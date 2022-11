ULTIMA ORĂ Daniel Marius Staicu, care a primit recent cetățenia R. Moldova, numit de Guvern în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA

Fostul președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România Daniel Marius Staicu, care a primit recent cetățenia R. Moldova, a fost numit de Guvern miercuri, 30 noiembrie, în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA).

Potrivit secretarului general al Guvernului, Igor Talmazan, noul director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, își va începe activitatea în această funcție pe 15 decembrie curent.

„Se propune numirea domnului Daniel Marius Staicu în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru un termen de cinci ani, din data de 15 decembrie 2022. Domnul Staicu are o vastă experiență profesională. Are parcurs profesional de activitate în funcții de execuție și conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România. Are o vastă experiență în domeniul investigării și combaterii evaziunii fiscale, spălării banilor, fraudelor fiscale, identificării activelor (…)”, a declarat secretarul general al Guvernului, Igor Talmazan.