LIVE/ Declarațiile șefei statului după ședința CSS: „Din păcate, Procuratura este în vacanță și la propriu, și la figurat”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține declarații de presă marți, 10 august, după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS).

„Am discutat despre măsurile pe care le întreprind organele responsabile pentru a preveni fuga din țară a unor personaje care sunt anchetate în dosare de corupție mare. Pentru a aborda acest subiect am invitat reprezentanții Procuraturii. Din păcate, Procuratura este în vacanță și la propriu, și la figurat. În pofida faptului că au fost invitați reprezentanții Procuraturii Generale, ai Procuraturii anticorupție și PCCOCS, s-a prezentat doar un reprezentant al Procuraturii Generale. Celelalte două procuraturi nu au fost prezente. Avem mai multe situații când personaje responsabile de abuzuri majore, implicate în ilegalități, în acte de corupție mare au părăsit R. Moldova și sunt în căutare internațională. Vedem lipsa de progres din partea organelor statului, în special a Procuraturii, pentru readucerea lor și pentru tragerea la răspundere a acestor oameni. Procuratura spune că procedurile sunt de vină și nu poate aplica măsuri de restricționare a deplasării. Am elaborat o serie de recomandări pentru Procuratura Generală pentru a ne asigura că nu există proastă intenție și că procurorii nu le permit conștient acestor oameni să plece din țară. Sunt necesare modificări ale cadrului legal. Am discutat și un subiect tangențial, dar care este important. Despre ce se întâmplă în Procuratură”, a declarat Sandu.

Potrivit biroului de presă al Președinției R. Moldova, în cadrul ședinței ar fi fost examinată situaţia privind măsurile întreprinse de către organele abilitate referitor la prevenirea riscului eschivării persoanelor acuzate de la răspunderea penală în cazurile de corupţie mare.

CSS este un organ consultativ care analizează activitatea ministerelor și departamentelor în domeniul asigurării securității naționale și prezintă președintelui R. Moldova recomandări în probleme de politică externă și internă a statului.