Rabla Car – o „inițiativă ecologică legitimă” sau o afacere între frați? Cum vor funcționa sistemele colective de gestionare a deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz

O singură asociație pentru colectarea vehiculelor scoase din uz a primit autorizație de la Agenția de Mediu pentru a gestiona deșeurile provenite de la automobilele vechi. Organizația „Sistemul colectiv «Rabla Car»” este fondată de trei companii importatoare de automobile și piese auto și este administrată de sora directorului adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, fost candidat PAS la funcția de consilier municipal în Chișinău.

În timp ce în spațiul public au apărut acuzații că s-ar încerca instituirea unui monopol în acest domeniu și că Rabla Car ar fi fost favorizată de legături de rudenie, reprezentanții Agenției de Mediu susțin că examinează în prezent mai multe solicitări de eliberare a autorizațiilor pentru colectarea automobilelor uzate.

Termenul limită până la care pot fi înregistrate sistemele colective, care a fost prelungit de mai multe ori de către autorități, este 6 mai 2025. După această dată, orice companie care importă autovehicule în R. Moldova va trebui să facă parte dintr-un sistem colectiv sau unul individual, pentru a asigura astfel reciclarea automobilelor uzate.

Frații Cristina și Vasile Melnic. Foto: Facebook/Cristina Melnic, Vasile Melnic

Ce înseamnă un sistem colectiv și de ce e necesar

Din 2023, R. Moldova a preluat practica europeană potrivit căreia gestionarea deșeurilor de pe urma vehiculelor scoase din uz este pusă pe seama celor care plasează pe piață aceste vehicule, adică a producătorilor și importatorilor. Mai exact, importatorii (pentru că nu avem producători în R. Moldova) trebuie să colecteze vehiculele de la populație și să le transmită la reciclare. Pentru asta, ei trebuie să se asocieze în sisteme colective, asociații obștești fondate de importatori de vehicule ori să-și creeze un sistem individual. Printre cerințele de respectat este deținerea unui spațiu de parcare asfaltat, îngrădit și asigurat cu scurgere pentru apele pluviale.

După intrarea în vigoare a prevederilor, la 6 mai 2025, proprietarii de autovehicule uzate vor putea să scape de ele la cumpărarea unui alt autovehicul de aceeași categorie, lăsându-l la agentul economic de la care cumpără vehiculul. Agenții economici vor fi obligați să preia vehiculul uzat, în caz contrar, vor fi sancționați. În R. Moldova există sisteme colective pentru gestionarea mai multor tipuri de deșeuri, precum ambalajele, deșeurile electrice și electronice, anvelopele uzate etc.

„Rabla Car” – administrată de sora unui funcționar din domeniul mediului

În R. Moldova, până la 5 martie 2025, o singură asociație pentru colectarea vehiculelor scoase din uz a primit autorizație de la Agenția de Mediu (AM). Sistemul colectiv „Rabla Car” a fost înregistrat la 26 noiembrie 2024, fiind fondat de trei companii care au activități în domeniul importului și comercializării vehiculelor și a pieselor: „Autodalv” SRL, „Procar Trader” SRL și „Amatasolutions Auto” SRL.

Organizația, care este înregistrată ca asociație obștească, este administrată de Cristina Melnic. Ea este sora lui Vasile Melnic, director adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM). Rabla Car a primit autorizație de funcționare pe 21 februarie 2025, la trei luni după ce a depus actele la AM în 12 decembrie 2024.

Proprietarii companiilor – prieteni pe Facebook cu directorul adjunct al Inspectoratului de Mediu

Două dintre companiile fondatoare ale Rabla Car sunt deținute de către doi frați: „Autodalv” SRL, fondată de Vladimir Ciobanu și „Procar Trader” SRL, fondată de Ion Ciobanu. Ambele sunt înregistrate în Peticeni, raionul Călărași.

Cea de-a treia companie – „Amatasolutions Auto” SRL, este fondată de Olga Andronic, care este și deținătoarea unei companii din domeniul frumuseții – „Beauty House” SRL. Ambele firme sunt înregistrate la aceeași adresă ca și Sistemul colectiv „Rabla Car”.

Ion Ciobanu și soțul Olgăi Andronic, Alexandru Stratan, apar în lista de prieteni pe rețeaua Facebook a lui Vasile Melnic, directorul adjunct al IPM.

Sediul unde își are adresa juridică „Rabla Car”. Foto: ZdG

Vasile Melnic: „N-am admis nicio ilegalitate sau acțiuni care să favorizeze”

Solicitat de ZdG, Vasile Melnic a admis că Inspectoratul de Mediu are atribuții la eliberarea autorizațiilor pentru sistemele colective de colectare a deșeurilor, dar a declarat că nu a semnat niciun act pentru Rabla Car. Funcționarul nu vede un conflict de interese în faptul că sora lui este administratoarea primului sistem colectiv autorizat în R. Moldova pentru gestionarea deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz. „Dumneaei (sora sa, Cristina Melnic, n.r.) are 30 de ani, face cu cine și ce vrea. Nu pot să-i spun eu ce să facă. N-am admis nicio ilegalitate sau acțiuni care să favorizeze.”

Vasile Melnic, director adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Foto: Facebook/ Vasile Melnic

Întrebat dacă proprietarii companiilor care au fondat Rabla Car îi sunt prieteni sau cunoscuți, Vasile Melnic a spus: „Eu am mulți, mulți cunoscuți, întrebați-i pe dumnealor. Eu nu am avut tangență cu asta. Eu sunt conștient că lucrez la o instituție publică de stat și cunosc regulile. Îmi fac atribuțiile de serviciu și nicio favorizare pentru nimeni. Am prieteni care au companii, care e problema? (…) Ce înseamnă asta prieten? Eu am cunoscuți, dar prieteni doar părinții îmi sunt”, a argumentat Vasile Melnic.

Vasile Melnic a fost candidat PAS pentru funcția de consilier municipal în CMC la alegerile locale din 2023.

Cristina Melnic: „Noi ar trebui să ne renegăm ca frați pentru a activa în R. Moldova?”

Solicitată de ZdG, administratoarea Rabla Car, Cristina Melnic, nu a dorit să spună cine a propus-o pentru această funcție și dacă legătura de rudenie cu Vasile Melnic a influențat faptul că organizația este prima care a fost autorizată. Întrebată dacă Rabla Car are deja activitate, ea a spus că „are la dispoziție 15 zile ca să îndeplinească toate obligațiile”, fără a preciza care sunt acestea, apoi a întrerupt apelul.

Ulterior, ea a publicat pe pagina ei de Facebook un mesaj în care a spus că a fost pusă administratoare la Rabla Car de către fondatori și a negat faptul că fratele ei ar fi influențat primirea autorizației de către organizație.

Cristina Melnic, administratoare „Rabla Car”. Foto: Facebook/ Cristina Melnic

„Întrebarea mea ar fi, ce legătură are fratele meu, care își desfășoară activitatea în mod corect, cu ONG-ul la care eu sunt pur și simplu un administrator/angajat și nu fondator, așa cum se speculează. După voi, ăștia care strigați în gura mare, noi ar trebui să ne renegăm ca frați pentru a activa în R. Moldova? (…) Astfel, orice încercare de a sugera că există influență politică sau administrativă asupra activității Sistemului Colectiv «Rabla CAR» este o minciună”, a scris Cristina Melnic.

Ea a mai precizat că Rabla Car nu reprezintă un monopol și nu există obligativitatea de aderare în calitate de membru al asociației. Totodată, a negat că importatorii de autovehicule ar fi presați să colaboreze cu Rabla Car.

„Este evident că acuzațiile false la adresa mea și a familiei mele sunt motivate politic și urmăresc să discretizeze o inițiativă ecologică legitimă”, a scris Cristina Melnic pe Facebook.

Fondatoare „Rabla Car”: „Asociația a fost creată pentru noi”

Olga Andronic, fondatoarea companiei „Amatasolutions Auto” SRL, una dintre firmele fondatoare ale „Rabla Car”, a declarat pentru ZdG că soțul ei, Alexandru Stratan, îl cunoaște pe Vasile Melnic, de la IPM, dar că acesta nu ar fi influențat la eliberarea autorizației. Ea a spus că au decis să o angajeze administratoare pe Cristina Melnic, „din motive că noi suntem ocupați cu alte chestii și am hotărât să punem o persoană care poate să ne ajute”.

Olga Andronic, fondatoare „Amatasolutions Auto” SRL și soțul ei, Alexandru Stratan. Foto: Facebook/ Olga Andronic

„Noi am crezut că o să facă (sistem colectiv, n.r.) importatorii mai mari. Văzând că pe ei nu-i interesează, că nu-i atât de simplu, am decis să facem noi ca să putem lucra. Asociația a fost creată pentru noi. Dacă mai vrea cineva să adere, poftim. Dar eu îi îndemn pe toți importatorii mari să-și creeze asociațiile lor. Nu-i niciun fel de monopol”, a spus Olga Andronic pentru ZdG.

„Dumneaei a venit cu propunerea”

Vladimir Ciobanu, proprietarul companiei „Autodalv SRL”, altă firmă fondatoare „Rabla Car”, a declarat pentru ZdG că nu îl cunoaște pe Vasile Melnic. „Cu domnișoara Cristina (Melnic, n.r.) am avut de a face. Și atât.” Întrebat de ce au decis să o pună administratoare pe Cristina Melnic, Vladimir Ciobanu a spus inițial că ea ar fi venit cu propunerea, iar apoi a adăugat că el ar fi venit cu ideea de a crea un sistem colectiv.

Vladimir Ciobanu, fondator „Autodalv” SRL. Foto: Facebook/ Vladimir Ciobanu

V. Ciobanu: Dumneaei a venit cu propunerea.

ZdG: Ea a venit cu propunerea ca să ce?

V. Ciobanu: Ca atare, eu am văzut prima dată și am zis să încercăm să facem un sistem colectiv. Și dacă era mai liberă, am rugat-o pe ea să se ocupe cu toate întrebările astea.

ZdG: Vă cunoșteați înainte de asta sau ea a venit cu propunerea la dumneavoastră?

V. Ciobanu: Nu, eu o știam de mai demult pe ea.

ZdG: Dar faptul că Cristina Melnic este sora lui Vasile Melnic de la Inspectoratul de Mediu v-a ajutat să înregistrați mai repede organizația?

V. Ciobanu: Nu. Din contra, sunt mai multe întrebări acum. Mai bine nici nu era.

„O activitate de invidiat”

Nicolae Strulea, director adjunct al Agenției de Mediu (AM), susține că nu știa despre legătura de rudenie dintre administratoarea Rabla Car și directorul adjunct al IPM și neagă orice influență la eliberarea autorizației.

Nicolae Strulea, director adjunct al Agenției de Mediu. Foto: Agenția de Mediu

„Sunt trei firme care au raportat activitate pe ultimii trei ani și au o activitate de invidiat. Ei plasează și se ocupă de comerțul cu autovehicule. E dreptul lor să aleagă pe cine pun ca administrator al acestui sistem colectiv. Iar legătura de rudenie, am aflat acum din știrile care… Noi nu verificăm legăturile de rudenie. Și domnul Vasile Melnic este într-o instituție, iar autoritatea care a emis autorizația este o altă instituție”, ne-a zis Strulea.

Lege modificată în 2023, cu aplicare amânată de mai multe ori

Reprezentantul AM a mai explicat că prevederea ce obligă toți importatorii de vehicule să facă parte dintr-un sistem colectiv de gestionare a deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz a intrat în vigoare încă în 2023, dar că agenții economici nu s-au grăbit să-și înregistreze asemenea asociații. Astfel, Ministerul Mediului și Serviciul Vamal au prelungit termenul de aplicare a acestei prevederi de câteva ori, iar ultimul termen stabilit este data de 6 mai 2025.

„Acum, producătorii probabil că au înțeles că nu au cum să se eschiveze de la respectarea acestor norme și au depus mai mulți, mulți încă urmează să depună. Dar acești trei producători au fost mai responsabili, probabil, și au depus acest dosar înainte de Anul Nou, pe 12 decembrie 2024. (…) De aceea, din data de 6 mai 2025, nimeni nu va mai putea importa automobile dacă nu face parte dintr-un sistem colectiv sau dacă nu și-l creează”, a spus Nicolae Strulea.

El a mai precizat că un sistem colectiv poate fi creat de cel puțin trei companii importatoare de autovehicule și la acesta pot adera ulterior alți importatori. Potrivit lui Strulea, Rabla Car are o taxă de aderare de 5000 de lei și o taxă de reciclare de 3000 de lei pentru fiecare automobil scos din uz. Totodată, importatorii își pot crea și sisteme individuale de gestionare a deșeurilor. Aceste sisteme, individuale sau colective, doar vor colecta automobilele uzate, deoarece niciun agent economic din R. Moldova nu are autorizație pentru reciclarea propriu-zisă. Astfel, Rabla Car a prezentat un contract cu o companie din România pentru reciclarea vehiculelor – „MCI Invest” SRL.

Cota de 25 la sută din piață, anulată

Directorul adjunct al AM a mai precizat că unul dintre impedimentele în calea înregistrării sistemelor colective este faptul că Legea cu privire la deșeuri stipula inițial că fondatorii unui sistem colectiv puteau fi doar cei care împreună dețin o cotă de cel puțin 25 la sută din piața produselor pe care le comercializează. Din 4 februarie 2025 au intrat în vigoare modificările la această lege care au eliminat respectiva prevedere. Funcționarul a ținut să precizeze că legea nu a fost modificată pentru Rabla Car, sistem ce a obținut autorizația la data de 21 februarie 2025.

Două sisteme colective, respinse de Agenția de Mediu

ZdG a solicitat de la AM date privind toate solicitările de autorizare, dar nu a recepționat un răspuns deocamdată. Am aflat însă că AM a refuzat să ofere autorizație pentru cel puțin două sisteme colective. Printre ele este Asociația Patronală „Moldcontrol”, unul dintre cele mai mari sisteme colective din R. Moldova, cu aproape 4000 de membri, și care deține autorizație de gestionare a patru categorii de deșeuri, după cum a declarat pentru ZdG președintele asociației, Iulian Gamureac.

„Evident că sunt favorizați sau chiar și împinși”

Solicitarea „Moldcontrol” a fost depusă în octombrie 2024, iar motivul refuzului a fost faptul că agenții economici fondatori nu erau importatori de autovehicule. Gamureac susține că aveau scrisori de intenție de a adera la viitorul sistem colectiv din partea mai multor importatori de autovehicule, care acoperă în total 42 la sută din piața de autovehicule din R. Moldova. Pentru a corespunde cerinței, agenții economici fondatori ai Moldcontrol au început a importa autovehicule și au depus din nou cerere, care este examinată până în prezent.

Iulian Gamureac, președintele Asociației Patronale „Moldcontrol”. Foto: Facebook/Iulian Gamureac

Gamureac consideră că eliberarea autorizației pentru Moldcontrol se tergiversează. „Evident că se tergiversează. E vădit deja. Nu vreau să dau în organele de resort și țin să cred că nu au personal. Și nu doar solicitarea noastră se examinează greu. Am înțeles că suntem vreo patru asociații în rând. Și peste noapte, hop, apare un operator care se numește «Rabla Car». Dacă te uiți din toate unghiurile posibile, evident că sunt favorizați sau chiar și împinși.”

Apoi, Gamureac și-a schimbat părerea și a spus că este doar o bănuială, dar că, de fapt, nu crede că au fost favoruri în legătură cu Rabla Car. „Toată lumea este sub lupă, nu prea cred că mergeau cu șmecherii, iar dacă au mers cu șmecherii, atunci urmează să dea răspunsuri la organele de resort, inclusiv la presă. Bănuiesc că ar fi fost favorizat Rabla Car, dar nu aș vrea să cred.” El a mai adăugat că dacă nu va obține autorizație, îi va îndemna pe clienții lui să adere la Rabla Car.

Valeriu Iachim, administratorul unui alt sistem colectiv care nu a primit autorizație – Fundația de prelucrare și reciclare a vehiculelor, a declarat că nu li s-a eliberat autorizație pentru că nu aveau contract cu o companie care să recicleze vehiculele scoase din uz. El nu a putut spune dacă a fost sau nu favorizat Rabla Car la obținerea autorizației, dar consideră că există riscul ca vehiculele uzate să nu fie reciclate în final: „Nimeni nu o să ducă vehiculele în România. O să stea undeva îngrămădite.”

„O să putem să dăm răspuns la întrebarea dacă se încearcă sau nu crearea unui monopol doar începând cu 6 mai”

Andrei Pînzaru, proprietarul companiei „TMD World Vision” SRL, care se ocupă de importul automobilelor, este în așteptarea unei decizii de la AM, după ce, împreună cu alți agenți economici, au format un sistem colectiv și au depus solicitare pentru obținerea autorizației.

„Faptul că în prezent este doar o autorizație eliberată este adevărat, dar nu este un monopol creat de cineva, cu siguranță. Pentru că mai sunt alte sisteme în proces de examinare, inclusiv noi. (…) O să putem să dăm răspuns la întrebarea dacă se încearcă sau nu crearea unui monopol (al „Rabla Car”, n.r.) doar începând cu 6 mai. Dacă până atunci nu o să mai fie permisă înregistrarea la niciun alt sistem colectiv sau reciclator, atunci clar se încearcă a crea un monopol. Dar din partea Agenției Mediului am primit claritatea că ei încurajează ca să aplice cât mai mulți, să se înregistreze. Până în acest moment, nu am înregistrat niciun impediment”, a spus Andrei Pînzaru.

Am solicitat și opinia altor importatori de vehicule. Inga Albot, manageră responsabilă de logistică la „Șargu-Trans” SRL, a declarat pentru ZdG că firma nu este presată să adere la Rabla Car. „Noi nu am avut presiuni.” Ea consideră că de colectarea și reciclarea automobilelor uzate ar trebui să se ocupe companii specializate, nu importatorii de automobile.

Ce spun ministrul Mediului și directorul AM

„Cu cât ne apropiem de campania electorală, cu atât o să fie mai multă manipulare. În momentul când s-a dat prima autorizație la mașini uzate, eu am aflat în ziua aceea, eu nu știam cine sunt ei. M-am bucurat că în sfârșit a apărut cineva, pentru că noi am extins termenul ăsta de vreo trei ori. Și eu sunt sigur că până pe 6 mai o să mai apară, inclusiv importatorii mari, care o să-și facă sisteme individuale. Nimeni nu e obligat să adere la aceste sisteme colective, poți să-ți faci sistem individual. Iar persoanele fizice nu trebuie să facă parte dintr-un sistem colectiv”, zice Sergiu Lazarencu, ministrul Mediului.

Sergiu Lazarencu, ministrul Mediului. Foto: Ministerul Mediului

Întrebat dacă ar fi vorba de o situație de conflict de interese, Dorin Poverjuc, directorul AM, a răspuns: „Nu cunosc. Dar situația este că administratorul este numit în funcție de către fondatori și nu cred să fie vreun conflict de interese în situația dată.”