VIDEO Prim-ministrul Dorin Recean anunță pachetul de măsuri salariale „Spor pentru Moldova” și alocări la rectificarea bugetară

Prim-ministrul Dorin Recean anunță luni, 25 septembrie, pachetul de măsuri salariale „Spor pentru Moldova” și alocări la rectificarea bugetară.

Conform premierului, de pe 1 octombrie, salariile personalului personalului medical și oamenilor de teatru ar urma să crească. Guvernul va mai oferi plăți unice cadrelor didactice și non-didactice, salvatorilor, polițiștilor și carabinierilor.

Sursa foto: Dorin Recean

„Guvernul este alături de cetățeni în timpurile acestea grele. Anul trecut a fost un an foarte dificil și atunci cu ajutorul partenerilor europeni, cu ajutorul SUA, cu ajutorul altor prieteni am putut împreună să trecem de o iarnă foarte dificilă, compensând cheltuielile din factură, dar și acordând altfel de asistență necesară în timpurile dificile. Anul acesta la fel este un an destul de dificil. Avem să ne confruntăm în continuare cu dificultăți economice. De asta Guvernul vine să sprijine cetățenii, vine să sprijine economia (…). Guvernul a identificat resurse suplimentare tot așa cu ajutorul prietenilor noștri europeni, din Statele Unite și din organizațiile internaționale. Vom avea un program bine pus la punct pentru ca pe de-o parte să acordăm asistență și majorări de venituri pentru mai multe categorii ale populației, dar și să putem să stimulăm creșterea economică, pentru că obiectivul nostru este împreună să avem o economie puternică, o economie europeană, o economie care să ducă la creșteri salariale.

Guvernul vine cu un pachet de sprijin, cu un pachet spor pentru Moldova, care însumează 1 miliard trei sute de milioane de lei și care va avea impact direct asupra 170 de mii de persoane. La fel, vom aloca suplimentar 352 de milioane de lei pentru ca să putem să acoperim cheltuielile energetice, în mod special la căldură și pentru energie electrică în școli, grădinițe, spitale și alte instituții bugetare. Vom aloca un suport pentru sănătate. Suportul pentru sănătate constă dintr-o creștere de 15% a salariilor tuturor medicilor și tuturor asistentelor medicale și infirmierilor. Asta se referă la 48 de mii de persoane, care sunt finanțate din Fondul asigurării obligatorii de asistență medicală, dar se referă și la spitalele care nu sunt finanțate de CNAM. Mă refer la spitalul Ministerului de Interne, Spitalul Ministerului Apărării, Centrul de Reabilitare și Plasament (…). Astfel, salariul unui medic va crește de la 17 344 de lei la 19 945 de lei (…)”, a declarat Dorin Recean.