Democrații, după consultările cu Maia Sandu: „Pe platforma parlamentară PDM-PAS-PPDA-PSRM se poate identifica o garnitură guvernamentală de compromis”

Liderul democraților Pavel Filip susține că în cadrul întrevederii de marți, 16 martie, cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, au fost puse în discuție două subiecte: alegerile anticipate și instalarea unui guvern. În context, Filip a declarat că în cadrul consultărilor cu șefa statului, deputații Partidului Democrat au menționat că este necesar investirea unui Guvern pentru o perioadă limitată, iar pe platforma parlamentară PDM-PAS-PPDA-PSRM „se poate identifica o garnitură guvernamentală de compromis”.

„Am avut posibilitatea să avem o discuție cu doamna președintă. Întrebarea a fost pusă din start: alegeri anticipate sau instalarea unui guvern? Am discutat despre circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului. Noi totuși am propus un alt punct de pornire. Punctul nostru de pornire a fost despre problemele cu care se confruntă cetățenii noștri.

Am discutat despre necesitatea de gestionare corectă a pandemiei. Societatea are nevoie de o mână fermă pentru a administra lucrurile în această perioadă. Desigur că avem nevoia impunerii stării de urgență, cu implicarea poliției, autorităților pentru respectarea măsurilor. Trebuie să venim și cu soluții economice. Este necesară elaborarea unei strategii foarte clare de vaccinare”, a declarat Filip.

Deputații democrați spun că împreună cu PAS, Platforma DA și PSRM „poate fi identificată o candidatură de compromis la funcția de prim-ministru”.

„Se poate identifica o garnitură guvernamentală de compromis ca să ia deciziile necesare, să fie deblocată asistența externă. Ulterior, în trei luni, Parlamentul nu se întrunește, nu adoptă legi și sunt create instrumente pentru dizolvarea Parlamentului. În cel mai bun caz am putea sa ne încadrăm într-un termen de 6 luni până la alegerile parlamentare anticipate. (…) Acum, mingea este pe teritoriul președintei Maia Sandu. Dacă este dispusă să înainteze un candidat, pe platforma celor patru fracțiuni parlamentare poate fi identificată o candidatura de compromis. Esențial, în tot acest proces, este programul de guvernare și dacă se semnează de către toți un acord pentru implementarea acestui program, atunci candidatul poate fi oricine, asta mai puțin contează. Candidatul poate fi și Andrei Năstase. Vorbim despre PDM, PAS, Platforma DA și PSRM”, a mai menționat Filip.

Marți dimineață, la Președinție au încep rundele de consultări. Deputați din fracțiunile parlamentare din Legislativul de la Chișinău vor discuta cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, despre situația politică din țară.

Până la ora 12:00, șefa statului a avut întrevederi cu deputații Partidului ȘOR și PRO Moldova. După amiză, consultările vor continua cu deputații Platformei DA, PAS și PSRM.

Citește și: