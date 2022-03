Președintele României, Klaus Iohannis, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, a reafirmat sprijinul deplin al României pentru soluționarea politică a problemei transnistrene, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale ale R. Moldova în frontierele sale recunoscute internațional și fără afectarea cursului său pro european. Șeful statului român a declarat că România este alături de R. Moldova și o va susține în parcursul său european.

Declarațiile președintelui României au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta R. Moldova, Maia Sandu.

Șefa statului, Maia Sandu, a solicitat sprijinul României în vederea deschiderii piețelor europene pentru toate categoriile de produse moldovenești.

„Domnule Iohannis, bine ați venit la Chișinău. Vă mulțumesc pentru vizita dvs. în aceste momente de grea cumpănă pentru regiunea noastră și pentru întreaga lume. Mi-ar fi plăcut să ne întâlnim în circumstanțe mai fericite. R. Moldova și România au în desfășurare proiecte bilaterale ambițioase. Din păcate, pe 24 februarie Rusia a pornit un război neprovocat în Ucraina. România iar este alături de noi în momente dificile. Astăzi a fost anunțată decizia de interconectare a R. Moldova și a Ucrainei la sistemul european. Domnule președinte, mizăm pe susținerea României pentru acceptarea cererii R. Moldova de aderare la UE. Solicităm sprijinul României în vederea deschiderii piețelor europene pentru toate categoriile de produse moldovenești, care nu mai pot intra pe piața ucraineană, rusă sau belarusă din cauza războiului din Ucraina. Acceptarea produselor noastre pe piața UE în aceste condiții vor constitui un sprijin direct și semnificativ pentru agricultorii moldoveni. Domnule președinte, ne-ați sprijinit în gestionarea pandemiei de COVID-19. Anul trecut, România a oferit țării noastre motorină, dar și păcură. Vă mulțumesc pentru acest ajutor frățesc. Trăim vremuri grele în care solidaritatea și ajutorul reciproc trebuie să prevaleze”, a spus Maia Sandu.

Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că România este alături de R. Moldova și de toți cetățenii săi și a reafirmat sprijinul deplin al României pentru soluționarea politică a problemei transnistrene.

„Stimată doamnă președintă, vă mulțumesc pentru primirea de astăzi și discuția foarte consistență. Ne-am concentrat astăzi asupra consecințele agresiunii armatei ruse asupra Ucrainei. Am venit astăzi la Chișinău cu un mesaj puternic – România este alături de R. Moldova și de toți cetățenii săi așa cum a fost mereu. Pe noi puteți să contați. Alături de dvs. se află toate statele UE. Am avut oportunitatea să discut cu dna președintă pe tema securității energetice a R. Moldova, care iată capătă o relevanță sporită în acest context. România face eforturi concrete nu doar în UE pentru a găsi oportunități în folosul R. Moldova. Eu am solicitat să dăm dovadă la nivelul UE de viziune și curaj. Vom continua demersurile constate în toate formatele la nivelul european. Noi știm din propria noastră experiență că drumul către integrarea europeană nu este deloc ușor. De partea R. Moldova acest pas a fost făcut – prin semnarea și înaintarea solicitării de aderare. Acest pas al Moldovei nu a fost făcut doar prin acea cerere, dar și prin angajamentul solid luat de actuala guvernare. Integrarea europeană este singura cale pentru a asigura prosperitatea R. Moldova. Reafirm sprijinul deplin al României pentru soluționarea politică a problemei transnistrene cu respectarea suveranității și integrității teritoriale ale R. Moldova în frontierele sale recunoscute internațională și fără afectarea cursului său pro european. Vreau să vă asigur de sprijinul deplin al României, al meu personal, pentru o coordonare strânsă pentru depășirea provocărilor cu care ne confruntăm.”, a spus Iohannis.

Președintele României, Klaus Werner Iohannis, efectuează miercuri, 16 martie, o vizită de lucru în R. Moldova.

