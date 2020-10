Vicepreședinte al Parlamentului: „Între Igor Dodon și Partidul Șor se conturează o eventuală coaliție, iar PDM este deranjat de această posibilă alianță”

Vicepreședintele Parlamentului, deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari, susține că în ultima perioadă „se conturează tot mai mult posibiliatea unei coaliții între președintele în exercițiu al R. Moldova, Igor Dodon și Partidul Politic ȘOR”. Declarațiile au fost făcute vineri seara, 9 octombrie, de către Slusari în cadrul emisiunii Cotidianul Live.

Potrivit lui Slusari, Partidul Democrat, care împreună cu Partidul Socialiștilor se află în acest moment la guvernare, „este deranjat de această posibilă coaliție dintre Dodon și Partidul Șor”.

„Acum mi se pare că grupul Șor are propriul joc și la moment văd mai multe semne de coalizare între Dodon și Șor și aceste momente le simt încă din iunie când am fost la votarea moțiunii de cenzură. Văd că Igor Dodon deja nu mai vorbește despre problema cu Șor, vedem se se întâmplă și cu dosarele lui Șor. Dodon este cât mai aproape de coalizarea cu partidul Șor și îmi pare că și Partidul Democrat este deranjat de această posibilă coaliție. Partidul Democrat, la fel, admite că Dodon poate să se înțeleagă cu Plahotniuc, s-a înțeles sau nu s-a înțeles nu știu.

Igor Dodon are un electorat care acceptă orice. Dacă Vlad Plahotniuc o să revină în țara, asta deja o să fie prea ieșit din comun chiar și pentru electoratul lui Igor Dodon. Mi se pare că Dodon deja pierde o parte din electorat în urma conturării unei înțelegeri cu partidul Șor. O parte din electoratul lui Dodon o să reacționeze la această coaliție”, a declarat Slusari.

Totodată, parlamentarul susține că nu exclude faptul că Igor Dodon s-ar fi întâlnit cu Vlad Plahotniuc în Grecia.

„Nu mă surprinde această informație, nu sunt mirat când aud că Igor Dodon s-ar fi întâlnit cu Vlad Plahotniuc, nu este nimic extraordinar, aici eu admit, dar eu nu am probe, astfel până la proba contrară desigur că Igor Dodon o să respingă aceste informații, dar persoana care s-a alimentat cu sacoșă de la Plahotniuc, persoana care a fost ales președinte cu participarea și contribuția lui Vlad Plahotniuc, de ce să excludem sau să nu admitem că la un moment dat ei vor face târg. Igor Dodon este un copil crescut de politica lui Vlad Plahotniuc. Vlad Plahotniuc are pârghiile asupra lui și probabil Dodon cunoaște anumite lucruri despre Plahotniuc, este parte componentă a aceluiași sistem”, a mai declarat Alexandru Slusari.

Deocamdată, președintele în exercițiu, Igor Dodon și reprezentanții Partidului Șor nu au comentat declarațiile lui Slusari.

Publicația Ziarul Național a publicat vineri un articol în care prezintă mai multe probe care ar demonstra că la sfârșitul verii, Igor Dodon, aflat oficial într-un pelerinaj pe muntele Athos, s-a întâlnit cu Vladimir Plahotniuc la hotelulul Pomegranate de pe Halkidiki, deținut de Artiom Ceaika, fiul fostului procuror al Federației Ruse și fratele partenerului de afaceri al lui Alexandru Dodon, fratele șefului statului. La întrevedere ar mai fi participat un înalt oficial rus care însă, nu a putut fi identificat.

Igor Dodon neagă informațiile despre care spune că sunt un fals și că va da publicația în judecată.