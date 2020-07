Usatîi susține că atât el cât și președintele Dodon au avut telefoane „împărțite de Plahotniuc”: „Veneau procurori și spuneau – ține acest telefon. Sunt peste o mie de ore de înregistrări cu Dodon”

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, susține că atât el cât și președintele R. Moldova, Igor Dodon, au primit anterior un telefon special, pe care era instalată aplicația „Bria”, pentru a discuta exclusiv cu fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Usatîi mai spune că Plahotniuc ar deține peste o mie de ore de înregistrări cu Dodon – mai exact, discuțiile pe care șeful statului le-ar fi purtat cu anumite persoane de pe telefonul primit de la fostul lider al PDM. Declarațiile au fost făcute de liderul Partidului „Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „Politica” de la postul TV8.

În acest context, Renato Usatîi susține că pe lângă democrați, și el a deținut un telefon pe care era instalata aplicația „Bria”, însă primarul de Bălți a refuzat să spună cum anume a ajuns un astfel de telefon la el.

„Aceste telefoane nu era un cadou, Plahotniuc dădea aceste telefoane cu mai multe scopuri. Eu pur și simplu am primit un astfel de telefon, am plecat peste hotare și am ascuns acest telefon, dar nu înainte de a mă uita ce conține acest telefon. Pe telefon era astfel de aplicație care salva toate înregistrările purtate, Plahotniuc putea să asculte tot ce discutău utilizatorii acestui telefon. Această aplicație „Bria” era un fel de Viber, WhatsApp, doar că în varianta lui Plahotniuc.

Plahotniuc nu dăruia aceste telefoane, făcea în așa fel încât să ajungă telefonul la tine. El nu dădea aceste telefoane pentru ca utilizatorii să discute în siguranță ci pentru asculta discuțiile purtate de pe aceste telefoane, pentru a înregistra discuțiile purtate de pe aceste telefoane. Pur și simplu veneau procurori, polițiștii și spuneau – ați luat aceste telefoane, nu vorbiți pe Viber pe WhatsApp, Signal pentru că totul se asculta, vorbiți doar de pe Bria pentru că este o programă securizată.

Deținătorii acestor telefoane nu vorbeau doar cu Plahotniuc, ei au început să discute de pe aceste telefoane și între ei”, a declarat Usatîi.

Astfel, Usatîi susține că prin intermediul acestei aplicații, Plahotniuc a înregistrat și deține mai mult de peste 1000 de ore de conversații purtate de Igor Dodon de pe un astfel de telefon.

„Pur și simplu Dodon nu doar că discuta cu Plahotniuc de pe acest telefon, dar și a început să sune și să discute de pe acest telefon cu Zinaida Greceanîi, Ion Ceban, iar Plahotniuc asculta ce discută. Sunt peste 1000 de ore de înregistrări ale lui Dodon, cu Dodon.

Discuția care a apărut în presă, în care se aud voci asemănătoare cu cea a lui Ion Ceban și cea a lui Dodon a fost înregistrată prin intermediul Bria.

Vă dați seama câte lucruri au discutat ei în toți acești ani. În Republica Moldova s-au petrecut multe lucruri, alegerile locale, sistemul mixt de vot, numirea judecătorilor. Acum, Igor Dodon se teme cel mai mult de întoarcea lui Plahotniuc în R. Moldova”, a mai declarat Usatîi.

Tot Usatîi mai susține că după Anul Nou, fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, va fi extrădat autorităților din R. Moldova.

„Pe lângă Voicu și Dodon sunt oameni care într-adevăr luptă cu Plahotniuc și care își doresc cu adevărat ca acesta să fie pedepsit conform legii. Eu pot să vă spun că după Anul Nou, Plahotniuc va fi extrădat autorităților din R. Moldova și fără ajutorul lui Dodon sau Voicu. Important e că el va fi adus în cătușe și o să răspundă în fața cetățenilor. Plahotniuc în continuare se află în SUA și nu are cum să părăsească SUA, nu are această posibilitate”, a mai declarat primarul de Bălți.

Deocamdată, nici președintele Igor Dodon și nici ministrul de Interne Pavel Voicu nu au comentat declarațiile lui Usatîi.

Anerior, președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov a declarat că mai multe persoane, printre care și membri ai PDM au primit și deținut anterior un telefon special pentru a discuta exclusiv cu fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc.