și al lui Costel.

De altfel, pretinsele poze ale lui Andrian și ale fiicei sale Sandra sunt, în realitate, ale unei fetițe bolnave de cancer din New York (Statele Unite ale Americii), pe nume Abby, în care apare și asistentul medical care avea grijă de ea în spital, Matt Hickling. În iulie 2015, știrile despre fetița bolnavă de leucemie și asistentul ei au făcut înconjurul lumii, după ce fetița de numai patru ani se atașase atât de mult de asistentul care o trata, încât i-a spus mamei sale că vrea să se căsătorească cu el. Mama fetiței l-a anunțat pe Matt, iar acesta, ajutat de colegii săi medici, i-a făcut o surpriză micii paciente și a organizat o nuntă fictivă chiar în spital.

Cazul Antonio

Băiat de 13 ani bolnav de leucemie. Costul tratamentului: 100 de mii de euro

Schema de înșelătorie pusă în aplicare în cele trei cazuri, relatate mai sus, nu este însă una nouă. Ea funcționează de cel puțin un an, cel mai vechi caz identificat de ZdG datând cu luna iulie 2019. Mai exact, pe 12 iunie 2019, pe un profil de Facebook numit „Împotriva Bolii” era publicat cazul lui Antonio Hoinaru, un băiat de 13 ani „diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică trombocitară cu anemie severă”.

Antonio Hoinaru din orașul Botoșani, România,

a fost răpus de cancer în decembrie 2019

„Băiatul trebuie să treacă printr-un transplant medular care se face într-o clinică din străinătate, iar mama sa este din fericire compatibilă, însă costurile, de peste 100.000 de euro sunt cu mult peste putințele părinților. Până acum, prin intermediul Asociației „Salvează o inimă“ au fost strânși cu ajutorul oamenilor 75.000 de euro, însă aceștia nu sunt de ajuns”, se spunea în anunțul însoțit de o poză cu un Antonio pe un pat de spital, având-o alături pe mama sa.

Beneficiarul, același ca și în cazurile Mila și Constantin

ZdG a stabilit că numele lui Antonio Hoinaru, datele despre boala sa și suma necesară pentru transplantul medular reprezintă informații veridice, un astfel de caz existând în realitate la Botoșani, România. Doar că autorul schemei de înșelătorie a copiat aceste informații și a pus propriul cont bancar în locul contului părinților lui Antonio.

Și de această dată a fost folosit același cont bancar ca și în cazurile Milei și a lui Constantin, ceea ce demonstrează că este vorba despre același beneficiar. Totodată, postarea despre Antonio Hoinaru, publicată inițial de profilul „Împotriva Bolii”, a fost ulterior distribuită pe Facebook, în repetate rânduri, de către utilizatorii Andrei Ouș (același nume ca și cel din adresele de email/PayPal) și Andrei Belov.

ZdG a constatat însă că utilizatorii de Facebook Andrei Ouș și Andrei Belov sunt, de fapt, una și aceeași persoană, între cele două profiluri existând mai multe conexiuni, inclusiv poze identice, în care apare aceeași persoană.

Chiar dacă, în decembrie 2019, Antonio Hoinaru a pierdut lupta cu boala, autorul schemei de înșelătorie a continuat să profite și după decesul băiatului din Botoșani, distribuind în continuare „solicitarea de ajutor” pe rețelele de socializare, ultima găsită de ZdG fiind din 16 ianuarie 2020.

Explicațiile neclare ale lui Andrei Ouș

În timpul documentării acestui articol, ZdG a identificat mai multe profiluri de Facebook, legate între ele, care au distribuit îndemnul de a-i ajuta pe Melissa, Constantin, Sandra și Antonio.

Profilurile care au publicat sau au distribuit în mod repetat aceste cazuri sunt: Andrei Ouș și Andrei Belov (ambele aparțin aceleiași persoane), Melisa Mosnoi/Мелисса Оуш, Verginia Ouș, Împotriva Bolii, Андрюша Маленький și pagina Save Melli. Toate au în comun aceleași date bancare – ale lui Andrei Ouș.

ZdG a aflat că acesta are 26 de ani și locuiește în orașul Telenești. L-am găsit la numărul de telefon al locuinței. Deși a recunoscut că profilurile de Facebook cu numele Andrei Ouș și Andrei Belov îi aparțin, la fel ca și conturile bancare afișate în postări, dar și adresele de email, Andrei Ouș susține că nu a beneficiat de vreo sumă de bani venită pe acele conturi. Acesta mai spune că nu el a făcut postările pe Facebook și nici soția sa, Cristina Ouș.

„Soția să facă așa ceva ea mie avea să-mi spună și n-avea să facă. Dar la mine soția nu-i de aceea ca să umble ea cu… Doamne ferește, că am și eu doi copilași și să nu pățească și ei ceva. Nici nu știu cum să explic”, ne-a spus bărbatul.

Acesta însă nu ne-a putut explica cum au ajuns datele sale personale, inclusiv IDNP-ul, să fie publicate în atât de multe postări pe Facebook, începând cu luna iulie 2019 și până pe 28 iunie, curent. Asta chiar dacă unele dintre aceste postări, care conțineau și numărul cardului său bancar, au fost distribuite de mai multe ori de ambele profiluri ale sale: Andrei Ouș și Andrei Belov.

Despre celelalte profiluri și pagini de Facebook (Melisa Mosnoi/Мелисса Оуш, Андрюша Маленький, Save Melli) Andrei Ouș spune că nu cunoaște cine le-a creat și de ce datele sale apar în postările lor.

„Eu când văd ceva bolnav – distribuire, distribuie”

La scurt timp după discuția telefonică, mai multe profiluri și pagini implicate în strângerea de fonduri au fost șterse. A doua zi am mers la Telenești pentru a discuta din nou cu Andrei Ouș. Acesta a negat și de această dată că ar fi inițiatorul falselor campanii de caritate.

Andrei Ouș, tânărul datele bancare ale căruia însoțeau cele 4 anunțuti de strângere de fonduri lansate pe rețelele de socializare

Redăm un fragment din discuția reporterului ZdG cu Andrei Ouș:

A.O.: Noi uităm profilurile, de asta la noi și sunt mai multe profiluri. Am un televizor, pe plazmă tot îi prin wifi și tot îi prin gmail și intră copiii și ei dacă nu se pricep… Se uită pe facebook, pe tiktok, dar eu nu…

ZdG: Dar nu cred că ei distribuie.

A.O.: Da, de distribuit nu mai distribuie ei. Eu acolo, vă spun, când intru eu nu citesc. Eu văd ceva bolnav – distribuire, distribuie. Dacă aș citi la fiecare… Eu îs interesat de altceva, nu de…

ZdG: Dar cardurile până la urmă le-ați recuperat?

A.O.: Cardul de la MAIB în ziua de azi tot nu-i la mine. El mi-a mai fost extras… Eu am sunat la MAIB, acolo trebuie de văzut la MAIB când am sunat eu, vreo trei săptămâni în urmă.

ZdG: Dar de la MICB?

A.O.: De la MICB, da, am.

ZdG: Și nu vă vin pe el bani? N-ați văzut să vă vină transferuri?

A.O.: Nu, eu chiar pot să le activez, eu am cum mi-am transmis eu. Eu pur și simplu nu am programa… Pot să mă apropii, să scot programa, le înregistrez și vă arăt. Eu acolo n-am…

ZdG: Adică nu v-au venit bani pe carduri, nu ați scos bani de pe carduri?

A.O.: Nu, nu. Mai ales de pe acestea n-am scos nici…

Cazierul lui Andrei Ouș

Andrei Ouș are 26 de ani și locuiește în orașul Telenești

Conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată, numele lui Andrei Ouș apare în câteva dosare. În august 2016, Judecătoria Telenești l-a condamnat la 150 de ore de muncă în folosul comunității pentru că, în aprilie 2016, a condus prin orașul Telenești un automobil de model Opel Vectra, fiind în stare de ebrietate și în lipsa unui permis de conducere.

În noiembrie 2018, Andrei Ouș a fost judecat și condamnat, repetat, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport. De această dată s-a constatat că, în august 2018, acesta conducea un automobil Mazda prin orașul Călărași în stare de ebrietate și, la fel ca în 2016, fără permis de conducere. Instanța i-a aplicat o amendă în valoare de 39,4 mii de lei, iar sentința a fost ulterior menținută și de Curtea de Apel Chișinău.

Anterior, în 2009, Andrei Ouș a mai fost condamnat pentru furt și jaf la 5 şi, respectiv, 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de probă de 2 ani.