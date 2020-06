VIDEO/ Un litigiu pentru un teren dintre o familie din Cantemir și fratele unui procuror-șef din raion. „De ce așa vin la mine și mă presează din toate părțile, eu nu înțeleg”

La 10 ani după ce Svetlana Boșneac, din Cantemir, a cumpărat un teren în comuna Cania, pe numele soțului său a fost întocmit un proces-verbal pentru că acesta ar fi prelucrat samavolnic lotul de pământ ce nu i-ar aparține. Deși familia și-a demonstrat dreptul la proprietate în instanța de judecată, iar magistrații au decis, irevocabil, încetarea procesului contravențional din lipsa contravenției, la începutul lunii mai, pe numele bărbatului a fost întocmit un nou proces-verbal, în temeiul aceluiași articol.

Problemele familiei au început în 2015, spun ei, după ce terenul din imediata vecinătate a fost vândut fratelui fostului procuror-șef al Procuraturii Cantemir, actualul procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție, oficiul Sud. Deși fratele procurorului susține și demonstrează că deține toate actele de proprietate asupra terenului, numărul cadastral al imobilului diferă de cel al familiei Boșneac.

Inginerul cadastral din cadrul Primăriei Cania susține că a fost comisă o greșeală, pentru familia Boșneac fiind preconizat alt teren, cu aceeași bonitate și suprafață, amplasat în altă parte.

În 2007, familia Boșneac a cumpărat un teren de 0,33 ha în Cania, raionul Cantemir, de la un locuitor din sat. Au perfectat actele la notar și au înregistrat dreptul de proprietate la Agenția Servicii Publice, Oficiul teritorial cadastral (OTC) Cantemir. Ion Cabac, inginerul cadastral de la Primăria Cania, le-ar fi măsurat lotul, după care familia a plantat peste 300 de copaci de salcâm, iar timp de 10 ani și-au lucrat terenul și au achitat impozitele.

În 2015, povestește Savva Boșneac, inginerul cadastral al Primăriei i-a informat că a fost comisă o greșeală, și că ei trebuie să schimbe terenul și actele.

„I-am arătat actele, i-am prezentat copii la Primărie. După un timp, el vine și îmi spune: „Domnule Savva, vreau să vă schimb de acolo, eu am 0,33 ha ca ale matale, vi le dau în altă parte… Aduceți-mi dosarul cadastral și eu vi-l dau pe al meu, cel care trebuie schimbat”. Eu am vrut să-i duc dosarul, dar, ieșind de la Primărie, un consilier îmi șopti: „Primăria Cania, Cabac, vor să-ți ia pământul cu orice preț, dar cum o să ți-l ia, fii atent!”. Și eu nu i-am mai dus dosarul”, relatează bărbatul.

Astfel, familia a continuat să-și lucreze pământul, având grijă și de terenul din imediata vecinătate, la rugămintea proprietarului, Vasile Manole. În 2015, însă, lotul din vecinătate a fost vândut lui Iulian Procoavă, fratele fostului procuror-șef al Procuraturii Cantemir, actualul procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție, oficiul Sud, Adrian Procoavă.

Contactat de ZdG, Vasile Manole, fostul proprietar al terenului cumpărat de Iulian Procoavă, a confirmat că a vândut terenul fratelui procurorului și susține că terenul pe care îl avea în proprietate era amplasat lângă terenul familiei Boșneac.

„Eu aveam mai la vale și el avea mai la deal, noi le-am prelucrat împreună mulți ani. Când primăria a returnat titlurile (titlul de autentificare a dreptului asupra pământului, n.r.), eu nu eram acasă. Când am revenit în țară, am luat inginerul cadastral de la Primărie și am mers pe teren, mi-a arătat unde-i locul meu de pământ și l-am măsurat. M-am dus la cadastru, am făcut documentele, am făcut titlul. Şi domnul Savva avea lângă mine două terenuri. Atât a fost. Acum cinci ani, am vândut terenul fratelui procurorului. Eu le-am arătat de unde până unde e terenul lor”, relatează Vasile Manole.