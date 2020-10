Moldoveni din diaspora: „Într-o perioadă de incertitudine, mergem cu speranță la vot”

La 1 noiembrie, cetățenii R. Moldova sunt invitați la urnele de vot, pentru a alege șeful statului. Pandemia din acest an pune sub semnul întrebării participarea cetățenilor moldoveni, stabiliți peste hotare, la vot, în special în țările unde au fost adoptate măsuri stricte de circulație.

Totodată, unii spun că, pe lângă pandemie, și dezamăgirile de anii trecuți ar putea să îi facă pe concetățeni să vină în număr mai mic la secțiile de votare. Dincolo de asta, însă, o bună parte dintre moldovenii cu care am discutat, păstrează o umbră de speranță în schimbarea spre bine și spun că vor merge, ca de fiecare dată, la alegeri.

Ana Covrig, Italia: „Vrem un președinte de care să nu ne fie rușine”

„Voi merge la vot şi în acest an, așa cum am mers de fiecare dată din 2004 încoace, de când am plecat din Moldova. Voi face parte şi de această dată din echipa membrilor oficiului electoral. E o ocazie tare bună să-mi revăd mulți conaționali, să-i aud, mai cu seamă că anul acesta pandemic ne-a îndepărtat nu doar de cei de acasă, fără posibilitatea de a ne întoarce în vacanță, dar şi cu cei de aici de pe loc, întrucât de la o restricție la alta, printre griji, nevoi, muncă intensă în scopul recuperării celor pierdute în perioada blocajului, ocaziile de a ne revedea chiar au fost puține. Sunt conștientă că nu va fi ușor şi că e posibil să apară alte noi restricții după 26 octombrie, dar vreau sa fiu optimistă şi continui să am încredere în autoritățile de aici. Regiunea Veneto, la moment, are situația sub control, un alt lockdown nu e prevăzut, vom purta măști, vom respecta distanța de siguranță şi vom face ceea ce ni se cere, pentru a ne exercita dreptul la vot. Așteptările sunt mari, ca de fiecare dată, şi tare mi-aș dori ca prezenţa la vot să fie ca în noiembrie 2016, să vină oamenii informați, să voteze conștient şi să nu se lase manipulați. Ceea ce am trăit în ultimii ani, mai cu seamă în ultimii patru, chiar şi de la distanță, ne face să confirmăm cu tărie că pentru noi, cei plecați, șansele de a reveni au fost reduse dramatic, iar potențialul material şi uman al diasporei nu e apreciat la justa valoare. Vrem un președinte de care să nu ne fie rușine, vrem o schimbare drastică cu oameni competenți în sistem, iar cei ce nu şi-au făcut treaba şi au avut grijă de interese personale – judecați”.

Anastasia Popescu, SUA: „Să conștientizăm că voturile „mici” schimbă multe”

„Suntem determinați să mergem să votăm. Aici, cea mai apropiată secție de votare se află la aproape două ore și jumătate de mers cu mașina. Vom vedea cum va decurge procesul în ziua alegerilor, dar nu cred că pandemia ar fi un impediment pentru cei care vor să voteze aici, în SUA. Miza e ca la toate alegerile – oamenii să își exprime dreptul la vot. Doar că îi rog să conștientizeze că un „vot mic”, împreună cu alte voturi „mici” schimbă multe. Totodată, îndemn pe fiecare să gândească critic, să pună la îndoială și să caute argumente foarte bine întemeiate despre ceea ce crede referitor la un candidat sau altul. Așteptările mele sunt să putem vota, atât cei de acasă, cât și cei de peste hotare și ca procesul electoral sa decurgă fără încălcări ori fraude. Sper ca nu am așteptări nerealiste”.

***

Anastasia Parvan, Elveția: „Moldovenii de aici vor ieși la vot, așa cum au făcut-o de fiecare dată”

„Vom merge la vot, aici unde ne aflăm. Cred că e indispensabil să îți exerciți dreptul pe care îl ai, ca mai apoi să poți să ai dreptul de a cere celor de la putere. Nu cred că există vreo scuză de neparticipare, decât poate oamenii bolnavi și cei ce trăiesc la mii de km distanță. Noi din timp am plănuit că în acea zi vom merge la secția de votare din Geneva, așa cum am făcut-o anii trecuți la Praga sau București. Deja au fost expuse regulile de către misiunile diplomatice despre modul în care ar trebui să decurgă ziua de 1 noiembrie în contextul pandemiei: să păstrăm distanță, să ne folosim de o oră cat mai matinală, să avem pixuri cu noi, măști, să ne îngrijim ca fiecare familie sa aibă dezinfectant. Sigur, pe toate le vom vedea duminică. Știu că moldovenii sunt răbdători și cu calm pot aștepta să își exercite dreptul de cetățean. Aici, în Elveția, putem circula dintr-o regiune în alta, nu trebuie decât să purtăm măști și să păstrăm distanța. Eu sunt pregătită de faptul că autoritățile elvețiene ar putea să facă verificări, au tot dreptul legal. Miza acestor alegeri este extrem de importantă. Sper ca țara să meargă pe o cale de dezvoltare în toate sferele, să dispară corupția, iar cei vinovați de toate fărădelegile să răspundă dur. Aștept ca lumea să iasă la vot și să facă alegerea corectă de lungă durată și nu de a se bucura de acea 100 de lei pe moment. Tinerii să fie activi azi, acum, la fel de activi ca și la toate petrecerile la care au fost. Eu sunt convinsă că toți înțeleg importanța schimbării clasei politice, că batjocura în țară a ajuns la vârful aisbergului, că lumea e sărăcită, nu de câțiva ani, dar de zeci de ani, ani în care atât de multe s-ar fi făcut, dacă cei aleși erau cei potriviți. În concluzie, din diasporă pot să spun că sigur moldovenii de aici vor ieși la vot, așa cum au făcut-o de fiecare dată, pentru că ce om integru și cu verticalitate ar dori răul țării lui?”

Alexandru Potirlau, Germania: „Cât de banal ar fi, sperăm la un viitor mai bun”

„Voi merge la vot, la München, în Germania. Cred că vor fi respectate normele de COVID-19 – respectarea distanței de doi metri, masca obligatorie și dezinfectant pentru mâini. În ce privește miza acestor alegeri, dacă iarăși va fi un președinte pro-rus, cred că e retorică întrebarea „Adio, Moldova, țara minunilor?”…

Totuși, oricât de banal ar fi, toți sperăm la un viitor mai bun, la o țară mai prosperă, cu un lider pro-european, căruia îi pasă de poporul său”.

***

Ecaterina Țurcan-Hacina, Franța: „Respectând cu strictețe regulile sanitare, trebuie să votăm”

„Suntem într-o perioadă plină de incertitudini. Fiind departe de casă, urmărim știrile pe mai multe canale media. Discutăm cu părinții despre ceea ce se întâmplă în țară. Politica R. Moldova depășește chiar și cele mai ieftine telenovele. E un adevărat circ cu marionete. Iar de suferit au doar oamenii de rând, care depun suflet și sănătate pentru a supraviețui. Atunci când am plecat din țară, ne-am propus să fie pe o perioadă cât mai scurtă, să revenim cu un pic de putere financiară și să ne dezvoltăm acasă. Așteptarea se tot lungește. Fiind în diasporă, mereu ne-am exercitat dreptul și datoria de a vota. Am îndemnat și prietenii să meargă. Întotdeauna am făcut-o cu speranța că apele în R. Moldova se vor limpezi, iar noi ne vom întoarce acasă, alături de părinți și de cei dragi. Cu mari speranțe vom merge la vot și la aceste prezidențiale. În același timp, vrem să credem că toată lumea cu mintea clară va ieși la vot. Ajunge atâta prostire a națiunii. Poate mișcăm carul din loc și deschidem porțile oportunităților, șanselor de dezvoltare și pentru R. Moldova. Să alegem un președinte pentru care Europa să ne „privească” cu alți ochi. Iar marionetelor Kremlinului să li se taie coardele. Pandemia nu trebuie să ne sperie sau să ne justifice absența la vot. Respectând cu strictețe regulile sanitare, trebuie să votăm. Cu măști, pixuri, dezinfectante. În familie am decis că vom merge chiar la prima oră, ca să evităm statul în rând. M-a marcat foarte mult mobilizarea diasporei la scrutinul de acum patru ani. De această dată situația e mult mai complicată din cauza pandemiei, dar cred că, având o bună organizare și fiind bine determinați, la 1 noiembrie alegătorii vor face schimbarea”.

Mariana Verdeș, Irlanda: „Voi merge la vot, desigur”

„Irlanda a impus acum restricții stricte. Suntem încurajați să lucrăm de acasă, dacă nu facem parte din serviciile esențiale. Acum, aici sunt cele mai stricte restricții din Europa. Magazinele sunt închise, cu excepția celor care propun produse esențiale, cum ar fi mâncarea. Restaurantele pot face doar livrare la domiciliu. Nu știu exact cum va fi cu alegerile, am văzut că ambasada anunțase că discută cu autoritățile pentru a determina o soluție. Dacă ni se va permite să votăm, eu voi merge. Am noroc că nu locuiesc departe de secțiile de votare și acum sunt în categoria de lucrători esențiali, respectiv încă circul la muncă”.

Lidia Oprea, Canada: „E nevoie de timp pentru schimbări radicale”

„Cred că va fi o participare mai puțin numeroasă decât de obicei, dar lumea oricum va participa. Personal, voi merge la vot. Știu că e recomandat să venim cu propriile stilouri, ca să evităm atingerea obiectelor. Și trebuie să păstrăm distanța de 2 metri. La noi e al doilea val de pandemie, dar viața merge înainte. Școlile și grădinițele lucrează. Pe lângă pandemie, cea mai mare problemă din cauza căreia mai puțini oameni se vor prezenta la vot este descurajarea totală. Mulți zic că nu mai cred în nimeni și nimic, iar asta poate afecta prezența la vot mai mult decât pandemia. Nu cred că vom avea o repetare a situației din 2016. Nu în acest an, cel puțin. Pentru mine, dar și pentru toată lumea care trăiește într-un sistem unde lucrurile funcționează bine în educație, sănătate și toate celelalte, așteptările sunt ca în următorii ani să se pună măcar bazele unor sisteme funcționale. E nevoie de bani, de reforme, care clar că nu vor fi pe placul tuturor. Sper că și concetățenii mei au așteptări corecte și nu exagerate, pentru că e nevoie de mai mult timp pentru schimbări radicale”.

Iurie Cojocaru, Marea Britanie: „Autoritățile noastre nu pot învăța din greșeli”

„Voi merge la vot așa cum am făcut-o de fiecare dată. Doar că anul acesta va fi mai dificil pentru noi toți. Trăim timpurile unei pandemiei globale, prevederile codului electoral pe alocuri trebuia adaptat la situația actuală pandemică, că doar legile sunt făcute pentru oameni, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Dar din păcate nu a fost să fie.. Noi, la Londra, din păcate tot am rămas cu secții de votare insuficiente și va fi dificil să votăm bine organizat. Distanțarea socială și prezența în secția de votare doar a unui număr echivalent cu cabinele de vot, adică doar 3 persoane concomitent, va îngreuna și mai mult activitatea membrilor birourilor electorale, iar procesul de votare va fi foarte lent și mulți conaționali din diasporă n-o să reușească să-și exercite dreptul la vot. Autoritățile noastre nu pot învăța nici din greșeli, nu sunt în stare măcar să copieze din experiența altor state. Aceste alegeri, ca de fapt orice alegere din viața noastră, contează extrem de mult. Cetățenii R. Moldova au nevoie de o speranță în ziua de mâine ca de aer. Sper fiecare să conștientizeze importanța și să participe. O vorbă spune:„ cum vom alege (așterne), așa vom dormi”. De asemenea, sper de la un scrutin la altul calitatea concurenților electorali să crească, iar cea sau cel ales să nu dezamăgească. Politicianul care dezamăgește un popor nu mai are dreptul moral să ceară din nou să fie ales. Dacă pentru politicieni alegerile sunt doar „teste electorale” și posibilitate de promovare în carieră, pentru simplii cetățeni, alegerile și consecințele lor sunt drame sociale și economice, care țin societatea moldovenească într-o sărăcie de 30 de ani. O societate marginalizată, dezbinată și pierdută oarecum în timp. Tot o consecință a alegerilor proaste și corupției, este plecarea a unei mari părți din populație peste hotare. Fac un îndemn către toți cetățenii R.Moldova indiferent unde s-ar afla să iasă la vot, iar a doua zi indiferent cine va câștiga să se implice activ la democratizarea societății noastre și la îmbunătățirea calității vieții”.

Ana Madan, Marea Britanie: „Și prin ploaie, și prin COVID, noi vom merge să votăm”

„Voi merge la vot la Birmingham, în Marea Britanie. Sper din tot sufletul că va fi totul organizat, vor ajunge buletine de vot, se vor găsi secții de votare accesibile și administrate măsurile de protecție. Marea Britanie a impus unele măsuri de circulație, însă și prin ploaie, și prin COVID, noi vom merge să votăm.Este timpul de schimbat marioneta. După nenumărate dezamăgiri, totuși sper că vom deveni o țară pro- Europeană, cu un președinte demn. Vreau sa fiu mândră de R. Moldova. Recent, am întrebat de un prieten din Moldova dacă avem vreun local unde poți merge să faci stand-up comedy. Răspunsul a fost: „Ana, la noi toată țară e un Comedy Club”. Vreau proiecte, vreau schimbare, vreau un altfel de președinte”.