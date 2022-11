În centrul capitalei va fi amenajat pomul de Crăciun. Ceban: „Am făcut calcule și consumul de energie electrică pentru toate decorațiunile ne costă aproximativ cât este și consumul unui bloc de locuit”

În zilele următoare, în centrul Chișinăului va fi amenajat pomul de Crăciun, anunță luni, 28 noiembrie, primarul capitalei, Ion Ceban. Potrivit lui, în acest an, Orășelul de Crăciun va fi amplasat în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), din motiv că Scuarul Catedralei este „în plină reparație”.

Ceban nu a oferit detalii despre banii alocați pentru decorațiunile de iarnă, însă a declarat că, potrivit unor calcule, „consumul de energie electrică pentru decorațiunile din tot orașul ne costă aproximativ cât este și consumul unui bloc de locuit cu 25 de apartamente”.

(…) Sărbătorile de iarnă ne bat la ușă și în acest an Primăria Chișinău va amenaja tradițional Târgul de Crăciun în centrul capitalei, dar și în alte sectoare. Am făcut calcule și consumul de energie electrică pentru toate decorațiunile din tot orașul ne costă aproximativ cât este și consumul unui bloc de locuit cu 25 de apartamente. La organizarea sărbătorilor de iarnă, avem și parteneri care ne vor dona generatoare electrice pe care le vom folosi, iar la final le vom oferi instituțiilor educaționale din capitală.

Toate decorațiunile procurate în ultimii trei ani sunt la balanța Primăriei Chișinău, la Direcții, Întreprinderi și Preturi. Scopul nostru a fost ca Primăria să nu închirieze în fiecare an decorațiunile pentru sărbători, cum se făcea anterior, dar să le înnoim an de an fiind procurate pentru Chișinău. Bradul urmează să fie amenajat în zilele următoare. Despre programul sărbătorilor de iarnă și ziua lansării vom anunța suplimentar”, a spus Ceban într-o postare pe pagina sa de Facebook.