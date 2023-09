Parlamentul Italiei a adoptat două rezoluții prin care susține aderarea R. Moldova la UE. Mesajul președintei Maia Sandu

Comisia Afaceri Externe și Apărare a Parlamentului Italiei a adoptat două rezoluții prin care își reafirmă sprijinul pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu și ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, au salutat deciziile.

Șefa statului a declarat că apreciază sprijinul Italiei în drumul R. Moldova spre integrarea europeană.

I welcome the two resolutions adopted by the Italian Parliament in support of Moldova's EU membership.



We value Italy's support for our EU journey and the commitment to enhanced bilateral relations.



Grazie, Italia.