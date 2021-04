Vaccinarea anti-COVID. Totul despre „cipuri, posibilitatea de a schimba ADN-ul uman, aluminiu, mercur și atacul la demografie”

70% din populația R. Moldova nu ar accepta vaccinarea anti-Covid, arată un studiu publicat recent de Ministerul Sănătății. Totodată, pe rețelele sociale circulă tot felul de sperietori despre posibilele efecte negative ale vaccinului. ZdG a colectat mai multe comentarii de pe rețelele sociale, dar a întrebat și oamenii din stradă care ar fi temerile lor.

Ulterior, am decis ca toate acestea să fie discutate și analizate cu un specialist în domeniu. Ninel Revenco, președinta Comitetului Național de Experți în Imunizare, demontează toate miturile despre vaccin și COVID-19.

FALS!

Se știe că vaccinarea are loc în două etape. După prima doză, nu suntem absolut protejați de a face o infecție. Astfel, fiecare persoană este informată ca și după vaccinare să respecte aceleași reguli, măsuri de precauție. Persoana poate face coronavirus între cele două doze de vaccin. Chiar și după a doua doză, căci imunitatea se dobândește în vreo două săptămâni de la administrarea ultimei doze. Tocmai de aceasta, nu ne relaxăm, ci respectăm regulile de precauție.

FALS!

FALS!

Este o dezinformare lansată pentru a induce lumea în eroare. Haideți să ne amintim de biologie și să facem un exercițiu legat de structura celulei. Știm că celula are nucleu, are citoplasmă și structuri în nucleu. Nucleul celulei este ADN-ul, iar în citoplasmă se găsește ARN-ul. Prin vaccinare, introducem o părticică a ARN-ului viral care va fi în citoplasmă și nicidecum nu pătrunde în ADN. Deci, el nu poate modifica ADN-ul şi nu e neapărat să avem cunoștințe profunde în biologie pentru a înțelege asta. Nu ar trebui să avem temeri, deoarece vaccinul nu are cum influența asupra structurii ADN-ului nostru propriu.