Mesajul președintei R. Moldova Maia Sandu după întrevederea cu premierul român Nicolae Ciucă

Președinta R. Moldova Maia Sandu a anunțat vineri, 11 februarie, că a avut o întrevedere cu premierul României Nicolae Ciucă în cadru căreia i-a mulțumit oficialului român pentru sprijinul acordat de România în procesul de modernizare a R. Moldova.

„M-am întâlnit astăzi, după ședința comună a Guvernelor de la Chișinău și București, cu Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă. Am salutat rezultatul excelent al reuniunii, în cadrul căreia au fost semnate 13 acorduri și protocoale importante. Am apreciat faptul că cele două Guverne au reușit să pregătească proiecte concrete pentru oameni, la mai puțin de trei luni de la semnarea Foii de parcurs, în cadrul vizitei mele la București. Am mulțumit României pentru sprijinul acordat în procesul de modernizare a țării. Cu ajutorul României vom continua să ne consolidăm independența energetică, vom investi în infrastructura națională și locală, în programe culturale și educaționale. Am salutat, în special, semnarea Acordului privind ajutorul financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro. Ședința comună a celor două Executive este încă o dovadă a relației speciale pe care o avem cu România. Scopul nostru e să consolidăm această relație în ascensiune, în beneficiul ambelor țări și al cetățenilor noștri”, se arată în mesajul postat de președinta R. Moldova.