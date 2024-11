VIDEO Sărăcie, frică, manipulare și propagandă. De ce se vând alegătorii? Psihologul Ștefan Popov, la Podcast ZdCe

Invitatul Podcast ZdCe este psihologul Ștefan Popov, președintele Centrului de Cercetări Științifice în Psihologie. Discutăm despre fenomenul corupției electorale și procesele psihologice care îi determină pe oameni să-și vândă voturile. Psihologul Ștefan Popov explică de ce au ajuns acești oameni să facă parte din rețeaua lui Ilan Șor și care este portretul lor psihologic.

Discuția are loc în contextul în care alegerile prezidențiale și referendumul privind integrarea europeană din octombrie-noiembrie 2024 au fost marcate de fraudarea masivă a voturilor prin intermediul unei rețele formate și coordonate de oligarhul fugar Ilan Șor, aflat în Federația Rusă. Potrivit autorităților, în schema coordonată de Ilan Șor de la Moscova ar fi fost racolați cel puțin 140 de mii de persoane, cele care aveau instalată în telefon aplicația băncii rusești aflată sub sancțiuni internaționale, Promsvyazbank, prin intermediul căreia primeau bani. Totodată, investigațiile ZdG sub acoperire au arătat prin exemple concrete cum au fost racolați oamenii, cum erau convinși să-i racoleze pe alții și să voteze NU la referendum și pe candidații despre care li s-a spus că trebuie votați.