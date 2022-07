Parlamentul European a votat pentru liberalizarea exporturilor de produse agricole din R. Moldova în UE

Parlamentul European a votat marți, 5 iulie, pentru liberalizarea exporturilor de produse agricole din R. Moldova în Uniunea Europeană. Un anunț în acest sens a fost făcut de europarlamentarul Siegfried Mureşan, preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova.

Propunerea Comisiei Europene (CE) de dublare, timp de un an, a cotelor de export la șapte categorii de produse agricole din R. Moldova pentru care încă sunt aplicate contingente tarifare la intrarea pe piața Uniunii Europene, a fost susținută de 572 parlamentari, 28 au votat împotrivă, iar 32 s-au abținut.

„Războiul din Ucraina a afectat puternic agricultorii din R. Moldova, blocând exporturile de produse agricole în țările din est. Tocmai de aceea, eu am cerut de mai multe ori în Parlamentul European să liberalizăm exporturile de produse agricole dinspre R. Moldova pe piața Uniunii Europene. Am cerut acest lucru inclusiv în rezoluția despre R. Moldova pe care am inițiat-o și care a fost adoptată de plenul Parlamentului European în data de 5 mai (…). Prin votul de astăzi, arătăm solidaritatea Parlamentului European pentru agricultorii și pentru toți cetățenii R. Moldova. Uniunea Europeană este deja principalul partener comercial al R. Moldova. Aproape două treimi din exporturile moldovenești au ca destinație piața europeană. Vreau ca măsura votată astăzi să nu rămână una temporară și să fie un nou pas în direcția integrării R. Moldova în piața unică europeană”, a afirmat eurodeputatul.