Pavel Filip, despre decizia Maiei Sandu de a-l înainta pe Igor Grosu la funcția de premier: „Regret că președinta nu a discutat cu noi la consultări acest scenariu”

„Regret că președinta nu a discutat cu noi la consultări acest scenariu, pe care era clar că îl avea pregătit din timp. A consulta înseamnă a întreba, a cere o părere, un sfat; a se sfătui cu cineva”, a scris, într-o postare pe Facebook, liderul democraților Pavel Filip, după ce președinta R.Moldova l-a înaintat la funcția de premier pe Igor Grosu.

Partea bună e că am scăpat de un eventual candidat al majorității Dodon-Șor. Cât despre noul candidat, nu am înțeles încă dacă de data aceasta vorbim de un guvern pe bune sau și acum ni se va cere să nu-l votăm. Nici nu vreau să iau în calcul posiblitatea că noul candidat va cere din nou zero voturi, pentru că țara nu va supraviețui fără un Guvern funcțional, se arată într-o postare a lui Pavel Filip.