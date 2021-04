FOTO/ Premierul României: „Am discutat cu președinta Maia Sandu despre condițiile în care cetățenii români din R. Moldova să aibă posibilitatea să se imunizeze anti-COVID în centre de vaccinare din România”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut marți, 20 aprilie, o întrevedere cu premierul României Florin Cîţu în cadrul căreia a discutat despre condiţiile în care cetăţenii români din R. Moldova ar putea să se imunizeze împotriva COVID-19 în centre de vaccinare din România, indiferent dacă deţin sau nu domiciliu în România. Despre asta a anunțat Guvernul României printr-un mesaj posta pe pagina de Facebook a instituției guvernamentale.

Președinta Sandu s-a întâlnit la București cu premierul român Florin Cîțu. Premierul român a reiterat că România rămâne cel mai importat partener al R. Moldova.

„Indiferent de ce parte a Prutului trăim, suntem cu toții preocupați să gestionăm cât mai bine pandemia și să protejăm sănătatea cetățenilor noștri. Am avut astăzi o întâlnire foarte bună cu doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, despre derularea campaniei de vaccinare, cea mai sigură cale pentru a depăși cu bine criza sanitară și a reveni la o viață normală. Am sprijinit sistemul medical și cetățenii Republicii Moldova prin donația de vaccinuri și echipamente sanitare și vom continua să oferim ajutor. Am discutat cu doamna președinte Maia Sandu despre condițiile în care cetățenii români din Republica Moldova să aibă posibilitatea să se imunizeze împotriva COVID-19 în centre de vaccinare din România, indiferent dacă dețin sau nu domiciliu în țară. România rămâne cel mai important partener al Republicii Moldova și al cetățenilor ei. Solidari și responsabili în eforturile de combatere a pandemiei COVID-19 vom depăși cu bine această perioadă și vom reveni la o viață normală”, a declarat premierul român Florin Cîțu.

La întoarcerea din Strasbourg, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere marți, 20 aprilie, la Palatul Cotroceni cu președintele român Klaus Iohannis. Potrivit Administrației prezidențiale a României, tonele de motorină pe care președintele român Klaus Iahannis, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, a anunțat că le va primi R. Moldova urmează să ajungă în perioada următoare la agricultorii din țara noastră.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, se află în perioada 19 – 22 aprilie, într-o vizită la Strasbourg unde a participat la sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).