VIDEO/ „Oameni falși” contra unui virus adevărat. ZdG a contactat mai multe profiluri false antivacciniste care comentează activ pe pagina ZdG de pe facebook

„E si boala, si minciuna”;

„Foarte multi medici vor refuză să se vaccineze”;

„In coronavirus cred numai prostii care maninca orice li se arunca”;

„Ei de fapt mental sunt bolnavi ci nu altfel”;

„Trebuie sa-și scoată banii investiți în acest vaccin cei care la-u făcut”;

„Puteti sa vakcinati pe aciei de la Guvernarie. Noi mai asteptem”;

„Ăștea care sunt Zombaț de Viruși sunt duși cu pluta rău de tot!”;

„A devenit moldovenii mai înțelepți și au zis sa nu se mai testeze. Bravo!”

Astfel de comentarii curg zilnic pe pagina de Facebook a Ziarului de Gardă. Reporterii ZdG au analizat zeci de profiluri ale persoanelor care comentează cel mai activ și promovează mesaje împotriva vaccinului anti-Covid, dar și de negare a gravității bolii provocate de virusul SARS-Cov-2.

Printre profilurile unor oameni reali care sunt sceptici în privința vaccinului, dar și a pericolului reprezentat de Covid-19, am găsit și zeci de profiluri false, cu poze copiate de la alte persoane sau care au ca poză de profil flori, căței sau pisici.

Majoritatea celor care atacă virulent redacția ZdG pentru textele informative cu privire la coronavirus și vaccin scriu cu greșeli ortografice, își exprimă incoerent ideile, folosesc un limbaj agresiv și obscen. Totodată, deși fac afirmații categorice despre COVID-19 și vaccinul contra acestei boli, aceștia nu demonstrează că ar deține studii sau expertize în domeniul medical sau cel al sănătății publice.

I-am contactat pe cei care se ascund în spatele profilurilor false, însă niciunul dintre ei nu a acceptat o discuție video. Unii ne-au răspuns doar în scris, alții ne-au blocat sau nu au răspuns deloc mesajelor noastre.

*Notă: am păstrat ortografia originală a mesajelor de pe facebook, cenzurând doar cuvintele obscene.

Antivaccinistă moldoveancă stabilită în Marea Britanie cu nume fals și poze furate de la o rusoaică

Unul dintre profilurile care comentează frecvent pe pagina ZdG de facebook este cel al Nathaliei Adams . Pe 1 septembrie 2020, când ZdG scria că boala COVID-19 provocase în acea zi încă 13 decese, iar R. Moldova tocmai depășise pragul de o mie de decese asociate cu COVID-19, cel/cea care folosește pseudonumele Nathalie Adams comenta: „Lăsați jale! Am in familie bolnavi cu tuberculoză de gradul 3 ,diabeticii și cancerogeni. Mama zilnic de la început Pandemiei are contact cu mii de oameni zilnic , este in grupa de risc. Minune toți vii și sănătoși nimeni nu a avut nici o formă ușoară și nici gravă ? Cum de oare ?! Din miile de cunoscuți , prieteni nu am și nici nu am avut infectați cu COVID ,nici în țară și nici peste hotarele țării. Eu judec in dependenta de ce mi se întâmplă mie și celor din jurul meu”.

Pe 4 decembrie 2020, când erau anunțate 1522 de cazuri noi de COVID-19 și 21 de decese, înregistrate în ultimele 24 ore în R. Moldova, Nathalie Adams , intrând în discuție cu alți utilizatori, susținea că „foarte multi medici vor refuză să se vaccineze”, iar într-un alt comentariu spunea că vaccinul anti-COVID-19 „conține substanțe care crează mari probleme de sănătate gen : diabet, , cancer mamar, probele cardiace, copii care se vor naște vor avea malformații”.

Cele cinci poze publicate de Nathalia Adams pe profilul de facebook

Activitatea profilului Nathaliei Adams începe pe 6 iunie 2020, atunci când a fost actualizată poza de profil și cea de copertă. Tot atunci Nathalia indica pe Facebook faptul că a crescut în Chișinău și că se află „într-o relație complicată”. Câteva zile mai târziu au fost adăugate alte trei poze și informația că „a crescut la Londra”. A mai indicat că a învățat la liceul „Gheorghe Asachi” și la Academia de Studii Economice din Moldova și că în prezent locuiește în Marea Britanie.

Folosind pozele așa-numitei Nathalia Adams, am aflat, cu ajutorul motoarelor de căutare Google și Yandex, că cea care apare în poze este, de fapt, o tânără din Federația Rusă – Albina Șakirova, pe care am găsit-o pe rețelele de socializare vkontakte și instagram.

Nathalie Adams și-a făcut profilul de facebook folosind fotografiile rusoaicei Albina Șakirova

Astfel am constatat că „anti-vaccinista” Nathalia Adams, foarte activă pe pagina de Facebook a ZdG, este, în realitate, un profil fals cu fotografii furate de la o altă persoană. I-am scris un mesaj, însă nu a răspuns, iar opțiunea de adăugare în prieteni este dezactivată.

„E și boală, și minciună”

Un comentator și mai dedicat decât Nathalia Adams este Vasile Lisa, un profil fără poze reale, dar cu foarte multe caricaturi, unele dintre ele abordând în derâdere subiectul vaccinării și al pandemiei de COVID-19.

„E si boala si minciuna ,merg ambele concomitent de asta lumea e confuza si nu stie ce sa creada exista or nu exista , a disparut decesele de diabet de tuberculoza de ciroza si asa mai departe gata numai h**ona virus a ramas unica boala de la care se moare Stiu eu cum lucreaza medicii la noi le doresc medicilor ca la o nevoie pompierii sa se comporte cu ei fix cum ei se comporta cu oamenii bolnavi (pacientii)”, scria Vasile Lisa într-un comentariu pe ZdG.

Peste o mie de oameni au distribuit această imagine

Și profilul utilizatorului Vasile Lisa abundă de postări despre COVID-19 sau în care își exprimă poziția anti-vaccin. Pe 7 februarie acesta a distribuit o captură foto dintr-o emisiune de la un post de televiziune din România care titra: „Profesor universitar, mort după vaccinare”. Mesajul ironic care însoțea imaginea era „Aveți dovada că vaxxinul chiar funcționează”, sugerând faptul că profesorul ar fi decedat din cauza vaccinului. Postarea cu profesorul universitar a fost rapid distribuită și comentată de sute de utilizatori, majoritatea arătându-se siguri că profesorul a murit din cauza vaccinului.

Într-adevăr, un profesor universitar de 68 de ani din Oradea (România) a decedat recent, la două săptămâni după ce i-a fost administrat vaccinul, însă atât medicii, cât și soția profesorului au anunțat public că nu există vreo legătură între vaccin și deces. „Cauza decesului a fost legată de o ruptură de aortă, practic o disecție de aortă, care nu are nicio legătură cu vaccinarea”, a declarat presei medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România.

După valul de informații care asociau decesul profesorului cu vaccinul anti-Covid, și soția decedatului a dezmințit acest lucru printr-un mesaj scris duminică, 7 februarie, pe Facebook:

„Dragi prieteni, au apărut în cursul zilei de astăzi tot felul de știri false în presă și televiziune privind decesul soțului meu, Dzitac Ioan! Fac precizarea că aceste știri care leagă decesul soțului meu de vaccinul anti-COVID de la Pfizer SUNT FALSE! Soțul meu a fost bolnav de inimă de mulți ani și acesta a fost motivul pentru care a decedat! Vă rog să nu luați în seamă știrile false care apar în diverse surse! Iar celor care difuzează astfel de informații, vă rog să lăsați familia să-și plângă necazul și nu mai inventați tot felul de informații care să inducă lumea în eroare! Sunteți penibili! Și, ca o completare, și eu mă vaccinez!”, a scris Simona Dzitac, și ea profesoară la Universitatea din Oradea.

Limbaj vulgar și laude pentru Lukașenko

Pentru a-și expune punctul de vedere, deseori Vasile Lisa folosește cuvinte vulgare sau etichetări urâte în adresa celor care au o opinie diferită. „Oare chiar mai sunt oameni care cred in acest c**at de capra Hu**navirus; Tucmai nu mai pot cand vad da**aioji cu masca ei chiar cred ca risu seal di masca ii apara ?!?!? Si daca ei cred ca ii apara dece ii apara ?!?!?!? Ei de fapt mental sunt bolnavi ci nu altfel; in coronavirus cred numai prostii care manica orice li se arunca”, scria Vasile Lisa sub o știre din luna august 2020 în care se vorbea despre creșterea numărului de cazuri de infecție în Spania, Italia și Germania.

Utilizatorul de Facebook cu numele Vasile Lisa a început a comenta pe pagina ZdG în august 2020 și, de atunci, a produs sute de comentarii. Doar luni, 8 februarie, a publicat 33 de comentarii la știrile publicate pe pagina de pe Facebook a ZdG.

Uneori Lisa duce discuția spre COVID-19 chiar și la știrile despre vreme. Pe 8 februarie, sub o știre despre anunțarea codului galben de ploaie și lapoviță , acesta comenta: „Da da ms ca de altfel nu mai stiiam ca afara a nins. apropo despre pericolul planetei hu*ona virus nimica pe az ???? Sau (isio ni vecer )”.

Deși comentează preponderent la știrile despre coronavirus și vaccinul anti-covid, un alt subiect preferat de Vasile Lisa este Belarusul și președintele Aleksandr Lukașenko, pe care îl laudă cu fiecare ocazie, criticând, în același timp, oponenții liderului de la Minsk.

„Se duce Lucasenco moare Belorusia La fel cum a murit Romaniia dupa plecarea lui Ceausescu acuma Romaniia e coloniia europei”, comenta Lisa o știre despre protestele anti-Lukașenko din Belarus.

Într-un alt comentariu Lisa îi numea pe protestatarii bieloruși „niște curve proaste vândute” cărora „presa lea intoxicat capul de tot”. În alte comentarii Lisa îi critică, folosind cuvinte vulgare, pe americani și pe „curvele europene”. Pentru a-și impune punctul de vedere, uneori Lisa publică același comentariu de mai multe ori.

Am încercat să-l sunăm pe Lisa pe Facebook, însă nu a răspuns apelului nostru. Ne-a scris în schimb un mesaj: „Scrie din prima ce vreai sau te blochez”. I-am spus că vrem să discutăm pentru a înțelege de unde se trage scepticismul său față de vaccin și față de gravitatea bolii provocate de virusul SARS-Cov-2. Ne-a răspuns că „din cazurile de decese post vaccinale ascunse , si doar un prost nu opsearva cita panica in mod intentionat se baga in societate pt a o stresa”. După ce l-am întrebat despre distribuirea informațiilor false despre profesorul de la Oradea, Vasile Lisa nu ne-a mai răspuns la mesaje.

Pisica și cățelul anti-vaccin și anti-Occident

Printre comentatorii subiectului COVID-19 pe pagina ZdG se numără și o „pisică”. Profilul cu numele Stanya Stanya a fost actualizat pe 2 februarie curent, atunci când a fost adăugată ca poză principală o pisică. Altă activitate pe profil nu există. De pe 3 februarie, când a început să comenteze, și până miercuri, 10 februarie, „pisicuța” Stanya Stanya a reușit deja să scrie 30 de comentarii la diferite știri publicate de ZdG.

Bunăoară, pe 8 februarie, Ministerul Sănătății anunța la cât timp după administrarea vaccinului anti-COVID cetățenii vor înregistra o imunitate stabilă la virus, dar și care sunt posibilele reacții adverse ale vaccinului. ZdG a preluat comunicatul ministerului , iar Stanya Stanya comenta: „Trebuie sa-și scoată banii investiți în acest vaccin cei care la-u făcut, și hai, au găsit niște țări care îndeplinesc totul la pachet,Ucraina, Romăniea, și de ce nu și Moldova, că sunt vai de capul lor și nu vor avea încotro. Da aceea că nu este atît de eficienta și moare lumea în urma acestei vaccini nuștiu de ce se trece cu vederea”. La comentariul Stanyei a răspuns și Vasile Lisa: „zombii vaccinisti vor spune ca sunteti dusman al poporului”.

Profilul cu poză de pisică nu ezită să-și expună opinia și pe subiectele politice abordate de ZdG, din comentariile ei rezultând o poziție anti-România, anti-Occident și anti-Maia Sandu. „A venit și rîndul tineretului să facă dezordine. Au fost Veteranii, agrarii, se ține Sandu de șotii, sa întors cu noi indicații, trebuie îndeplinite.Special se pornesc destabilizările”, a scris Stanya sub o știre despre protestul tinerilor PAS din fața sediului PSRM.

La o altă știre, despre vizita de lucru a Maiei Sandu în Franța, Stanya scria:

„Sandu va încălțat cum a vrut ea, no facut nimic și nici no să facă.O să îndeplineasca ce o că spuna UE și americoșii, ei dictează da nu Sandu.Ea nu știe ce să facă cu funcțiea pe care o are.Uitațivă pe cine are în jurul ei, oamenii lui Filat, care au participat la furtul miliardului, da voi așteptați sa curgă rîuri de lapte, strîngeți cureaua bine”.

O retorică similară Stanyei are și Radu Radu , care și-a pus ca poză de profil un câine cu o ramă pe care scrie „Nici eu NU mă vaccinez!”. La o știre despre faptul că România va dona R. Moldova o parte din vaccinurile împotriva COVID-19 contractate de Uniunea Europeană, Radu Radu comenta: „Puteti sa vakcinati pe aciei de la Guvernarie. Noi mai asteptem”. Același comentariu a fost publicat de Radu Radu la mai multe știri de pe ZdG.

Profilul cățelului comentator Radu Radu

La o altă știre, care anunța că primele loturi de vaccin Pfizer au pornit de la fabrica din Belgia spre țările UE , Radu Radu comenta: „Daca ajunge asta la noi trebu mai intii sa vakcinam unionisti”. Deseori „cățelul” Radu Radu face uz de cuvinte obscene în comentariile sale sau discriminatorii, numindu-i pe români „țigani”, iar pe adepții unirii – „unioniști handicapați”. La o altă știre, despre discuția telefonică a Maiei Sandu cu Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, Radu Radu a comentat: „Maia daca aduci leprele estea la noi Apoi te incurci rau cu totu Tractoristii o fost pe scari Apoi a sa fim si noi”.

Stanya Stanya și Radu Radu nu au răspuns mesajelor noastre de pe Facebook.

„Din cauza unora ca voi ajungem la distrugerea populației”

Pentru că nu a răspuns apelului video, nu am putut stabili

dacă poza de profil a Ecaterinei Mirzenco este reală sau

preluată

O altă comentatoare fidelă a știrilor ZdG despre COVID-19 este profilul Ecaterina Mirzenco : „PRESA MANIPULEAZĂ CU NERUȘINARE PROMOVÂND ACEASTĂ PROSTEALĂ CU VIRUȘII! OAMENII MAI SLABI DE FIRE CHIAR CRED ÎN TOATE ACESTE FALSURI!”, comenta Ecaterina, pe 12 ianuarie curent, la știrea despre fostul ministru român Bogdan Stanoevici, decedat în urma complicațiilor survenite după ce s-a infectat cu COVID-19.

„Ăștea care sunt Zombaț de Viruși sunt duși cu pluta rău de tot!”, comenta Mirzenco la o altă știre.

Am întrebat-o pe Ecaterina Mirzenco dacă o putem suna pe Facebook, dar ne-a spus că nu este disponibilă, așa că am întrebat-o printr-un mesaj scris ce o determină să comenteze atât de categoric împotriva vaccinului împotriva COVID-19. „Mdaaa. A ieșit o noua profesie de a racola oamenii pe Facebook pe a le închide gura când sun adevărul? E ceva nou și eu nu știu? Credeți ca se merită de discutat mai departe? Eu cred ca NU!”, ne-a răspuns ea.

După ce am întrebat-o dacă numele și singura poză de pe facebook sunt reale, Ecaterina Mirzenco ne-a răspuns, apoi a blocat reporterul ZdG: „Căutați-va de treabă și lăsați lumea în pace! Fiecare dintre noi are dreptul la liberă exprimare! Din cauza unora ca voi ajungem la distrugerea populației”.

La scurt timp, Ecaterina Mirzenco a făcut publică discuția cu reporterul ZdG în grupul „Democrația în Moldova” , după care a distribuit-o în alte opt grupuri. Ulterior, reporterul ZdG a primit mai multe mesaje de la un alt utilizator de Facebook, Andrei Toderita : „Sa-nteleg ca esti si tu o alta SCARBA ORDINARA CUMPARATA DE ACEST GUVERN DE DOI ARE DORESTE SA IMPARTA FRICA CU K**ATUL DE COVID!? Stati dracu in banca voastra cu liberalismul vostru de k**at cu tampita de Maia Sandu si alti handicapati democrati!! Cretinule , puneti 4 randuri de masti ca sa nu iei carcalacul auriu!!!”, i-a scris Toderita reporterului ZdG.

O parte a discuției lui Andrei Toderita cu reporterul ZdG

„Cred ca toată pandemia asta a fost doar un pretext pentru vaccinare”

John Austen este un alt profil de facebook cu nume fals și fără poze reale implicat în discuțiile despre coronavirus de pe pagina ZDG. „a devenit moldovenii mai înțelepți și au zis sa nu se mai testeze. Bravo!”, a scris acesta la o știre din 4 ianuarie despre scăderea numărului de infectați în mun chișinău . După ce Maia Sandu a declarat că este gata să se vaccineze pentru a da un exemplu cetățenilor, John Austen a scris: „nuuu doamnă președintă… In sfârșit avem ai noi un sef al statului cat de cat sănătos la cap iar acum sa vă pierdem. Va rog nu va vaccinați! Lăsați cobaii sa se vaccineze. In md is o grămada care abia așteaptă vaccinul. Viața dvs are prioritate!”.

Așa arată poza de copertă și cea de profil de pe contul de facebook John Austen

Cel care se ascunde în spatele numelui John Austen a refuzat să avem un apel video, menționând că „nu vorbește cu oameni necunoscuți”, dar a răspuns întrebărilor noastre în scris. „virusul există, însă nici pe departe așa cum îl umflă mass-media. Cand citesti sau te uiti la stiri zice ca vine apocalipsa pe pamant la cum este descris si anume mass-media aici creeaza o panica”, ne-a spus cel cu pseudonimul John Austen, menționând că a fost și el bolnav de covid-19, doar că i-a trecut în mai puțin de două săptămâni.

„Personal, cred ca toata pandemia asta a fost doar un pretext pentru vaccinare, si e foarte ciudat sa vezi un miliardar vestit care in 2007 zicea ca suntem prea multi pe pamant si trebuie sa mai reducem populatia, acum zice ca trebuie sa ne vaccinam toti ca sa nu murim. Se intampla sub nas niste chestii pe care ori trebuie sa fii ori prea incapatanat, ori prea prost ca sa nu le vezi. Pana la pandemie, oamenii mureau de cancer, sida, diabet, foame, si nimeni nu dadea 2 bani pe viata lor, iar acum a aparut un virus de care se vindeca 98 la suta iar autoritatile se arata foarte grijulii de starea noastra de sanatate. Serios? Si ei vor sa-i credem?? Oamenii trebuie sa inteleaga ca in afara de familie si prieteni nimeni nu da2 bani pe sanatatea lor. Statului nu-i pasa de sanatatea noastra, acum se preface ca are grija deoarece urmareste anumite interese, si anume interese de control. Statului nu-i pasa ce fel de masti purtam albe sau negre, ffp2 sau ffp3, important e ca sa ne tina gura inchisa”, ne-a scris John Austen.

Acesta susține că este basarabean stabilit de câțiva ani în România și că a „activat o perioada ca cantaret bisericesc”. Întrebat de ce se ascunde după un nume fals și nu publică poze reale cu el, Austen susține că în acest fel își apără identitatea. „a fost alegerea mea sa dau cat mai putine informatii despre mine. Pe acest cont am prieteni cu care vorbesc si stiu cine sunt. Este un refuz de a-mi oferi datele mele personale bazei de date a lui Zuckerberg”, susține acesta˝.

Expert social media: „Primul detaliu și cel mai relevant este poza de profil”

Cum putem deosebi un profil fals de unul real l-am întrebat pe Andrei Fornea expert MediaPoint care urmărește de mai mulți ani activitatea profilurilor false din Republica Moldova pe rețelele de socializare.

Andrei Fornea, expert Mediapoint

„Primul detaliu și cel mai relevant este poza de profil. De regulă persoanele cu conturi false utilizează poze de profil furate de peste hotarele țării. Pot fi ale unor celebrități, pot fi ale unor persoane de peste hotare. Deci pozele sunt luate pur și simplu din altă parte și asta este un indicator că aceste fotografii nu corespund unei persoane din Republica Moldova. Un al doilea aspect ține de faptul că această persoană nu este etichetată în pozele altei persoane, ea nu are comentarii unor prieteni cum la postările noastre comentează anumite persoane, prietenii noștri de regulă. Deci asta se observă foarte ușor. Deci lipsesc comentariile unor persoane mai apropiate. Alteori sunt folosite poze cu flori, cu animale, cu locuri unde noi vrem să fim, deci nu poze cu fețe umane. Acestea sunt trei cele mai comune și cele mai simple metode de a identifica un profil fals”, spune Fornea.

„Nu este o rușine să-i blocăm și nu este o rușine să le zicem că nu este corect”

Experta în sănătate publică Ala Tocarciuc recomandă internauților să fie precauți față de comentariile publicate de profiluri anonime și să se informeze doar din surse de încredere.

Ala Tocarciuc, expertă în domeniul sănătății publice

„Eu aș împărți aceste tipuri de comentarii suspicioase în două grupe. Un grup ar fi comentariile care vin de la oamenii care cu adevărat nu cunosc și pentru acești oameni noi ar trebui să explicăm ce particularități pozitive are vaccinul, care sunt riscurile. Toate aceste lucruri pot fi explicate pentru că e normal că nu toți oamenii au educație suficientă sau cunoștințe suficiente și au anumite dubii despre vaccin. Dar mai este un grup de comentatori, așa ziși comentatori, care o fac din intenție rea și cu acești comentatori ar trebui să lucrăm altfel. Ar trebui să-i categorizăm corect și să înțelegem că acolo explicațiile n-o să ajute pentru că intenția lor este diferită. Respectiv eu chiar aș bloca aceste conturi, aceste profiluri, nu aș pierde timp să le explic”, afirmă Ala Tocarciuc.

Atunci când vedem pe internet mesaje sau comentarii referitoare la Covid-19, mai ales din partea unor persoane pe care nu le cunoaștem și a căror identitate nu poate fi verificată, Ala Tocarciuc recomandă să verificăm și din alte surse afirmațiile din respectivele comentarii.

„Sfatul meu este să întrebe întotdeauna o persoană care știe, o persoană cu studii medicale sau să acceseze site-uri oficiale, surse de informații oficiale, care deja conțin răspunsuri la așa întrebări. Ce vreau să spun e că nu este o rușine să-i blocăm și nu este o rușine să le zicem că nu este corect”.

„Noi avem un scop – să ieșim mai repede din pandemie și vaccina e singurul instrument accesibil. Deci cu cei care nu cunosc discutăm, pe acei care o fac din rea intenție îi pedepsim și numai așa o să mergem înainte. Și să ne informăm cât mai mult”, îndeamnă experta în sănătate publică Ala Tocarciuc.