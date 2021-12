REZULTATE FINALE PRELIMINARE. Numele și CV-ul politic al candidatului care câștigă turul doi al alegerilor pentru Primăria Bălți

Candidatul independent Nicolai Grigorișin, care anterior a asigurat interimatul funcție de primar de Bălși, s-a clasat pe locul întâi în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor noi pentru Primăria Bălți, potrivit datelor preliminare finale prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Potrivit datelor preliminare prezentate de către CEC, Nicolai Grigorișin a acumulat 7 148 de voturi, adică 84,77%.

Lupta din turul doi pentru Primăria Bălți s-a dat între candidatul independent Nicolai Grigorișin și concurentul electoral desemnat de Partidul Politic „Patrioții Moldovei” Nicolae Chirilciuc.

Prezența la urnele de vot a fost de 9,98%, ceea ce constituie 10 209 persoane.

Cel de-al doilea tur al alegerilor pentru Primăria Bălți s-a desfășurat la 19 decembrie, după cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți care urma să aibă loc duminică, 5 decembrie la Bălți, a fost suspendat odată cu excluderea candidatei Șor Marina Tauber.

Ziarul de Gardă a scris anterior că Nicolai Grigorișin a fost înregistrat în cursa pentru funcția de primar la Bălți ca și candidat independent. În ultimii ani a fost primar și viceprimar în mun. Bălți fiind membru al Partidului Politic „Partidul Nostru”, iar după retragerea lui Renato Usatîi din fruntea primăriei, acesta a asigurat interimatul funcției de primar. Recent însă, în relația celor doi s-ar fi produs o ruptură. În octombrie curent, Usatîi declara însă că, după o discuție tensionată i-a spus lui Grigorișin „că poate să facă ce vrea, dar să fie clar că el nu are sprijinul partidului nostru”.

Nicolai Grigorișin

Grigorișin a apărut pe scena politică din Republica Moldova odată cu Renato Usatîi în 2014. Tot atunci, Grigorișin a devenit șeful filialei Partidului Nostru la Bălți, partid condus de Usatîi, iar soția sa Natalia a candidat la funcția de deputat la parlamentarele din 2014, fiind a 10-a pe listă.

Nicolai Grigorișin era în 2015 unul dintre cei mai săraci candidați la postul de consilier în Consiliul Municipal Bălți. Oficial, acesta nu deținea nimic și nu avea nici un fel de venit legal. Potrivit declarațiilor de avere, venitul familiei Grigorișin era de aproape două mii de lei pe lună, banii câștigați din afaceri de soția actualului consilier, scria anticorupție.md.

La un an după alegeri, Grigorișin arată în declarații ca un veritabil baron local: e manager al unei companii din Ucraina, care controlează o pensiune pe litoralul ucrainean; este fondatorul clubului de fotbal FC Zaria din Bălți; are două automobile și ceasuri în valoare peste 600 mii de lei.

Pensiunea se numește „Avtomobilist” și aparține firmei Nikdal SRL (în original Никдал – n.r.), a cărei director este Grigorișin.

Pe 11 ianuarie 2017, la o conferință de presă, consilierul a recunoscut că a avut afaceri în Ucraina, însă a fost nevoit să le vândă în 2015. Acesta susținea că serviciile secrete moldovenești vor fi avertizate de omologii săi ucraineni precum că el ar fi antrenat pe teritoriul pensiunii luptători pentru conflictul din Donbass.

Actualmente, Grigorișin susține că nu are nici o legătură cu firma, deși e în continuare administratorul ei și primește remunerare.

Familia are în proprietate trei terenuri intravilane: unul, cu suprafața de 0,0342 ha, achiziționat în anul 2006, iar alte două — de 0,4 hа și 0,2 hа — în 2015. Pentru ultimile două nu este indicată valoarea. Familia mai are un obiectiv comercial de 475 metri pătrați, pentru care indică un preț circa 2 milioane de lei. Nicolai Grigorișin a mai indicat că deține două automobile: un Mercedes, fabricat în 1983, pentru care indică valoarea de 2030 lei, și un Chevrolet Blazer din 1995, care ar costa circa 64,4 mii de lei. Totodată, candidatul declară alte trei automobile pe care le are în folosință, dar nu le are în proprietate: un Mercedes din 2012, Land Cruiser 200 din 2019 și Skoda Octavia din 2015. Grigorișin mai declară două ceasuri scumpe: unul costă peste 500 mii de lei, altul – în jur de 100 mii de lei. Ceasurile i-au fost dăruite în anii 1999 și 2012. Este indicată doar marca ceasului mai nou – un Breguet. Candidatul a declară economii în valoare de $20 mii și 50 mii de lei, dar și obligațiuni pentru un credit de 884 mii de lei.