Privilegiile de care beneficiază fostul șef al statului, Petru Lucinschi, după 19 ani de la încheierea ultimului său mandat de președinte al R. Moldova

Fostul șef al statului, Petru Lucinschi, al cărui ultim mandat de președinte s-a încheiat acum 19 ani, susține că actualmente unicul lucru de care beneficiază, din partea statului, este un automobil pus la dispoziția sa de către Guvernul R. Moldova. Declarațiile au fost făcute marți seara în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.

Fostul șef al statului, Petru Lucinschi, susține că atât el, cât și foștii președinți ai R. Moldova, Mircea Snegur și Nicolae Timofti, beneficiază de automobile din partea statului.

„Cât am fost președinte am adoptat o lege lejeră. Noi am făcut un document destul de lejer, dar pe urmă în timpul guvernării comuniste, de două ori au tăiat tot, noi nu avem nici un om de la pază. Când te duci undeva, mai ai nevoie, dar asta e. Este așa o normă într-o țară civilizată. Nouă de la Guvern ne dau acum mașină, eu cu domnul Snegur și cu domnul Timofti avem, nu știu dacă domnul Voronin se folosește sau nu. Avem și pensie”, a declarat fostul președintele.

În septembrie 2019, deputații ACUM Iurie Reniță și Lilian Carp au propus câteva amendamente la proiectul avizat de Guvern la 11 septembrie 2019, prin care a fost propus că automobilul va fi acordat foștilor președinți ai Republicii Moldova doar „la solicitare” și nu vor mai beneficia de asistent și birou personal. Cei doi parlamentari intenționează să reducă și alte privilegii, cum ar fi: imunitatea diplomatică, vârsta de pensionare sau paza. Proiectul nu a trecut de Parlament.

Tot în septembrie 2019, într-un răspuns oferit pentru presă, Guvernul a menționat că, din luna noiembrie 2017, biroul destinat foştilor preşedinţi este amplasat la etajul 13 din clădirea nr.180 de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt din capitală și are o suprafață totală de 74,2 m.p., de care beneficiază doar Nicolae Timofti și pentru a fost cheltuită suma de 66,2 mii de lei, având și un computer de peste 19 000 de lei și fiind dotat cu rechizite de birou de aproape 3 900 de lei. De asemenea, pentru asigura funcţionalitatea acestui birou și cheltuieli salariale au fost necesară suma de peste 300 de mii de lei.

În același timp, Executivul precizează că Mircea Snegur are la dispoziție, din martie 2018, un automobil Skoda Octavia, 2003, marcă valabilă și pentru Petru Lucinshi din august 2017. Nicolae Timofti beneficiază de un Mercedes 220 CDI, 2014, iar Vladimir Voronin nu a solicitat automobil de serviciu.

Astfel, pentru salariul șoferului lui Snegur a fost cheltuită suma de 120 252,56 lei, Lucinschi – 180 381,23 lei, iar șoferul lui Timofti este angajat al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat.

Totodată, Snegur a cheltuit 1 555,20 litri de combustibil, Lucinschi – 2 982,60 litri, Timofti – 5 143,30 litri. Pentru mentenanța mașinilor foștilor președinți au fost scoase din buget următoarele sume de bani: Snegur – 20 181,20 lei, Lucinschi – 19 496,41 lei și Timofti – 4 880,79 lei.

Petru Lucinschi a fost președinte al R. Moldova în anii 1996 – 2001.