Grădiniță reparată cu bani din bugetul de stat – proiect politic al Partidului Șor. Subsol inundat, miros urât în baie și o firmă a unui exponent al partidului

La 3 decembrie 2021, Consiliul Raional Orhei anunța că „cea mai mare instituție preșcolară din orașul Orhei a fost dată în exploatare după un amplu proces de renovare”. Comunicatul se referea la Grădinița-creșă „Curcubeu” nr. 12 din sectorul „Lupoaica” al municipiului Orhei. Evenimentul a avut loc după ce deputata Partidului Șor, Marina Tauber, obținuse cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor locale noi de la Bălți, desfășurat pe 21 noiembrie. A doua zi, după festivitatea de la grădiniță, pe 4 decembrie, Marina Tauber a fost exclusă din cursa electorală, prin hotărâre judecătorească.

Marina Tauber

Marina Tauber nu a participat la tăierea panglicii, după cum se poate vedea în fotografiile publicate de CR Orhei, dar a transmis un mesaj, citat în comunicatul instituției, în care se spune că aceasta „se arată mândră că reprezentanții din Orhei ai echipei Partidului Politic „ȘOR” au reușit să îndeplinească încă o promisiune făcută în fața cetățenilor”. Marina Tauber dă asigurări că Partidul Șor „va continua să investească în proiecte de educație”.

Se mai sublinia faptul că lucrările de renovare a Grădiniței-creșă „Curcubeu” au început în iulie. Costul acestora se ridică la 20 de milioane de lei, iar cei mai mulți bani, mai exact, 16 milioane de lei, au fost alocați din bugetul de stat, ca urmare a amendamentelor propuse și votate în Parlament de către deputații fracțiunii Partidului Șor.

Primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, în interiorul gărdiniței

Deși panglica fusese tăiată în noiembrie 2021, copiii au început a frecventa grădinița abia din ianuarie 2022, după cum a declarat însăși directoarea instituției, Emilia Știrbu, într-un reportaj pentru Orhei TV. Faptul că după inaugurare grădinița nu funcționa a fost semnalat în decembrie 2021 de către consilierul municipal independent de la Orhei, Sergiu Aga, citat de Obiectiv Media. „Partidul Șor în campania electorală o dăduse în exploatare, deși cu adevărat ea nu este funcțională nici astăzi”, declara consilierul atunci.

Compania unui primar din partid a amenajat teritoriul

Licitația pentru reparația grădiniței a fost organizată de Primăria municipiului Orhei. Autoritatea contractantă a organizat o singură procedură de achiziții publice, fiind împărțit în două sloturi: lucrări de reparație a blocurilor grădiniței cu termoizolarea pereților și amenajarea teritoriului.

Firma selectată pentru amenajarea curții grădiniței, „Strongboss Construct” SRL, îi aparține primarului satului Clișova, raionul Orhei, Victor Coniuc, ales din partea Partidului Șor. Firma este înscrisă pe numele soacrei sale. Compania a fost înregistrată în noiembrie 2019, în satul Pohorniceni, raionul Orhei. Pe pagina de Facebook a firmei este indicat numărul de telefon al lui Victor Coniuc, iar din declarația de avere depusă de primar pentru anul 2021 reiese că soția sa este salarizată a acestei firme.

Compania „Strongboss Construct” SRL a fost desemnată câștigătoarea licitației pentru lucrările de amenajare a teritoriului, oferta sa fiind de 2 479 345 de lei. O singură companie a venit cu o ofertă mai mică, „San Construct Grup” SRL, însă aceasta a fost refuzată.

Ulterior, în noiembrie 2021, „Strongboss Construct” SRL obține încă 1 014 535 de lei de la Primăria Orhei, pentru „lucrări suplimentare de amenajare”, la aceeași grădiniță. De data aceasta nu a mai fost efectuată o licitație publică, ci o procedură de cerere de oferte de prețuri, la care a participat numai „Strongboss Construct” SRL.

Solicitat de ZdG, Victor Coniuc a declarat că firma „Strongboss Construct” SRL a fost fondată de el, dar a înregistrat-o pe numele soacrei după ce a câștigat mandatul de primar la Clișova. Deși a fost ales ca fiind candidat din partea Partidului Șor, Coniuc susține că firma nu a fost favorizată și că a câștigat licitația în mod transparent. Mai mult, spune primarul, compania a lucrat cu mari pierderi, deoarece s-au scumpit materialele de construcție, astfel că devizele de cheltuieli s-au majorat față de cele prezentate în ofertă.

Victor Coniuc

„Am avut pierderi peste tot. Am scris scrisoare către Guvern să ridice prețul, măcar să ieșim pe zero. Dar ne-au spus că dacă nu finalizăm lucrările, compania va fi înscrisă în Lista neagră (Lista de interdicție a agenților economici – n. r.). Noi am fost nevoiți să luăm credite de la bancă și să finalizăm lucrările”, a spus Coniuc.

Referitor la procedura de cerere a ofertei de prețuri, prin care li s-a mai oferit un milion de lei pentru lucrări suplimentare, la care a participat doar compania sa, spune că inițial nu ar fi vrut să participe. „Eu nici nu am vrut să mă implic, dar pe urmă m-am gândit că tot e legat una de alta. Prima licitație a fost pentru foișoare și pentru pavaj, iar a doua – pentru stadion, scena de vară, gard, bănci. Noi am îndeplinit tot ce era pus în deviz, ca să nu avem întrebări. Pentru că nu ne-au dat voie să prelungim termenul, eram nevoiți să lucrăm și noaptea”, a spus primarul.

În ceea ce privește tăierea panglicii în plină campanie electorală, primarul de la Clișova a spus că nu are nicio implicare. „Eu trebuia să-mi fac lucrul meu, ca apoi compania soției (înregistrată pe soacră – n. r.) să nu fie vinovată pe urmă, să nu plătească ceva suplimentar, și așa eram în pierdere”. Totodată, el spune că aflierea sa politică nu ar fi influențat rezultatele licitațiile. „Chiar dacă am candidat din partea Partidului Șor, nu v-aș spune că eu, gata, sunt devotat Partidului Șor, că sunt legat de așa ceva. Nu suntem chiar în relații bune”. „Nu credeți că ați fost favorizat?”, l-am întrebat. „Nu, din contra, îmi spuneau «Hai mai repede!», că era termenul”, a spus primarul.

„Strongboss Construct” SRL a câștigat până acum licitații, în mare parte, în raionul Orhei. De altfel, potrivit datelor portalului Agenției Achiziții Publice, licitația pentru Grădinița nr. 12 din Orhei a fost prima câștigată de această companie. Au urmat ulterior mai multe, firma fiind desemnată să efectueze lucrări pentru diverse instituții și sate din raionul Orhei. În afara raionului Orhei, compania a câștigat numai două licitații, în raionul Telenești.

Procedură de licitație contestată de două ori

Compania care a câștigat licitația pentru lucrările de reparație a blocurilor grădiniței cu termoizolarea pereților este „Eurogalex Prim” SRL, fondată în 2008 de Dumitru Ciocoi (75%) și Gabriela Ciocoi (25%). Oferta companiei, în valoare de 11 441 646 de lei, a fost desemnată câștigătoare, după ce procedura inițiată de Primăria Orhei a fost contestată de două ori.

Mai întâi, la 8 februarie, compania „Aeroc” SRL a depus o contestație la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, invocând că, după ce Primăria Orhei a publicat datele procedurii de licitație la 21 ianuarie 2021, la 1 februarie a modificat caietul de sarcini, adăugând lucrări omise inițial. ANSC a admis parțial contestația și a obligat Primăria municipiului Orhei să modifice documentația de atribuire și să prelungească termenul de depunere a ofertelor.

O a doua contestație a fost depusă de compania „Profmarket Prim” SRL, după ce, la 4 aprilie 2021, câștigătoare a licitației fusese desemnată compania „Hiperteh” SRL. Firma contestatară a invocat mai multe abateri de la normative și de la caietul de sarcini, admise de „Hiperteh” SRL, precum și prețuri prea mici la unele materiale utilizate. ANSC a admis contestația și a anulat decizia de atribuire a contractului de achiziții publice. Primăria Orhei a fost obligată să reevalueze oferta „Hiperteh” SRL.

Drept urmare, câștigătoare este desemnată „Eurogalex” SRL, deși oferta mai mică, situată pe locul doi, la fel ca și în cazul slotului privind lucrările de amenajare a teritoriului, a fost a companiei „San Construct Grup” SRL, care a participat la ambele sloturi.

Subsol inundat și miros urât în baie

Deși la exterior grădinița este frumos amenajată și îngrijită, ar exista mai multe nereguli care dăunează sănătății copiilor și angajaților. În aprilie 2022, la cinci luni după ce fusese tăiată panglica în cadrul evenimentului festiv organizat de autoritățile locale din Orhei, consilierul municipal independent Sergiu Aga a publicat pe pagina sa de Facebook imagini filmate în subsolul grădiniței, care arăta inundat și insalubru.

„Acest spațiu este o mocirlă care poate deveni un focar de infecții”, comenta atunci consilierul. Potrivit lui, deși copiii fuseseră primiți din luna ianuarie la grădiniță, aceasta nu era dată în exploatare.

ZdG a fost la Orhei și a discutat cu directoarea grădiniței, Emilia Știrbu, care ne-a declarat că, atunci când consilierul Sergiu Aga a filmat subsolul inundat al grădiniței, „drenajul nu era dus până la capăt”.

Directoarea grădiniței nr. 12 din Orhei, Emilia Știrbu

„Acum drenajul este dus la sfârșit și nu mai este nimic. Când a fost domnul consilier, noi abia ne deschisesem. Noi acuși împlinim un an de când ne-am deschis. Abia se finalizaseră lucrările și, deoarece venise perioada de iarnă, au rămas unele lucrări pe care le-au terminat în primăvară, de aceea că atunci nu se putea. Dar faptul că nu era pus pavajul undeva, asta nu însemna că 200 de copii să stea acasă și să nu fie în grădiniță. Până la reparație, condițiile de afară erau … chiar nu se putea de lucrat, și noi lucram așa”.

Imagini din subsolul inundat al grădiniței

Astfel, ea a recunoscut că, deși a fost tăiată panglica și se anunțase că grădinița a fost dată în exploatare încă în noiembrie 2021, lucrările nu fuseseră finalizate. „Așa a fost, că s-a terminat iarna și apoi s-a finalizat când s-a făcut cald”.

Directoarea a dat asigurări că reparația este de calitate. „Pot să vă spun că s-a reparat capital. Absolut totul. Începând de la acoperiș și terminând cu pavajul. Toate sistemele funcționează. Noi avem condiții pentru a lucra, nu avem probleme absolut cu nimic. S-a făcut tencuirea și ermetizarea pereților. Înăuntru s-a schimbat electricitatea, tavanul, pe jos, pereții, blocurile sanitare, totul absolut s-a dotat și totul ce vedeți afară, pavilioane s-au pus noi”, a mai adăugat directoarea.

În baie „miroase extraordinar de tare”

Imagini filmate și fotografiate în prezent în interiorul grădiniței, care ne-au fost transmise la redacție, arată că situația nu s-a schimbat între timp. Ceea ce a apărut nou este o ușă metalică ce închide intrarea subsolului. În interior, subsolul continuă să fie inundat.

Imagini din baie

De asemenea, o filmare dintr-o baie destinată copiilor arată că geamurile sunt ținute deschise, deși este pornită încălzirea, iar motivul este mirosul neplăcut care vine din canalizare, potrivit sursei ZdG. Din imagini se poate vedea că o țeavă de plastic conectată la canalizare ar servi drept sistem de ventilare, care însă, nu ar fi eficientă, potrivit surselor ZdG, care susțin că în baie „miroase extraordinar de tare”.

Proprietarul companiei care a efectuat lucrările, „Eurogalex Prim” SRL, Dumitru Ciocoi, recunoaște că problema mirosului urât în baie a existat, dar asta din cauza faptului că așa fusese proiectat sistemul de aerisire. „Așa a fost proiectul, noi am făcut după proiect. Dar pe urmă noi am spus că trebuie scoase toate (țevile de aerisire – n.r.) în pod. Pentru că ieșea mirosul înăuntru”. Antreprenorul susține că situația a fost remediată, deși sursele ZdG spun că mirosul urât persistă în băile copiilor.

„Ceea ce ține de Primăria Orhei, nu mai calc un picior acolo”

Și Dumitru Ciocoi s-a plâns pe faptul că prețurile la materialele de construcție au crescut foarte mult. „Am avut de pierdut acolo așa de mulți bani… Am nimerit în perioada de schimbare a prețurilor. Și noi contractul l-am semnat până a se majora. Am vrut tare să renunțăm la el, dar nu am putut. Juridic, nu am putut face nimic. Am lucrat în pierdere, ca să nu aibă de pătimit fața companiei. Profitul de la obiectele celelalte îl aruncam încoace. Termenul nu au vrut să-l extindă. Am zis că ceea ce ține de Primăria Orhei, nu mai calc un picior acolo. Am solicitat să ne plătească lucrări suplimentare, dar cei de la achiziții nu le-au permis. Că sunt pe linie de partid… treaba lor, dar a avut de suferit compania noastră. Dar pe noi tare ne presau să facem lucrările repede. Contractul era până la 31 decembrie și nicidecum nu putea fi prelungit, pentru că banii, am înțeles că, erau preconizați doar pe acel an”, a spus antreprenorul.

„Eu cred că este corect. A fost o victorie a Partidului Șor”

Pavel Verejanu

Primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, dă vina pe autoritățile din domeniul achizițiilor publice pentru faptul că nu li s-a permis majoarea bugetului pentru reparația grădiniței, după scumpirea materialelor de construcție. Totodată, el a negat faptul că ar fi fost favorizată compania soacrei primarului de la Clișova, „Strongboss Construct” SRL, și spune că licitația s-a desfășurat corect și transparent. În ceea ce privește subsolul inundat al grădiniței, primarul spune că reparația acestuia nu a fost prevăzută în caietul de sarcini, iar inundațiile se produc din cauza apelor subterane: „Acolo este o problemă pe care o s-o înlăturăm, cu timpul, dar ne trebuie resurse financiare”.

L-am întrebat pe Pavel Verejanu despre corectitudinea faptului că acest proiect a fost exploatat politic și electoral de către Partidul Șor, în contextul în care banii au fost alocați din bugetul de stat. „Eu cred că este corect. A fost o victorie a Partidului Șor, în urma amendamentelor care au trecut prin Parlament, autor a fost fracțiunea Partidului Șor. Noi, ca executori, tot suntem reprezentanți ai Partidului Șor. Cam de ce nu trebuie să ne bucurăm pentru rezultatele noastre? Până la urmă, avem un rezultat foarte frumos”, susține primarul municipiului Orhei.

Grădinița – reparată anterior din banii Guvernului României

În 2015, Primăria municipiului Orhei anunța că, la 24 februarie 2015, au fost semnate contractele de acord de grant pentru reparația mai multor grădinițe din oraș, inclusiv a Grădiniței nr. 12, unde erau planificate schimbarea sistemului de încălzire, schimbarea ferestrelor și amenajarea terenului de joacă, potrivit comunicatului Primăriei Orhei.

În acest context, directoarea grădiniței, Emilia Știrbu, a spus că din banii României ar fi fost reparat un singur bloc al instituției și că de atunci au trecut mulți ani: „Au apărut și crăpături, erau probleme”.

Bani din bugetul de stat pentru proiecte electorale ale Partidului Șor

În seara zilei de 16 decembrie 2020, deputații PSRM și ai Partidului Șor, care au format atunci o coaliție neoficială în Parlament, s-au întrunit într-o ședință nocturnă, mai întâi a Comisiei economie, buget și finanțe, iar apoi în plenul Legislativului, în cadrul căreia au votat mai multe amendamente la Legea bugetului de stat pentru 2021, privind transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale. Cele două formațiuni au împărțit bani bugetari în valoare de sute de milioane de lei, către localitățile unde aveau primari și către raioanele pe care le controlau. Ședințele nu au fost anunțate din timp, astfel, că la ele au participat numai deputații Șor și PSRM.

Peste 14 miliarde de lei au fost prevăzute atunci să fie transferate din bugetul de stat, în bugetele locale. Dintre toate raioanele, raionul Orhei a primit cea mai mare sumă, de peste 550 de milioane de lei, fiind depășit în această privință numai de municipiul Chișinău, căruia i-au fost alocate 2,8 miliarde de lei și de regiunea autonomă găgăuză, care a beneficiat de aproape 600 de milioane de lei.

Astfel, deputații Partidului Șor au propus amendamente prin care au obținut finanțarea pentru proiecte ce urmau să fie ulterior „motoare electorale”. Printre acestea se numără și reparația Grădiniței nr. 12 „Curcubeu” din Orhei, pentru care au fost alocate din bugetul de stat 16 milioane de lei. Restul banilor au fost alocați din bugetele Consiliului Raional Orhei și ale Primăriei Orhei.

Nereguli constatate de AST

Agenția pentru Supraveghere Tehnică a efectuat recent un control la grădinița nr. 12 din Orhei și a constatat o serie de nereguli. Inspectorul Roman Codrean, care a întocmit actul de inspectare, a precizat pentru ZdG că au fost depistate nereguli legate de securitatea antiincendiară, adică nu au fost instalate detectoarele de fum. De asemenea, nu era montată scara de acces la acoperiș, erau tasări la pavaj, erau probleme cu efectuarea drenajului și fațada nu era executată calitativ. Potrivit lui, administrația grădiniței a informat AST că a înlăturat neconformitățile, dar urmează să constate acest lucru și inspectorii AST.

Grădinița nu este dată în exploatare, deoarece încă nu au fost înlăturate neconformitățile, a mai precizat inspectorul AST. Urmează să fie efectuată o reinspectare, pentru a verifica dacă neregulile au fost înlăturate, a adăugat acesta.

Potrivit inspectorului, subsolul este în continuare inundat, din cauza apelor subterane, și acesta este de asemena un motiv pentru care grădinița încă nu este dată în exploatare. În ceea ce privește mirosul neplăcut din băi reclamat de sursele ZdG, inspectorul AST a precizat că sistemul de aerisire nici nu a fost modernizat, ramânând cel din perioada sovietică. „Ei nu a făcut alt sistem de aerisire. Nici nu a fost pus în caietul de sarcini un sistem de ventilare sau reconstrucția lui. Asta nu a fost prevăzut de proiect”, a precizat inspectorul AST.

Totodată, într-un răspuns oficial oferit de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, la solicitarea ZdG, se menționează că „în urma examinării actelor și a lucrărilor de construcție executate la obiectiv, s-au constatat neconformități”, fără a se preciza despre ce neconformități ar fi vorba.

„Concomitent, menționăm că Agenția pentru Supraveghere Tehnică, prin prescripția seria AST nr. 00338 din 15.04.2022, a solicitat Primăriei municipiului Orhei înlăturarea neconformităților depistate în urma controlului.

Suplimentar vă informăm că Agenția nu a aplicat concluzia în procesul-verbal de recepție le terminarea lucrărilor a obiectivului reparația capitală a instituției publice de educație timpurie nr. 12, din str. Valeriu Cupcea 2, mun. Orhei”, se mai arată în răspunsul AST.

Expert: „Ei își atribuie pe nedrept această reușită”

Alexandru Fală

Economistul Alexandru Fală, de la Asociația Expert-Grup, este unul dintre autorii unui studiu privind clientelismul politic în gestionarea fondurilor publice, publicat în 2021. El subliniază că asemenea situații pot fi catalogate drept cazuri de clientelism politic.

„Ei își atribuie pe nedrept această reușită. Noi cunoaștem foarte bine această practică a Partidului Șor, când din banii din bugetul public ei fac anumite proiecte și apoi trâmbițează peste tot că aceasta este datorită eforturilor lor. Pe când, în realitate, nu este chiar așa. Localitățile care sunt conduse de reprezentanții acestui partid nu ezită să utilizeze aceste practici. Unii primari ai Partidului Șor au beneficiat de pe urma clientelismului politic la repartizarea resurselor pentru cheltuielile capitale din transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale în anul 2021 și apoi își atribuie meritele personal și partidului”, a subliniat expertul.

„Stegulețe roșii”

Vadim Țurcan

În ceea ce privește procedura de achiziție publică organizată de Primăria Orhei, expertul IDIS Viitorul, Vadim Țurcan, atrage atenția asupra mai multor „stegulețe roșii”. El a observat că au fost solicitate multiple clarificări, „ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la calitatea documentației de atribuire. De asemenea, nu a fost publicat proiectul tehnic de execuție, iar consultarea acestuia a fost posibilă doar prin deplasarea fizică la adresa autorității contractante, fapt care poate crea premise pentru avantajarea unor operatori economici. Această procedură de achiziție a fost contestată de două ori, în speță pe marginea documentației de atribuire și pe marginea rezultatelor evaluării ofertelor. Acest steguleț roșu, indică imperfecțiuni atât la elaborarea documentației de atribuire, cât și în etapa de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici. La această procedură au fost declarate învingătoare oferte cu prețuri anormal de scăzute, ceea ce reprezintă un risc ridicat de executare a lucrărilor cu abateri de la cerințele de calitate”, a subliniat Vadim Țurcan.

În ceea ce privește operatorul economic „Strongboss Construct” SRL, ce-i aparține de fapt primarului satului Clișova, ales din partea Partidului Șor, Victor Coniuc, expertul subliniază că acesta a prezentat în calitate de experiență similară o serie de contracte de mică valoare, și nu un contract cu o valoare similară de 75% din valoarea ofertei în ultimii 5 ani, așa cum erau condițiile licitației. În plus, toate contractele sunt din aceeași arie geografică, în speță Primăria mun. Orhei și autorități contractante din raionul Orhei, a mai observat expertul.

