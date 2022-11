Ședință nocturnă la Președinție: „Discutăm pașii următori”

Mai mulți membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-au adunat la Președinție. Deputatul PAS Radu Marian a declarat pentru TV8 că „se discută pașii următori, lupta cu mafia, corupția”.

Mai mulți deputați PAS au fost surprinși de jurnaliștii de la TV8, venind la Președinție. Radu Marian a declarat că „Totul va fi bine”.

TV8 l-a surprins și pe vicepreședintele Parlamentului, Mihail Popșoi, care însă, nu a făcut declarații.

Și ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, este prezent.

Potrivit surselor ZdG, în cadrul ședinței se discută, inclusiv, despre remanieri guvernamentale sau chiar despre demisia in corpore a Guvernului Gavrilița.

Tot astăzi, pe pagina de Twitter al lui Jason Jay Smart, fost consilier la alegerile prezidențiale din SUA în anul 2015 și actual corespondent al publicației Kyiv Post, a fost publicată informația că următorul prim-ministru al R. Moldova ar putea fi Dorin Recean.

Great news coming from #Moldova 🇲🇩: Dorin #Recean (@receand) is set to become Prime Minister.



Dorin currently advises Pres. Maia Sandu & is Secretary of the Security Council.



Like Maia, Dorin strongly supports NATO, EU🇪🇺, and Ukraine🇺🇦.



He is also just a really nice guy.😉