VIDEO/ Fostul deputat Constantin Botnari, uimit că e dat în căutare internațională: „Sunt deschis că colaborez cu ancheta și nu mă ascund”

Fostul deputat și ex-secretar general al Partidului Democrat, Constantin Botnari, alias „Borsetka”, anunțat în căutare internațională de Interpol, cere să fie cercetat în Marea Britanie. Acesta a publicat un mesaj video în care susține că ceea ce se petrece în privința lui este incorect din partea guvernării și este deschis să colaboreze cu ancheta.

Fostul democrat Constantin Botnari, poreclit „borsetka” lui Vladimir Plahotniuc apare într-un mesaj video în care susține că din 2019 se află în Marea Britanie cu familia sa.

„În 2019 am emigrat cu familia mea în Marea Britanie unde muncesc la o firmă privată. Cu trei săptămâni în urmă am aflat din presa din R. Moldova că sunt căutat și cercetat penal. Căutat de organele de drept, Interpol din R. Moldova care nu este corect și tare m-a uimit acest caz. Am plecat din R. Moldova fără nicio restricție, niciodată nu am fost cercetat penal și nimeni niciodată nu m-a citat în vreo cauză penală în R. Moldova și niciunde”, spune acesta.