VIDEO/ Declarațiile reprezentantului special al lui Putin, după întrevederea cu președinta Sandu: „Rusia este gata să ajute R. Moldova, dar cu condiția ca să aibă și țara noastră de câștigat”

Dmitrii Kozak, reprezentantul special al lui Putin, care efectuează o vizită de lucru la Chișinău miercuri, 11 august, a făcut declarații de presă, după întrevederea cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, și mai mulți miniștri.

„După ce a fost învestit Guvernul și a fost instituită o stabilitate, ne-am înțeles (n.r. Cu autoritățile de la Chișinău) să discutam subiectele de ordin și interes bilateral care există. Discuția a fost foarte constructiva, ne-am înțeles sa conlucrăm și sa inițiem un dialog pe mai multe subiecte chiar începând cu ziua de mâine, subiecte care interesează și la care visează cetățenii R. Moldova și cei din Federația Rusă. Am fost rugați să intervenim în soluționarea conflictului transnistrean. Am discutat despre exportul reciproc de mărfuri. Și am discutat și problema aprovizionării R. Moldova cu gaz, aici există o problemă și este absolut necesar să avem dialog ca să fie luată o decizie benefică pentru ambele părți. Dacă ajungem la un consens pe toate subiectele discutate, atunci cu siguranță va avea loc o întrevedere între Putin si Sandu. Rusia este gata să ajute R. Moldova, dar cu condiția ca să aibă și țara noastră de câștigat”, a spus Kozak.

Video preluat de pe tv8.md.

Dmitrii Kozak, reprezentantul special al lui Putin, care efectuează o vizită de lucru la Chișinău miercuri, 11 august, a avut o întrevedere cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, la Președinție, în cadrul căreia au participat: ministrul de Externe, Nicu Popescu, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Vlad Kulminski, viceprim-ministrul Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ana Revenco, ministrul Afacerilor Interne, precum și Cristina Gherasimov, consilieră a președintei în domeniul politicii externe.

Numele lui Dmitri Kozak este legat de planul de reglementare al conflictului transnistrean, din 2003, cunoscut drept „Memorandumul Kozak” sau „Planul Kozak”. Planul viza constituirea a unui stat moldovenesc federal asimetric și staționarea trupelor rusești pe teritoriul R. Moldova pentru încă 20 de ani (până în 2023). Planul Kozak stipula că viitoarea federație va avea un parlament bicameral: Camera reprezentanților (cu 71 de deputaţi) şi Senatul (cu 26 de senatori, dintre care 13 reprezentanți ai R. Moldova, 9 ai Transnistriei şi 4 ai Găgăuziei).