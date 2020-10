COVID-19: Ministrul de Interne, Pavel Voicu s-a reinfectat și este internat în spital

Ministrul de Interne, Pavel Voicu a fost confirmat iarăși cu COVID-19, după ce se infectase anterior la începutul lunii mai. Acum, Pavel Voicu este internat în spital, însă precizează că starea sănătății sale s-a îmbunătățit.

„În luna septembrie am depistat o problemă de sănătate care a provocat brusc slăbirea imunității, iar din acest motiv am devenit vulnerabil în fața infecției cu Covid-19. Săptămâna trecută, după efecturea testului am fost confirmat pozitiv la coronavirus. La moment sunt internat în spital, în Secția de reanimare și urmez tratamentul. Starea sănătății mele s-a îmbunătățit și sper că în timpul apropiat voi reveni la muncă. Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și protejați-vă, respectânt toate măsurile necesare”, a declarat ministrul.