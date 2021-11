LIVE/ Prim-ministra Natalia Gavrilița prezintă raportul de activitate al Guvernului pentru 100 de zile de mandat

Prim-ministra Natalia Gavrilița prezintă joi, 11 noiembrie, raportul de activitate al Guvernului pentru 100 de zile de mandat.

„(…) În această perioadă au pierdut lupta cu pandemia 1982 de oameni, iar alte sute duc acum o luptă grea cu forme severe ale infecției. Ce am făcut noi în această perioadă pentru a gestiona valul de pandemie? Am procurat 400 de mii de teste rapide Antigen și am asigurat aplicarea lor, ceea ce a dus la depistarea cazurilor de infecție. Am diminuat tariful pentru serviciul de determinare calitativă a virusului SARS-CoV-1 prin metoda PCR în regim real time de la 700 la 300 de lei. Am creat Grupul de monitori ai Ministerului Sănătății în cadrul serviciului 112. Am completat componența nominală a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică cu membri specialiști, medici în număr de nu mai puțin de 50 de % din Comisie. Am adoptat un cadru predictibil de măsuri de protecție în baza incidenței infecției și gradului de alertă.

Am aprobat pachetul de măsuri pentru susținerea angajatorilor pe perioada COVID-19. Am actualizat protocoalele clinice naționale a pacienților cu COVID-19. Am asigurat accesul la vaccin cu achiziții de Pfizer și donații de Sinovac și AstraZeneca. Am promovat vaccinarea și am atins cote bune de vaccinare pe mai multe domenii ale sectorului public. Am distribuit în spitale loturi noi de ventilatoare și echipamentele necesare în lupta cu pandemia de COVID-19.

Am relansat relațiile cu vecinii și am pornit procesele care vor duce la construcția de noi poduri peste Nistru și peste Prut. Am asigurat funcționalitatea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Am semnat contracte cu partenerii externi pentru reabilitarea drumurilor. În cele 100 de zile, Guvernul s-a curățit de oamenii compromiși. Am stopat scheme de sute de milioane de lei de la agențiile de stat și am transmis materialele la procuratură”, a declarat prim-ministra Gavrilița.

Pe 6 august 2021, Guvernul Gavrilița a primit votul de încredere din partea Parlamentului. 61 de deputați au votat pentru. Partidul ȘOR și BCS nu au votat.

În cadrul ședinței Legislativului, Gavrilița a declarat că prima sarcină a viitorul Executiv este „de a curăța instituțiile statului de corupți”.

„Voi prezenta programul Guvernului. Progamul include priorități majore-curățarea instituțiilor, reducerea sărăciei, creșterea pensiilor. atragerea investițiilor. Moldova e o țară mică și acțiunile Guvernului au un impact foarte mare asupra cetățenilor. (…) Văd în fața mea un Parlament cu oameni noi, la fel și componența Guvernului include oameni care au fost departe de politică, avem toate ingredintele pentru schimbarea clasei politice. Guvernul actual poate demonstra că banii opriți din scheme și corupție pot ajuta oamenii acestei țări. Acest Guvern nu va fura, nu va crea legi care să permită furtul, nu va privatiza pentru fini proprietățile statului. Vom ținti confiscarea averilor celor corupți și cu acești bani vom construi școli, aziluri, case de cultură și drumuri. (…) Vom veni cu un pachet de măsuri pentru a susține păturile vulnerabile. (…) Avem nevoie să separăm Cultura și Mediu”, declara Natalia Gavrilița.