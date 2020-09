„Un primar trebuie să fie dependent doar de cetățenii care l-au ales și să se subordoneze doar legii”

Interviu cu Valentina Casian, primara mun. Strășeni

Valentina Casian conduce mun. Strășeni, aflându-se în funcția de primar la al treilea mandat. În interviul acordat ZdG, Valentina Casian, care așa și nu a aderat la vreun partid de când este în această funcție, a vorbit despre dificultatea de accedere la resurse financiare de la autoritățile centrale, lupta cu corupția și relația cu cetățenii care au ales-o în fruntea municipalității, votând pentru ea în proporție de 80%.

— Dna Casian, care este, în prezent, situația privind COVID-19 la Strășeni?

— Noi ne-am implicat ca să solidarizăm toate forțele – și pe cei plecați peste hotare, și pe cei din instituțiile locale. Am creat mai mult platforme și am venit în susținerea celor din prima linie. Acum, conform instrucțiunii și regulamentului aprobat, dotăm instituțiile preșcolare pentru deschiderea acestora. În rest, cred că nu ar fi corect să vorbesc despre situația legată de COVID-19, pentru că nu ține de competența noastră.

— Cât de pregătită e comunitatea pentru redeschiderea instituțiilor preșcolare?

— Da, acesta este un subiect mai sensibil, sub mai multe aspecte. În primul rând, mă refer la grădinițe și la școala de artă, instituții din subordinea primăriei, pe care trebuie să le asigurăm cu tot necesarul pentru redeschidere, conform instrucțiunii aprobate. Din alt punct de vedere, nu sunt planificate resurse suficiente ca noi să putem face față lucrurilor. Am solicitat de nenumărate ori autorităților centrale să permită redistribuirea resurselor financiare, acolo unde sunt economii formate în perioada în care au fost închise instituțiile. Există un ordin al Ministrului Finanțelor, dar acolo nu e foarte clar menționat dacă li se permite sau nu autorităților publice locale (APL) să facă acest lucru. Mai mult ca atât, în Strășeni se implementează și proiectul pilot privind alimentația copiilor, iar suma care a fost economisită de acolo în această perioadă poate fi redirecționată pentru dotarea cu tot necesarul a instituțiilor respective – mă refer și la dezinfectanți, și la echipament. Cu regret, toate aceste lucruri nu s-au întâmplat până la momentul actual, de aceea subiectul privind dotarea instituțiilor rămâne pe umerii APL. Anterior, noi am creat mai multe platforme online de strângere de fonduri, pentru a asigura instituțiile cu tot necesarul și acum utilizăm toate resursele care se admit conform legii. În campanie, au participat toți angajații instituțiilor din subordine, donând salariul pentru o zi de muncă în scopul procurării echipamentelor pentru personalul din instituțiile medicale și vom continua această acțiune, dar suplimentar am identificat resurse care sunt disponibile în bugetul fiecărei instituții, în bugetul local și acestea vor fi direcționate către dotare instituțiilor. Aici e vorba și de un alt subiect sensibil, o declarație pe care trebuie să o semneze părinții, astfel că e vorba de o responsabilizare a tuturor, atât a autorităților locale, a administrației instituțiilor, cât și a părinților, pentru că dacă nu vom fi uniți, nu vom putea asigura siguranța și sănătatea copiilor.

— Sunteți primar de mai mulți ani, de ce considerați că v-au reales cetățenii?

— Cred că foarte mult contează acțiunile, corectitudinea primarului și capacitatea lui de a gestiona, de a administra, dar și de a atrage cetățenii în tot ce înseamnă dezvoltarea comunității. Faptul că nu sunt membru de partid chiar m-a favorizat uneori. Inițial, consideram că neapartenența mea politică ar putea crea probleme comunității, în primul rând prin faptul că resursele financiare, știm cu toți cum se distribuie la nivel central – pe criteriu politic, și atunci localitatea ar fi fost lipsită de sume esențiale. Atunci când era vorba despre dezvoltarea comunității, acestea rămâneau un element sensibil și până la urmă avea de suferit cetățeanul. Până azi toate aceste resurse sunt distribuie la fel – de la nivelul central – pe criteriu politic. Este un tratament inechitabil față de cetățenii din întreaga țară și consider că toate aceste programe naționale, inclusiv „Drumuri bune”, sunt doar niște programe electorale, prin care cei de la conducere încearcă să capete dividende politice înaintea alegerilor, ceea ce e incorect. Eu am criticat chiar de la început programul „Drumuri bune”, precum și alte programe similare, întrucât acestea contravin prevederilor legale. Cu timpul, am conștientizat și eu, și cetățenii, că este în favoarea tuturor ca primarul să fie unul independent, să nu aibă apartenență politică, pentru că în acasă situație nu trebuie să îngenunchezi în fața nimănui, tu gestionezi localitatea conform capacităților tale și nu trebuie să joci dansul cuiva în comunitatea pe care o administrezi. Eu nu mă subordonez niciunui partid, niciunui guvernant, niciunui parlamentar, eu mă subordonez doar legii și cetățeanului care m-a ales. Acest fapt ne-a favorizat prin aceea că, neavând resurse la nivel local, am identificat oportunități de a atrage fonduri externe în comunitate și azi avem mai multe proiecte implementate din surse externe, dar și cu participarea nemijlocită a cetățenilor. Azi, nu avem niciun proiect implementat în comunitate, fără ca cetățeanul să nu participe financiar. Pentru noi e importantă și această contribuție financiară, dar nu numai. Apreciem enorm contribuția diasporei, în general. Și aici mă refer și la transferul de bune practici și experiențe pe care noi le implementăm în comunitatea noastră. Am conștientizat cu toții că acea cale pe care am ales-o e una corectă și poziția mea e că primarul trebuie să fie dependent doar de cetățenii care l-au ales și să se subordoneze doar legii. Eu nu vin cu mari promisiuni, dar încerc, împreună cu cetățeanul, să rezolv problemele. Sinceritatea și responsabilitatea, dar și distanța mică de la vorbă la faptă, astea sunt momentele care mă apropie de cetățean. Sunt mai puțin un primar de birou, încerc să soluționez problemele în teren, la fața locului.

— Spuneți că în activitatea dvs. implicați mult cetățenii. Considerați că asta îi responsabilizează mai mult în raport cu alegerile lor și cu ceea ce se face în localitate?

— Evident, astfel ei înțeleg că sunt importanți, pentru că participă la aceste proiecte de la prima etapă și până la final. Ei se implică nu numai în realizarea proiectului de pe strada unde locuiesc, ci și la elaborarea documentației, a strategiei de dezvoltare socio-economică a comunității, a planului de dezvoltare anual. Deci, toate documentele pe care le avem elaborate la nivel local se fac cu implicarea cetățenilor, inclusiv strategia cu acțiuni anticorupție. Acum, cetățenii au posibilitatea să vadă cum alți aleși locali, consilierii, primarul își onorează obligațiunile și promisiunile, pentru că ședințele sunt transmise online. Eu în electorală nu prea am făcut promisiuni. Aceea nu este perioada în care să venim cu multe promisiuni sau să facem niște proiecte micuțe ca să corupem cetățeanul. Lucrurile respective trebuie realizate pe parcursul mandatului. De fapt, noi avem aceste întruniri cu cetățenii, regulat, practic săptămânal și consider că acesta este un element important care aduce plusvaloare pentru întreaga comunitate.

— Pentru acest ultim mandat ați declarat că nu ați cheltuit bani în electorală. Cum ați reușit, totuși, să obțineți atât de multe voturi?

— Într-adevăr, au fost două campanii electorale, iar ultima – fără niciun bănuț cheltuit, întrucât am considerat că asta e important, inclusiv la acel Marș al susținătorilor organizat în ultima zi, permis conform legii, am solicitat participanților să nu cheltuie bani pentru tricouri, pancarte și alte lucruri similare. Eu consider că este o irosire de resurse financiare, ba mai avem încă situații în țară când se utilizează resursele administrative în campaniile electorale. Noi am acumulat această plusvaloare pe parcursul primului mandat și eu practic nu aveam nevoie să mai fac campanie, însă am făcut-o pentru că am avut un contracandidat din partea PD, care a practicat metode murdare. Trebuia să vin cu un mesaj în fața cetățenilor și să demonstrez tuturor că minciuna nu este elementul care te ridică la o altă înălțime față de contracandidat. Ba mai mult, legătura aceasta cu cetățeanul – pentru că eu încerc să rezolv problema cetățeanului nu doar în electorală, ci pe toată perioada mandatului, mi-a adus aceste aproape 80% atât la alegerile din 2019, cât și la cele din 2015, unde, la fel, am candidat independent.

— Ați vorbit mai devreme despre donațiile și implicarea diasporei. Cum mențineți legătura cu cei plecați peste hotare, dar și interesul lor pentru ce se petrece acasă?

— Avem o legătură strânsă și această punte a fost consolidată cu sprijinul PNUD „Migrație și Dezvoltare locală”, primul proiect implementat în comunitate fiind extinderea sistemului de iluminat, la care au participat financiar și băștinașii stabiliți peste hotare. Chiar dacă sunt plecați, ei oricum contribuie financiar la implementarea proiectului, în special acolo unde este vorba de sectorul în care și-au petrecut copilăria. Am început cu acest proiect, dar continuăm cu altele. Am organizat mai multe activități în cadrul Săptămânii Diasporei și acum, în această perioadă mai complicată, ei au fost cei care au creat mai multe platforme online pentru strângeri de fonduri, cu scopul dotării cu echipament a personalului din instituțiile de sănătate din municipiul Strășeni, lucru pentru care le mulțumesc enorm. În afară de asta, avem mai multe proiecte – se modernizează parcul central, continuăm cu sistemul public de iluminat, cu cel de canalizare și de reparație a drumurilor. În toate proiectele se implică băștinașii. Suplimentar, există și alte activități, spre exemplu promovarea localității și exportul de produse, cum ar fi vinul. Am încheiat chiar și un acord de colaborare între mun. Strășeni și mun. Oeiras din Portugalia, datorită implicării unei familii din Strășeni.

— Cum aduceți proiectele la dvs. în localitate și de ce credeți că nu reușesc și alți colegi de-ai dvs. să atragă proiecte străine în zonele pe care le administrează?

— Nu pot să vorbesc acum la concret despre un primar sau altul, dar depinde foarte mult de competența acestuia, dar și de funcționarii din cadrul primăriei. Noi avem probleme mari la capitolul angajați, sunt foarte multe funcții vacante și azi avem mai puțini doritori, care să accepte să lucreze în aceste funcții cu salariile respective. Este vorba de o responsabilitate enormă și atunci e necesară această colaborarea strânsă cu consiliul municipal, în componența căruia sunt reprezentanți ai mai multor partide, iar toate acestea ne favorizează în atragerea de fonduri. Mai mult, avem o legătură strânsă cu societatea civilă. Asociațiile obștești și conducătorii acestora, de fapt, ne sprijină pe noi ca autoritate executivă și deliberativă în implementarea tuturor proiectelor.

— Ați pomenit despre strategia anticorupție, cum încercați la nivel de autoritate locală să asigurați transparența în luarea deciziilor, și nu numai?

— Noi am avut o situație mai complicată și am înțeles că aceasta persistă și în alte localități. Țin să menționez că atunci când eram în campania electorală pentru primul mandat, la adunări cetățenii îmi adresau adesea această întrebare: ce veți face cu funcționarii corupți din cadrul primăriei? Până atunci, nu conștientizam că este atât de grav, dar venind în funcție, am depistat mai multe nereguli. Cum poate un funcționar care are salariul de două mii de lei să adune averi, să-și procure automobile luxoase, mai multe locuri de casă și așa mai departe? Deci, este vorba de niște averi nejustificate și iată de aici am și pornit să urmăresc toată activitatea lor. Este vorba de specialiștii care au activat în cadrul primăriei, specialiști pentru reglementarea regimului funciar și cei care, de fapt, au și agravat această situație. Mi-am promis cumva să caut sursa problemei nu doar la o singură persoană, ci să mă uit la sistem în întregime, să îl evaluez pentru a depăși aceste probleme. Atunci, am elaborat un plan de acțiuni, unde i-am atras chiar și pe acești funcționari corupți și am stabilit niște acțiuni concrete pentru a ieși din situația dată. Menționez că ei nu mai activează, au fost suspendați din funcție pe parcursul a patru ani, până la decizia definitivă a instanței de judecată, după care ei au depus singuri cerere de eliberare din funcție. S-au convins că aici, în cadrul Primăriei, nu le este locul și mesajul meu a fost unul clar către toți cei care au rădăcinile respective și nu vor să se conformeze schimbărilor – trebuie să depună cerere și să se elibereze din funcție. Nu pot să bag mâna în foc că nu mai există probleme, pentru că este mai dificil să controlezi activitatea fiecărui angajat și nu numai, dar acum intenționăm să intrăm într-un alt proiect privind crearea Centrului de Informare și Prestări Servicii, așa încercăm să digitalizăm activitatea primăriei, să excludem factorul subiectiv în tot ce înseamnă achiziție publică, în tot ce înseamnă autorizare de construcții, eliberare de certificate și astfel să eliminăm aceste probleme care au existat până acum, nu doar în Strășeni, ci în întreaga țară, indiferent dacă vorbim de nivel local sau central.

— În acest context, nu apar ulterior presiuni în activitatea dvs.?

— Presiuni am avut enorme în toată activitatea și acestea se intensifică atunci când se apropie campania electorală, dacă există mai mulți concurenți sau dacă sunt niște persoane mai influente care încearcă să-și legifereze activitatea sau unele bunuri de pe teritoriul mun. Strășeni. Noi am avut mai multe situații, chiar și dosare penale, în care au fost implicați mai mulți factori de decizie. Situația a fost una foarte dificilă din 2011 și până în 2019, când am candidat pentru următorul mandat. E foarte complicat să activezi atunci când 50% din tot timpul trebui să explici cuiva că activitatea primăriei este una legală. De altfel, dacă nu te prezinți personal în instanța de judecată și dacă nu încerci personal să argumentezi acțiunile tale, există riscul să piardă întreaga comunitate. Evident că se făceau multe la indicația unor reprezentanți ai partidelor care au fost la guvernare, iar asta s-a confirmat și în cadrul campaniei electorale. Spre regret, în țara noastră există această problemă. Nu cred că la momentul actual s-au rezolvat toate problemele și subiectul este epuizat, dimpotrivă – acesta rămâne deschis. În Strășeni, avem situația în care zeci de milioane de lei sunt suspendați în aer – lucrări care au fost executate de autorități de nivelul doi nu pot fi transmise la nivelul întâi, numai din motiv că acestea nu pot prezenta documentele justificative ce ar confirma volumul și calitatea lucrărilor efectuate anterior.

— V-ați gândit vreodată să aderați la un partid?

— Nu, pentru un primar e importantă încrederea cetățeanului. Nu mă văd astăzi membru al partidelor care ne guvernează țara, pentru că pentru cetățean nu e clar în ce direcție merge R. Moldova. Eu consider că un primar trebuie să aibă competențe suficiente pentru a atrage resurse financiare prin corectitudine și sinceritate. Nu simt necesitatea asta de a fi membru de partid nici după acești nouă ani de administrare.

— Dar nu v-ați dorit să creați poate dvs. un partid?

— Sunt partide suficiente, și oameni buni sunt și într-un partid, și în altul, însă noi avem și oameni cu becul stins în cap, care nu știu în ce direcție să ducă țara și atunci consider că locul unora nu e acolo, în componența unui partid sau la guvernare, pentru că cetățeanul nu mai are încredere în ei. De aici trebuie să pornim: care este azi încrederea cetățeanului în autoritățile locale sau centrale? În autoritățile centrale încrederea este practic zero și e nevoie ca persoanele de la nivelul central să își pună întrebarea: de ce?

— În încheiere și poate în loc de concluzie, ce ați putea spune despre sursele de informare de la noi?

— Avem mai puține surse de informare adecvate, dar eu cred că noi trebuie să scoatem la iveală tot ce se întâmplă la nivel local, să încercăm să promovăm lucrurile bune și să încercăm să arătăm acele probleme cu care noi, cei de la nivel local, ne confruntăm. Atâta timp cât nu se va vorbi despre nereguli, atâta timp cât nu vom avea curajul să vorbim despre aceste nereguli, situația din țară nu se va schimba. Schimbarea trebuie să înceapă de la noi înșine, să abordăm aceste subiecte, la cetățean să ajungă nu ceea ce-și dorește PSRM sau PDM, ci realitatea. Doar atunci noi vom putea să schimbăm lucrurile în țară.

— Vă mulțumim!