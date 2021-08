Reacția Președinției la declarațiile făcute de Stoianoglo: „În cadrul ședinței CSS nu s-a discutat despre dosare împotriva opoziției. Actualul procuror face front comun cu penalii”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține declarațiile făcute joi, 19 august, de către procurorul general, Alexandr Stoianoglo, „sunt false și iresponsabile”. Șefa statului spune că în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate (CSS) din 10 august nu s-a discutat despre dosare împotriva opoziției, ci despre faptul că „membrii a două grupări criminale, implicați în cazuri mari de corupție, părăsesc nestingherit țara, iar Procuratura nu face nimic pentru a-i opri sau pentru a-i readuce în R. Moldova, ca să fie trași la răspundere”.

„Înainte să facă declarații, domnul Stoianoglo ar fi trebuit să consulte procesul-verbal al acelei ședințe la care el, apropo, nu a găsit de cuviință să se prezinte. Să aplice legea și să investigheze, înainte de toate, cazurile de mare corupție – asta am cerut mereu procurorului general și asta am cerut la ședința CSS din 10 august. De fiecare dată, Alexandr Stoianoglo a venit cu justificări pentru lipsa de rezultate. Prin declarațiile de azi, actualul procuror general face front comun cu penalii, devenind instrument și complice în același timp, și își trădează frica față de acțiunile noii guvernări de curățare a sistemului. Nici domnul Stoianoglo, nici corupții pe care încearcă să îi protejeze acesta nu vor putea opri cea mai importantă reformă de care are nevoie țara – curățarea sistemului judecătoresc și cel al procuraturii de influența grupărilor corupte”, a declarat Maia Sandu.