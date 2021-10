Viceprim-ministrul Andrei Spînu va susține o conferință de presă cu privire la vizita sa la Moscova, luni, 25 octombrie, se arată într-un aviz al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al R. Moldova.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a scris pe pagina sa de Facebook despre vizita de la Moscova.

„În legătură cu semnarea unui nou contract cu Gazprom de furnizare a gazelor naturale pentru țara noastră am avut o nouă rundă de discuții la Moscova. La întrevedere am discutat cu Dmitri Kozak, șef-adjunct al administrației președintelui Federației Ruse, Elena Burmistrova, directorul general Gazprom Export și Nikolay Shulginov, ministrul Energiei. Mesajul nostru pe parcursul negocierilor a fost întotdeauna același: R. Moldova își dorește să continue discuțiile și să semneze un contract pe termen lung între MoldovaGaz și Gazprom, unul care avantajează ambele părți. Ofertă propusă la moment de Gazprom nu este în avantajul cetățenilor noștri. Prețul cerut, care include condiții financiare și nefinanciare, inclusiv achitarea în termeni restrânși a datoriei istorice, este mai mare decât ofertele de pe piețele internaționale de gaz. R. Moldova nu poate accepta să plătească un preț la gaz mai mare decât toate celelalte state din regiune. Ne dorim o nouă rundă de discuții cu Gazprom. În același timp, vom căuta furnizori alternativi, pentru a ne asigura că țara are gaz și că diversificăm sursele de aprovizionare. În cadrul discuțiilor, partea rusă ne-a asigurat că Gazprom va livra imediat volumele suplimentare pentru luna octombrie, câte +5 mln m3 de gaze zilnic. Sperăm ca aceste volume să intre în R. Moldova în cel mai scurt timp”.