Maia Sandu, după întrevederea cu Dmitri Kozak: „Am discutat despre problema exporturilor produselor agricole moldovenești pe piața rusă, inclusiv subiectul reglementării conflictului transnistrean”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține că în cadrul întrevederii cu Dmitri Kozak, reprezentantul special al președintelui rus, Vladimir Putin, a discutat despre problema exporturilor produselor agricole moldovenești pe piața rusă, despre noul contract de livrare a gazelor naturale pentru țara noastră, inclusiv despre subiectul reglementării conflictului transnistrean.

„Am reiterat poziția noastră în vederea relansării unui dialog pragmatic și constructiv, care să fie în interesul cetățenilor R. Moldova. Am discutat mai multe subiecte importante de pe agenda bilaterală, inclusiv problema exporturilor produselor agricole moldovenești pe piața rusă și noul contract de livrare a gazelor naturale pentru țara noastră. Am abordat și subiectul reglementării conflictului transnistrean. Am reconfirmat poziția R. Moldova în ceea ce ține de relansarea procesului de reglementare exclusiv pe cale pașnică, folosind instrumente politice și diplomatice și cadrul de negocieri existent, cu respectarea suveranității și a integrității teritoriale a țării noastre în cadrul hotarelor ei internațional recunoscute.