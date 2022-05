Sondaj WatchDog și IPIS. Patru partide ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri

Un sondaj realizat și prezentat marți, 10 mai, de WatchDog.md și Institutul pentru Politici Strategice (IPIS) arată că, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, patru partide ar avea șansa de a accede în Parlamentul de la Chișinău, PAS, PSRM, Partidul Politic „ȘOR” și PCRM.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 39,7%, Partidul Socialiștilor ar acumula 30,7%, Partidul ȘOR ar acumula 10,7%, iar Partidul Comuniștilor – 7,1%. Datele conțin opțiunea respondenților deciși.

Pragul electoral pentru a accede în Parlament este de 5% pentru partidele politice și 7% pentru blocurile electorale.

Tot în contextul situației politice, respondenții ar fi fost întrebați cine este politicianul, în opinia lor, în care au cea mai mare încredere. În topul preferințelor s-ar regăsi președinta R. Moldova, Maia Sandu (23,8%), fiind urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon (16,0%), iar pe locul trei s-ar clasa deputatul fugar Ilan Șor, președintele Partidului „ȘOR”, condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani și dat în căutare internațională.

Sondajul a fost realizat în perioada 27 aprilie – 6 mai curent, pe un eșantion de 1 111 de respondenți, cu o eroare maximă de +2,8%. Sondajul este finanțat de către National Endowment for Democracy, în cadrul proiectelor Support for stragihtening the rapid response and resilience capacities af the central public administration of the Republic of Moldova” finanțat de Open Society Foundations London și ”Building resilience through good governance and promotion of reforms in Moldova”.

WatchDog.md reprezintă o comunitate a societății civile de tip think-tank din R. Moldova. Comunitatea reuneşte experți în diverse domenii, persoane cu experiență și calificare pentru a elabora, analiza sau evalua politici publice sectoriale în R. Moldova.

