Ministrul de Externe, Nicu Popescu, va efectua în perioada următoare o vizită la București, la invitația omologului său

Ministrul de Externe al R. Moldova, Nicu Popescu, anunță că a avut o convorbire telefonică vineri, 6 august, cu Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe al României. Astfel, în perioada următoare, Nicu Popescu va efectua o vizită la București, la invitația omologului său.

Potrivit ministrului de Externe, Bogdan Aurescu a reafirmat sprijinul consecvent al României pentru agenda europeană a R. Moldova, aplicarea deplină a Acordului de Asociere cu UE și susținerea țării noastre la nivelul UE.

„În cadrul discuțiilor am convenit cu partea română să accelerăm implementarea proiectelor bilaterale prioritare și să identificăm noi oportunități care să răspundă necesităților concrete ale cetățenilor, în baza Parteneriatului Strategic bilateral pentru integrarea europeană a R. Moldova. Am menționat că preluarea experienței și expertizei României în materie de integrare europeană, realizarea proiectelor comune în domeniul infrastructurii energetice, transportului și comunicațiilor va apropia și mai mult R. Moldova de UE. Am fost invitat de către ministrul Aurescu să efectuez o vizită la București în perioada imediat următoare, invitație pe care am acceptat-o cu plăcere”, a spus Popescu într-o postare pe Facebook.