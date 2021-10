VIDEO/ ANRE și Consiliul Concurenței ar putea fi comasate într-o singură instituție. Anunțul făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Consiliul Concurenței (CC) ar putea fi comasate într-o singură instituție – Autoritatea de Reglementare și Reforme. Un anunț în acest sens a fost făcut luni, 4 octombrie, de către Dumitru Alaiba președintele Comisiei economiei, buget și finanțe, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a declarat că urmează să înregistreze inițiativa legislativă în Parlament.

În cadrul unui briefing de presă, deputatul PAS a criticat activitatea ANRE și a Consiliului Concurenței și a anunțat că până la sfârșitul anului 2021 cele două instituții vor fi comasate după modelul Estoniei.

„Consiliul Concurenței consumă 26 de milioane lei din bugetul de stat doar în anul 2021. Această instituție există din anul 2007 și nu a produs nici un dosar de rezonanță, pe când sarcina ei este una importantă – de a proteja concurența, de a asigura condiții echitabile pe piață, de a penaliza monopolurile și cartelurile. Inacțiunea Consiliului Concurenței îl costă pe fiecare cetățean care achită prețuri exagerate la bunuri și servicii. ANRE are un buget anual de 85 milioane lei (2021) și are o sarcină la fel de importantă: să asigure ordine și predictibilitate pe piața energetică. Nici această instituție nu produce rezultate, an de an. Prea des ANRE a fost văzută acționând politic atunci când nu era cazul și acoperindu-se cu independența atunci când erau obligați să apere interesul public. Inacțiunea ANRE costă cetățenii și antreprenorii care achită tarife și prețuri exagerate la resursele energetice. Aceste instituții sunt ineficiente și neproductive. Așa nu mai poate continua”, a declarat Dumitru Alaiba.