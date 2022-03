LIVE/ Conferință de presă susținută de președinta R. Moldova, Maia Sandu, și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken

Președinta Maia Sandu și secretarul de stat american Antony Blinken susțin o conferință de presă comună. Vedeți mai jos principalele declarații.

Maia Sandu: Pe 18 februarie am împlinit 30 de ani de relații diplomatice dintre R. Moldova și SUA. Suntem recunoscători pt asistența oferită de guvernul SUA timp de 3 decenii: peste 1,7 miliarde de dolari. Mi-aș fi dorit să ne vizitați pe timp de pace. Avem planuri mari pt tarnsformarea Moldovei. Am inceput să reformăm justiția, să combatem corupția, să regândim sistemul educațional. Vrem să construim o țară rezilientă, competitivă și inovatoare. Realitatea în care ne-am trezit pe 24 februarie a pus pe pauză planurile noastră. NE aflăm într-o perioadă sumbră. Avem un singur obiectiv – pacea în regiune.

Am condamnat ferm agresiunea militară asupra Ucrainei și am făcut apel la pace. Ca țară neutră am decis să dăm ajutor oamenilor afectați direct de urgia războiului. Am primit peste 250 de mii de oameni în Moldova de la începutul războiului. Mulți rămân încă în țara noastră. Toți s-au mobilizat ca să ajute, mii de oameni, din toate zonele R. Moldova. Zeci de mii de familii găzduiesc oaspeți din Ucraina. Este un efort semnificativ. În pofida provocărilor ft mari, nu putem întoarce spatele acestor oameni: femei, copii și vârstnici.

Avem obligația morală să îi ajutăm și o vom face atât cât ne țin puterile. Avem nevoie de ajutorul urgent al comunității internaționale. Unele state si-au exprimat dorința de a găzdui refugiați din Ucraina. Avem nevoie de ajutor si implicare rapidă în primul rând pentru restabilirea păcii. E ceea ce ne dorim cu toții, e ceea ce merită toți, în special ucrainenii.

Apreciez parteneriatul strategic dintre SUA și R. Moldova. Sper că vizita dvstră va da un suflu nou parteneriatului nostru, asta ne va ajuta să întărim capacitatea țării noastre de a răspunde provocărilor vremii.

Antony Blinken: Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Aș fi preferat și eu să ne întâlnim în alte circumstanțe. Războiul nejustificat al Rusiei contra Ucrainei a creat o criză, inclusiv aici, în Moldova. R. Moldova merită gratitudinea comunității internaționale pentru primirea ucrainenilor.

SUA va face tot posibilul pentru a ajuta R. Moldova. Președintele Biden a cerut alocarea a 2,7 miliarde de dolari pentru criza refugiaților din Ucraina.

Invadarea Ucrainei este o încălcare a suveranității. Țările au dreptul să-și aleagă viitorul propriu. Noi sprijinim alegerea Moldovei de a colabora cu țările europene, respectând statutul de neutralitate.

SUA a furnizat sute de mii de vaccinuri împotriva Covid. Vom investi 18 milioane de dolari pentru consolidarea sectorului energetic.

Vom încerca să întărim relațiile dintre noi în toate domeniile. Noi vom sprijini R. Moldova în realizarea priorităților sale.

Astăzi Moldova este un exemplu puternic al unui stat care se dovedește a fi la înălțime.

Mulțumesc în numele poporului american Moldovei pentru tot ce a făcut pentru a ajuta refugiații din Ucraina.

Maia Sandu: Este o provocare să ajutăm refugiații, de asta și am cerut ajutorul comunității internaționale.

Antony Blinken: Este depus un efort foarte mare de către multe țări pentru a ajuta refugiații. Presiunea cea mai mare este pe țările vecine.

Sprijinim aspirațiile R. Moldova de aderare la UE.

Securitatea energetică este un element critic pentru păstrarea independenței, de aceea ne dorim să oferim sprijin în acest domeniu. Vom conlucra strâns pentru a asigura o diversitate a surselor energetice.

În ultimul an am furnizat mai mult de 1 miliard de dolari în ajutor militar Ucrainei. Suntem în discuții pentru a vedea care sunt nevoile lor la această oră și ce am putea să furnizăm. Examinăm posibilitatea ca Polonia să furnizeze avioane Ucrainei.

Maia Sandu, despre riscurile pentru R. Moldova: Urmărim situația din transnistria. Nu avem informații despre schimbări semnificative acolo, dar este un subiect de vulnerabilitate. Acolo este armata rusă de decenii și reprezintă o vulnerabilitate. Nu avem informații că ar fi implicate acum în conflictul din Ucraina. Autoritățile R. Moldova încearcă să facă totul pentru siguranța cetățenilor R. Moldova. Sunt și implicații de ordin economic, pentru că aveam relații foarte strânse cu Ucraina. Sperăm că se va pune punct acestui război cât mai curând.

Antony Blinken: Sprijinim ferm suveranitatea, integritatea și statutul de neutralitate al R. Moldova.

Secretarul de stat al SUA, Antony J. Blinken, a ajuns la Chișinău în noaptea de 5 spre 6 martie, având programate întrevederi cu președinta țării, Maia Sandu, prim-ministra Natalia Gavrilița și ministrul de externe Nicu Popescu.

În comunicatul de presă al Departamentului de Stat al SUA publicat zilele trecute se menționează că, în timpul vizitei în R. Moldova, Antony Blinken urma să discute cu autoritățile de la Chișinău despre sprijinul pentru eforturile R. Moldova de a primi și asista refugiații din Ucraina, precum și despre sprijinul SUA pentru democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova.

Secretarul de stat al SUA întreprinde, în perioada 3-8 martie, vizite de lucru în mai multe țări europene. Mai întâi Blinken a discutat, la Bruxelles (Belgia) cu liderii europeni și NATO, după care a efectuat o vizită în Polonia.

După ce va discuta cu oficialii de la Chișinău, pe 6 martie secretarul de stat al SUA Antony Blinken va călători la Vilnius, Lituania, pe 7 martie, la Riga, Letonia, iar pe 8 martie va vizita Tallinn, Estonia.

