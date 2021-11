VIDEO/ Beneficiarii și interesele din spatele primei parcări supraetajate automatizate din Chișinău

Proiectul primei parcări supraetajate automatizate din Chișinău a fost prezentat cu mult fast și urma să fie lansat pe 14 octombrie, de Ziua orașului. La o lună de la data-limită anunțată de autorități, parcarea este nefuncțională, iar proiectul a stârnit un val de nemulțumiri și acuzații de nerespectare a normelor privind construcția în preajma unor monumente istorice incluse în lista patrimoniului cultural național. Totul a culminat cu solicitarea ministrului Culturii de a fi stopată construcția parcării.

Ziarul de Gardă a încercat să afle detalii din spatele acestei afaceri și a constatat că urmele beneficiarilor proiectului duc spre persoane publice, doi dintre ei fiind anterior vizați în dosare penale pentru fapte de corupție. Unul dintre beneficiari este nașul oligarhului Vladimir Plahotniuc, fugit din țară în urmă cu doi ani și jumătate, după ce a pierdut puterea.

Despre construcția primei parcări supraetajate automatizate, dotate cu ascensor, din Chișinău s-a anunțat cu mult fast la 31 mai 2021, atunci când a fost dat startul lucrărilor. Ideea a fost concepută câteva luni mai devreme, în septembrie 2020, lucru despre care anunța primarul de Chișinău Ion Ceban pe pagina sa de Facebook. Acesta vorbea despre „proiectul inedit, pe care îl vom implementa în colaborare cu Universitatea Tehnică din Moldova (UTM)” și care „ne va permite să ne plasăm direct într-un ecosistem inovațional, cu ajutorul tehnologiei smart” scria edilul capitalei.

UTM vine cu terenul, investitorii – cu banii, Primăria – cu actele

Evenimentul de lansare al proiectului i-a avut în prim-plan pe Ion Ceban, Viorel Bostan, rectorul UTM și pe investitori. Atunci se anunța că parcarea va fi construită în cadrul unui parteneriat dintre UTM, Primăria Chișinău și agentul economic care urmează să execute lucrările de construcție pe terenul oferit în locațiune de universitate. Potrivit contractului, terenul a fost oferit în locațiune pentru o perioadă de cinci ani, iar cuantumul chiriei urmează a fi stabilit anual. Pentru anul 2020, firma beneficiară a fost obligată să achite circa 37 de mii de lei.

Sursa foto: facebook.com/Iv Ceban

În luna octombrie 2020, Primăria mun. Chișinău a eliberat certificat de urbanism pentru terenul din strada 31 august 1989, din preajma blocului de studii nr. 2 al UTM, iar în aprilie 2021 a fost emisă și autorizația pentru construirea unei parcări automatizate ușor demontabile.

500 de mii de euro pentru o parcare cu o capacitate de 40 de locuri

Potrivit schiței proiectului, parcarea ar urma să aibă patru niveluri și să se întindă pe o suprafață de 180 de metri pătrați. Deși Ion Ceban sublinia că „prin acest proiect se propune soluționarea problemei lipsei locurilor de parcare în centrul capitalei”, capacitatea parcării ar urma să aibă doar 40 de locuri. Totodată, potrivit investitorilor, accesul în parcare va fi gratuit o perioadă, iar ulterior se va percepe o taxă. Prețul investiției era estimat la 350-500 de mii de euro, iar lucrările urmau să fie finalizate în aproximativ două luni, astfel încât deschiderea parcării era preconizată pentru Ziua orașului Chișinău, 14 octombrie.

„Această parcare supraetajată va funcționa după modelul unui ascensor, 3-4 mașini fiind puse la diferite nivele, una deasupra alteia. Procedura parcării propriu-zise e simplă: dacă sunt locuri disponibile, platforma coboară, proprietarul își pune mașina pe această platformă, intra în parcare, după care, la ieșire, apasă butonul și mașina este stocată. Achitarea se face prin telefon sau cu cardul, după introducerea codului de acces. De altfel, este o abordare interesantă, în special pentru studenții facultății mașini electrice, instalații electrice sau de la automatizări, ca să-și încerce puterile. Să vadă cum funcționează un astfel de sistem, iar mai apoi să contribuie cu îmbunătățiri”, declara atunci rectorul UTM, Viorel Bostan.



Proiectul primei parcări supraetajate automatizate din Chișinău.

Beneficiarii parcării supraetajate din inima Chișinăului

La 15 octombrie curent, am mers să vedem la ce etapă sunt lucrările. Am descoperit un șantier în lucru, iar parcarea nu părea să fie aproape de final, deși termenul promis de autorități expirase. Potrivit panoului informativ de pe șantier, lucrările de construcție sunt realizate de „AEP Revital” SRL, beneficiara parcării fiind firma „Top Parking” SRL, în parteneriat cu UTM.

Deși rectorul UTM susține că inițiativa realizării acestei parcări ar aparține Primăriei mun. Chișinău, într-o scrisoare de susținere semnată de Victor Chironda, viceprimarul de atunci al orașului, se arată că proiectul a fost propus de UTM, în colaborare cu „Top Parking” SRL, firma beneficiară a parcării. Despre acest lucru vorbește și Ion Ceban, care susține că „noi nu putem selecta companii în baza unui parteneriat, pe un teren, care nu neapărat ne aparține. Dar dacă vreți să ne atribuiți nouă ideea, noi putem să ne-o atribuim, această idee, eu cred că este un proiect corect și este un proiect bun”.

Fiul șefului companiei care anunță că este lideră pe piața de import și distribuție de carne din R. Moldova, printre beneficiarii parcării

Compania „Top Parking” SRL, care își are adresa juridică în satul Cojușna și un singur angajat, a fost fondată la sfârșitul lunii ianuarie 2018 de către Diana Coman, Eugenia Dari și Alexandru Triteac.

Haideți să-i luăm pe rând. Alexandru Triteac deține 35% din firmă, el fiind și administratorul ei. Totodată, Triteac mai este conectat la alte două companii: „Frux Snacks”, afacere pe care o gestionează singur, și „Trialtex Plus”, pe care o gestionează împreună cu Andrei Triteac, cel care deține și administrează compania „MMD Brokers”. Firma are ca gen principal de activitate „comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne” și face parte din grupul „MMD Group”, care anunță că este lider pe piața de import și distribuție de carne din R. Moldova. Grupul este gestionat de către tatăl lui Alexandru, Anatolie Triteac, președintele Asociației producătorilor și importatorilor de carne și produse lactate din Moldova.

În noiembrie 2009, Viorel Chetraru, pe atunci directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, îl includea pe Triteac într-o listă a persoanelor care ar fi contribuit la monopolizarea pieței cărnii din R. Moldova. Dosarele penale deschise atunci nu au avut însă o finalitate care să ducă la pedepsirea celor vinovați, câteva companii înregistrate la aceeași adresă – str. Valea Bâcului 5/1, unde își avea adresa juridică și firma lui Alexandru Triteac, „Trialtex Plus”, fiind sancționate cu amendă. Până în 2014, Anatolie Triteac a fost membru al Consiliului de administrare al „Victoriabank”, perioadă în care banca era gestionată de Vladimir Plahotniuc.

Alexandru Triteac, fondator și administrator „Top Parking” SRL

Alexandru Triteac a negat însă orice implicare a tatălui său în construcția parcării: „Tatăl meu nu are nici o atribuție. El se ocupă cu business-ul lui, aceasta este o ramură aparte pe care o dezvolt eu cu compania mea, care importă carne. Deci, ne străduim să facem cât mai multilateral, să ne dezvoltăm pe verticală, nu doar pe orizontală”.

Al doilea beneficiar: dosar penal pentru trafic de influență

Eugenia Dari deține 35% din capitalul social al companiei care investește în parcare. La evenimentul de lansare al proiectului a fost prezent soțul ei, Valentin Dari. Acesta a ajuns în atenția opiniei publice după ce a fost reținut în 2015, în flagrant, în timp ce ar fi estorcat bani. Atunci, pe numele lui Dari a fost deschis dosar penal pentru trafic de influență. Potrivit autorităților, având calitatea de victimă într-un dosar, Dari ar fi solicitat de la mama învinuitului circa 600 de mii de lei, invocând că ar putea interveni și influența asupra angajaților poliției care instrumentau cauza penală pentru a adopta o hotărâre favorabilă acestuia.

Valentin și Eugenia Dari, cea din urmă deține 35% din capitalul social al firmei „Top Parking”.

Sursa foto: facebook.com

Elena Cazacov, șefa interimară a Procuraturii Anticorupție (PA) a precizat că dosarul penal pe numele acestuia a fost clasat câteva luni mai târziu, în iunie 2015, fiindu-i aplicată o amendă contravențională.

„El a fost scos de sub urmărirea penală și procesul penal a fost clasat, având în vedere faptul că s-a constat în cadrul urmăririi penale că în acțiunile lui nu sunt întrunite elementele infracțiunii, nu a fost constatat momentul estorcării în vederea influențării cărorva persoane publice și a fost constatată contravenția prevăzută la articolul 335, Cod Contravențional (Samavolnicia, n.r.) și pentru contravenție dumnealui a primit o amendă de 400 de unități convenționale”, a declarat șefa interimară a PA.

Valentin Dari, reprezentant „Top Parking” SRL

Pe de altă parte, Valentin Dari susține că totul a fost regizat și că până în prezent se află în litigiu cu persoanele de la care a primit atunci bani:

„Adică, pe mine mă furau, mai am un alt gen de activitate, și hoții au decis să-mi întoarcă banii și când să-mi întoarcă banii, au venit cu poliția și au spus că eu am luat bani nu cum trebuie, ca ulterior să-și ceară scuze și să spună că e tot corect și să-mi pună amendă că am insultat. Nici în ziua de azi nu s-a încheiat dosarul cu ei, sunt în judecată. Ca să înțelegeți ce nivel de oameni: fecior de judecător și de avocat. Pe trei alți băieți care au fost cu ei împreună, care erau mai simpli, le-au dat câte 5,7 și 9 ani, care au fugit din R. Moldova. Dar acesta al cărui tată a fost judecător și mama avocată la nivel înalt, stau bine-mersi”.

Al treilea beneficiar: soția fostului șef al Agenției Medicamentului, tot el – nașul lui Plahotniuc

Diana Coman care deține 30% din capitalul social „Top Parking” este soția lui Alexandru Coman, fostul director al Agenției Medicamentului, reținut în dosarul trucării licitațiilor în medicină. La distanță de șase ani de la reținerile din acest dosar, cauza penală se află, în prezent, la etapa cercetărilor judecătorești în instanța de fond. De-a lungul timpului, în spațiul public s-a vehiculat că Alexandru Coman este nașul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, plecat din țară în iunie 2019, după ce a pierdut puterea.

Despre implicarea lui Alexandru Coman în proiectul parcării vorbește și rectorul UTM, care susține că acesta a reprezentat compania la discuția cu universitatea: „Deci, proprietarul acestei firme, domnul Coman, cred, și cu el am discutat și niciodată nu am discutat cu altcineva. Compania este reprezentată de domnul Triteac, dar a fost domnul Triteac și domnul Coman”.

Alexandru Coman, ex-directorul AMDM.

Pe de altă parte, solicitat de ZdG, Alexandru Coman a precizat că „nu are nici o funcție formală” în cadrul companiei: „Nici o atribuție. Decât numai nevastă-mea are o treabă cu ei. Dacă consideri că asta e o legătură ceva, atunci ok. Eu am participat la discuția pe care le-a avut domnul director general al companiei „Top Parking” cu reprezentanții UTM, asta a fost toată treaba. La momentul respectiv, s-a decis semnarea unui acord conform legii în vigoare și cu asta s-a terminat toată treaba”.

Totodată, Coman a evitat să comenteze relația sa cu Vladimir Plahotniuc, punctând doar că „noi nu am avut relații personale cu el începând cu anul 2002. Atunci s-au terminat relațiile mele personale cu el”.

Reprezentanții companiei „Top Parking” au negat orice afiliere politică.

„Zero. Ba dimpotrivă, dacă ar fi afiliată, ne-ar distruge. Zero, dar sub zero. Nu avem nimic. Eu merg de la „A până la Ia”, cum spun rușii, că nu avem nici gram de nimic cu politicul. Dacă îmi demonstrează cineva, eu această parcare o cadonez ( dăruiesc, n.r.) municipiului Chișinău, dacă am legătură cu politicul. Nu are nimic domnul Alexandru, este doamna Diana care a participat, nici nu este domnul Alexandru. Doamne ferește, nu este domnul Alexandru. Nici într-un document nu este domnul Alexandru, unu la mână. Domnul Alexandru nu are treabă cu această parcare, domnul Alexandru are alte întrebări, care nu știu dacă trebuie să-l implicăm aici. […] Eu personal am investit bani. Am toate documentele și toate actele necesare. Și demonstrez fiscal, european, cum doriți”, a declarat, pentru ZdG, Valentin Dari, unul dintre beneficiari.

„În legătură cu faptul că am studiat și eu la UTM”

Valentin Dari susține că inițiativa construcției acestei parcări a venit din partea firmei și a fost propusă universității „în legătură cu faptul că am studiat și eu la UTM”. „Am vorbit și la primărie: „Da, da, da, trebuie”. Am vorbit cu toți. Întâmplător am nimerit cu rectorul de la UTM și i-am spus, la care ei s-au arătat mai interesați decât noi. Pentru că ei au zis „Cum? Aveți așa parcare în R. Moldova? Noi suntem cei care învățăm tehnicienii cum să construiască, cum să facă”. Chiar erau binevoiți, că noi nu ne-am așteptat”, zice Dari.

Viorel Bostan, rector UTM.

Viorel Bostan, rectorul UTM, a negat că ar cunoaște despre afilierile companiei care va beneficia de parcare și a insistat că firma nu a fost selectată de universitate. „Noi nu avem nimic cu acest antreprenor. Noi afaceri cu ei nu am făcut și chiar prima dată aud despre așa o afiliere. Adresarea a fost din partea primăriei. […] A fost o convergență de idei care, în opinia noastră, sunt benefice și zonei, și facultății, și studenților”, a precizat Bostan. Primarul capitalei a declarat și el că nu ar cunoaște nimic despre beneficiarii și interesele din spatele firmei. „Despre ceea ce vorbiți d-stră, eu chiar nu cunosc și habar n-am, dacă vreți, la această etapă, chiar mai puțin mă interesează. Interesul municipiului Chișinău este să aibă parcări. Dacă cineva vine și investește în această zonă, scutim primăria Chișinău de astfel de lucruri, poftim, invit și alții”, a punctat Ceban.

Parcarea ridicată în „inima” Chișinăului: „Considerăm că sunt încălcări grave”

Construcția parcării a stârnit un val de reacții și nemulțumiri. Întrucât parcarea este construită pe terenul din preajma monumentului „Clădirea fostului Seminar Teologic”, astăzi partajat de Biblioteca Națională și UTM, Biblioteca a venit cu sesizări către autoritățile responsabile, semnalând că edificarea parcării aduce prejudicii clădirii cu statut protejat. Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii, susține că autoritățile responsabile nu au fost receptive și nu au susținut poziția bibliotecii.

Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii Naționale.

Sursa foto: ipn.md

„Noi considerăm că Chișinăul are nevoie de parcări moderne, multietajate, cu echipament într-adevăr modern, dar nu în preajma unui monument istoric, care este unicat pentru Basarabia și istoria Basarabiei. […] Considerăm că sunt încălcări grave, fiindcă dacă discutăm cu arhitecți care cunosc legislația în vigoare, însuși pământul aferent e al unui monument, fiindcă sediul primului Seminar Teologic este un monument istoric și de arhitectură al municipiului Chișinău. […] Ca urmare a lucrărilor pentru construcția acestei parcări, au apărut fisuri în blocul 2 al Bibliotecii Naționale. Tot ce se va întâmpla în preajma blocului 2 va fi cumva o distrugere treptată, fizică a acestui bloc”, a punctat directoarea Bibliotecii Naționale.

Solicitarea ministrul Culturii: „Stop construcției”

Sergiu Prodan, ministrul Culturii

Printr-o scrisoare oficială a ministrului Culturii, Sergiu Prodan, din 17 septembrie, adresată primarului Ion Ceban, se solicita stoparea construcției parcării multietajate, precizând că aceasta „aduce prejudicii grave integrității și autenticității acestui bun de patrimoniu cultural național, prin construirea pe acest teren a unui edificiu fără legătură funcțională și fără argumentări de ordin istorico-arhitectural, distrugând spațiul verde adiacent monumentului, închizând accesul vizual la fațada de sud a edificiului de patrimoniu, creând aici un focar permanent de vibrații și de emanație de gaz dăunător pentru integritatea edificiului istoric, dar și pentru colecțiile de carte de patrimoniu păstrate în clădire, mărind totodată considerabil presiunea traficului asupra întregii zone”, se arată în scrisoarea semnată de ministrul Culturii, în care acesta atenționează asupra faptului că Primăria nu ar fi elaborat documentația urbanistică bazată pe respectarea rigorilor internaționale recunoscute de protejare a patrimoniului cultural construit și pe păstrarea identității culturale a orașului.





Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din R. Moldova și-a manifestat dezacordul față de poziția ministerului Culturii, precizând că rămâne „avocatul monumentelor istorice, dar în același timp susține dezvoltarea urbei echilibrate, cu integrarea perfectă a noilor proiecte urbane cu funcționalități necesare la acest început de secol XXI”.

„E o chestie apărută tam-nisam”

Viorel Bostan, rectorul UTM, se arată nedumerit de evoluția situației create în jurul parcării și insistă că „absolut totul a decurs conform tuturor prevederilor legale”, referindu-se la actele autorizate de construcție. Totodată, cu referire la solicitarea ministrului Culturii, rectorul UTM crede că acesta a fost indus în eroare.

„De fapt, autosesizată a fost biblioteca, nu știu din ce motiv, că s-a discutat cu biblioteca. E o chestie apărută tam-nisam. Demersul lor în spațiul public, înainte ca să ne pună nouă întrebări: Ce se întâmplă? Să ne ceară nouă întâi explicații și era să le explicăm. Nu, au ieșit imediat în spațiul public, având în spate câteva organizații care se ocupă de „salvarea patrimoniului”. Acum să nu credeți că eu sunt împotriva patrimoniului istoric, dar mi se par probleme mai majore, pe care ei nu le observă, exact în această clădire, și se leagă de o parcare, o construcție temporară, care peste câțiva ani poate să fie demontată. […] Deci, mie mi s-a părut cumva, într-un mod deliberat, intenționat, manipulatoriu, așa se încearcă stoparea acestui proiect, fără ca să înțeleg clar de unde vine și care sunt argumentele de bază”, a punctat Bostan.





Etapa lucrărilor de construcție a parcării la data de 15 octombrie.

Aceeași poziție este împărtășită și de primarul capitalei Ion Ceban, care susține că toată documentația a fost coordonată cu toate instituțiile relevante, „așa că nu văd care ar putea fi problema în acest sens”. „Există instrumentariu foarte corect, domnul ministru probabil că îl cunoaște. Eu nu știu de ce trebuie să ne scriem scrisori unii altora. Există instrumentariu prevăzut de legislație, atât. S-a coordonat absolut cu toată lumea. Din câte cunosc eu, și cu cei de la bibliotecă”, a declarat Ion Ceban, precizând că parcarea va fi finalizată și lansată „în scurt timp”, iar tergiversările ar fi fost „pe zona coordonării tuturor actelor și plus organizării șantierului ca să nu fie probleme acolo”.

Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău.

Reprezentanții firmei „Top Parking” SRL au refuzat să comenteze neînțelegerile apărute în jurul construcției parcării, precizând că toate actele sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Valentin Dari, unul dintre beneficiarii proiectului, a precizat că prețul pentru o oră de parcare „va fi sub 50 de lei”.