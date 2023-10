FOTO Înecați în nereguli pe strada Lacului. Proteste cu blocarea drumului și procese în instanțe pentru oprirea lucrărilor de construcție la două blocuri de locuit

Construcția a două blocuri locative inițiată pe strada Lacului din capitală stârnește nemulțumirea locuitorilor din vecinătate, care au blocat drumurile de acces în semn de protest, s-au adresat în justiție și consideră că agenții economici au obținut actele permisive cu încălcarea legislației. Într-un caz, atât vecinii nemulțumiți, cât și firma care construiește pe strada lor, s-au plâns unii pe alții la Ziarul de Gardă.

Nemulțumit că vecinii îi blochează drumul de acces spre construcție

Veaceslav Samoilă, administratorul și unul dintre fondatorii companiei de construcții „Vladarm Construct” SRL, s-a adresat la ZdG cu nemulțumirea că mai mulți locatari de pe strada Lacului îi blochează cu automobilele lor accesul către construcția pe care a început-o la adresa str. Lacului 57, unde a fost turnat fundamentul pentru a ridica un bloc de locuit. El s-a mai plâns că deși a chemat poliția să intervină, cei care blocau drumul nu ar fi fost sancționați în niciun fel.

El a fondat compania în martie 2020, împreună cu Vladimir Aramă și a înregistrat-o la Cimișlia. Peste o lună, în aprilie 2020, compania a achiziționat terenul pentru construcție din str. Lacului 57, cu suprafața de 0,081 ha.

„Aprobarea tacită a eliberării autorizaţiei de construire”

Totodată, omul de afaceri susține că deține toate actele permisive pentru construcție, dar că nu ar fi obligat să le prezinte locuitorilor din vecinătate, așa cum i-au solicitat aceștia. El a explicat că a obținut actele permisive de construcție prin ceea ce în legislație se numește „aprobarea tacită a eliberării autorizaţiei de construire”, după ce Primăria Chișinău nu a oferit răspuns în termenul legal la solicitarea depusă de „Vladarm Construct” SRL pentru a obține autorizație de construire.

Fundamentul blocului de pe str. Lacului 57

În iunie 2022, „Vladarm Construct” SRL a obținut certificat de urbanism de la Primărie. Ulterior, la 7 iulie 2022, a depus cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire a unui bloc de locuinţe. La 15 august, Primăria a informat compania că prelungește cu 15 zile termenul de examinare a cererii. Dar, la 19 august, „Vladarm Construct” SRL, considerând că autorizația de construire nu a fost eliberată în termenul stabilit de 30 de zile lucrătoare și că Primăria „nu a indicat niciun motiv justificativ, invocând termeni generali şi abstracţi” atunci când a prelungit termenul de examinare a cererii, a informat printr-o declarație Primăria că „autorizaţia de construire se consideră eliberată” și că va începe lucrările de construcție la 1 octombrie 2022. Totodată, despre acest lucru a fost informată și Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.

Cu o zi înainte, pe 18 august, „Vladarm Construct” SRL a expediat o declarație și către Inspectoratul General al Poliției, cu scopul de a definitiva procedura de aprobare tacită a eliberării autorizaţiei de construire, iar poliția a pornit o cauză contravențională pentru nesoluţionarea în termenele stabilite de lege a cererii privind eliberarea de acte permisive.

Primăria a refuzat să elibereze autorizația de construire

Abia la 29 septembrie 2022, Primăria Chișinău i-a comunicat companiei „Vladarm Construct” SRL refuzul de a-i elibera autorizaţia de construire. Motivul – „Documentaţia de proiect a fost elaborată cu încălcarea prescripţiilor stabilite prin certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 0000590 din 20.06.2022, în cazul amplasării obiectivului cu abateri de la normativele în construcţii faţă de hotarele şi obiectivele învecinate, solicitantul urma să prezinte acordurile autentificate notarial ale proprietarului respectiv.”

Ca urmare, la 2 noiembrie 2022, compania a atacat în instanță organul emitent, în cazul dat, pe primarul general al capitalei, Ion Ceban, considerând că acțiunile lui „sunt îndreptate în scopul tulburării posesiei şi folosinţei dreptului de proprietate şi anume, interzicerea societăţii să construiască pe terenul proprietate privată”. Compania a cerut în instanță și măsuri asiguratorii, adică să fie suspendat efectul deciziei primăriei Chișinău cu privire la refuzul de a elibera autorizația de construire, dar solicitarea a fost respinsă și de Judecătoria Chișinău, și de Curtea de Apel (CA) Chișinău.

Potrivit panoului informativ de lângă construcție, lucrările la obiectiv sunt efectuate de o altă companie, „CasaConstruct” SRL, deținută de Cătălin Cotoman, care este și diriginte de șantier. „Vladarm Construct” SRL este trecut drept beneficiar al viitoarei clădiri. Aceasta ar urma să aibă în total șapte nivele, cu tot cu parter, potrivit schiței de pe același panou.

Panoul informativ al construcției de pe str. Lacului 57

Protestează blocând strada: „Este vorba de acea schemă super populară”

Aproximativ în aceeași perioadă, la Ziarul de Gardă s-a adresat Andrei Pulbere, unul dintre locuitorii de pe strada Lacului care se împotrivesc construirii blocului de locuit pe str. Lacului 57. El recunoaște că a blocat strada cu automobilul său și spune că a fost și amendat pentru asta, dar crede că acțiunile sale sunt justificate. El susține că modul prin care a obținut autorizația de construire „Vladarm Construct” SRL ar fi unul ilegal, deoarece ocolește în mod intenționat și prin complicitatea Primăriei Chișinău modalitatea obișnuită de autorizare.

„Este vorba de acea schemă super populară, când persoanele de la Primărie, de la Direcția arhitectură și urbanism, în mod intenționat nu dau răspuns timp de 30 de zile când un agent economic înaintează schița de proiect pentru a primi autorizație de construcție.

Schema este următoarea: Primăria nu dă răspuns timp de 30 de zile, iar conform Legii 163 din 2011 cu privire la modalitatea de obținere a autorizațiilor în mod tacit și mai este Legea 160 din 2010, care se referă anume la autorizațiile de construcție, agentul economic face un act constatator pe care îl duce la organele de poliție locale, poliția examinează cazul și vede dacă s-a respectat sau nu ordinea de eliberare a actelor. Și dacă se constată că nu s-a eliberat, ei deschid dosar contravențional pe persoana de la Primărie, o amendează cu 300 de lei și sub ideea că nu poți fi pedepsit de două ori pentru aceeași faptă, penal sau contravețional, se închide întrebarea. Și ei mai departe consideră că au act permisiv pentru a iniția construcția”, susține Andrei Pulbere.

Plângere la procuratură, lucrări suspendate

Mai mulți locuitori de pe str. Lacului au depus o plângere la Procuratura Anticorupție în care solicită pornirea urmăririi penale pe acest caz și tragerea la răspundere penală a factorilor de decizie din cadrul Primăriei Chișinău și din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică.

La 27 septembrie 2023, o altă vecină, Natalia Cuțaeva, a acționat în judecată compania „Vladarm Construct” SRL, iar printr-o încheiere a Judecătoriei Chișinău din data de 2 octombrie 2023, au fost suspendate lucrările la viitorul bloc, ca măsură asiguratorie. Totodată, prin încheierea respectivă, este interzisă înregistrarea bunului imobil în calitate de construcție nefinalizată de către organul cadastral, până la soluționarea definitivă a cazului.

Directorul companiei nu a mai răspuns apelurilor ZdG

Veaceslav Samoilă, directorul „Vladarm Construct” SRL, nu a mai răspuns apelurilor ZdG. Nu a răspuns nici la solicitarea de a discuta pe care i-am transmis-o prin intermediul avocatului său, Alexei Frunze. Ultimul a spus că nu cunoaște despre încheierea prin care s-a dispus suspendarea lucrărilor.

Teren care și-a schimbat proprietarii de mai multe ori

Pe strada Lacului, la numărul 35, un alt bloc de locuit, deja ridicat, dar nefinisat, stârnește nemulțumirea vecinilor. Terenul și-a schimbat proprietarii de mai multe ori până când, în noiembrie 2021, a ajuns în proprietatea lui Serghei Belinschi. În iunie 2022, acesta a vândut terenul către firma de construcție pe care o administrează și o deține împreună cu Andrei Șmîgaliov – „Sun Residence Group” SRL.

Blocul cu cinci nivele de pe str. Lacului 35

Certificatul de urbanism pentru construcția unui bloc la această adresă a fost obținut de Andrei Tabuica, în numele fiicei sale minore, care fusese proprietară oficială a terenului înaintea lui Belinschi, pentru construirea unei locuințe particulare cuplate pentru două familii, cu regimul de înălțime P+2E, adică parter plus două etaje. Documentul a fost solicitat în septembrie 2021 și eliberat în noiembrie, când terenul era deja înregistrat pe numele lui Serghei Belinschi.

În iunie 2022, Belinschi obține autorizație de construire pe acel teren, semnată de viceprimarul Ilie Ceban. Documentul prevede un alt regim de înălțime – D+P+2E+M, adică demisol, parter, două etaje și mansardă.

Nereguli constatate de INST

Mai multe nereguli în actele permisive, dar și la fața locului, au fost constatate de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (succesor al Agenției pentru Supraveghere Tehnică), după ce locatarii din vecinătatea construcției s-au adresat cu plângeri către CNA, IGP, Parlament etc. Potrivit constatărilor INST, certificatul de urbanism, autorizația de construire și documentația de proiect au fost eliberate cu încălcarea legislației, iar la fața locului inspectorii au văzut că blocul are regimul de înălțime D+P+3E, adică, demisol, parter și trei etaje, că blocul are o scară cu puț de ascensor și că lucrările de construcție se află la faza de betonare.

Panoul informativ al blocului de pe str. Lacului 35

INST a constatat că obiectivul a fost înregistrat ca viitor bun imobil cu destinația de bloc locativ cu 40 de spații separate (12 apartamente, 17 debarale și 14 locuri de parcare). Inspectoratul a solicitat Agenției Servicii Publice să revizuiască înregistrarea. De asemenea, a sesizat Procuratura Generală, care a trimis cazul spre examinare la Procuratura Anticorupție.

„Construcția încurcă afacerii noastre, pentru că trei etaje dau spre restaurantul nostru”

Unul dintre reclamanții pe acest caz este Nicolae Vișnea, care deține alături un hotel cu restaurant – Diplomat Club. El susține că blocul nou ridicat a fost construit cu încălcarea normelor.

„Pe str. Lacului 35 au început construcția cu încălcarea tuturor normelor. Construcția încurcă afacerii noastre, pentru că trei etaje dau spre restaurantul nostru și nu e plăcut pentru oaspeți să se uite cineva la ei de la înălțimea de trei etaje. A fost încălcată și distanța de la gard până la perete”, susține omul de afaceri.

Hotelul Diplomat Club, situat în vecinătatea blocului de pe str. Lacului 35

La fața locului, ZdG a constatat că blocul are cinci nivele deasupra solului. Câțiva muncitori lucrau de zor la etajele superioare.

„Am câștigat procesele în instanțe și voi câștiga în continuare”

Serghei Belinschi, administratorul și fondatorul companiei „Sun Residence Group” SRL, susține că are toate actele în regulă pentru construirea blocului de locuit din str. Lacului 35, dar că în prezent acesta nu-i mai aparține și că lucrările sunt efectuate în continuare de locatari, după ce el a construit 80 la sută din bloc. Actele cadastrale arată că în iunie 2022, terenul și construcția au trecut din proprietatea firmei în condominiu, adică în proprietatea comună a locatarilor.

„Autorizația de construcție eu am primit-o de la Primărie și după asta compania mea a început să construiască. A fost control de la Inspecția în construcții, de la Pretură și nu au găsit nicio încălcare până în momentul când eu construiam acest obiect. În prezent, firma mea „Sun Residence Group” SRL nu are nicio legătură cu această construcție. Mai departe construiesc cei care sunt proprietarii apartamentelor. Lucrările sunt efectuate de companiile cu care ei au semnat contract. Noi am obținut autorizație de construcție pentru ridicarea unui bloc cu subsol, demisol, două etaje și mansardă. Acolo tot este. Nu înțeleg care este problema”, și-a exprimat indignarea Serghei Belinschi.

El i-a acuzat pe cei care se plâng pe neregulile admise de compania lui de faptul că ar avea intenția să-i denigreze imaginea și că ar fi „o grupare criminală care extorcheaza bani”. El mai susține că după ce a fost acționat în judecată pe acest caz, a câștigat în toate instanțele, inclusiv la CSJ. „Am o grămadă de avocați și juriști care se ocupă. Am câștigat procesele în instanțe și voi câștiga în continuare”, s-a arătat încrezător Belinschi.

Proces de judecată cu alt vecin

Potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată, compania acestuia se află în proces de judecată cu un alt vecin, Veaceslav Vlas. Procesul se examinează la Judecătoria Chișinău. Prima instanță a dispus oprirea lucrărilor de construcție, ca măsură de asigurare, dar CA a anulat această interdicție. Avocatul lui Veaceslav Vlas a precizat pentru ZdG că motivul este că în acel moment nu dețineau încă documentul de la INST prin care au fost constatate neregulile.

Primăria: „Pregătim răspunsurile”

Am solicitat o reacție de la Igor Vrabie, directorul interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, cu privire la situația celor două construcții de pe strada Lacului din capitală, dar nu am primit răspuns până la publicarea articolului.

„Noi pregătim răspunsurile la întrebări. Încă nu sunt gata”, a precizat oficialul de la primărie, într-un mesaj. De asemenea, l-am contactat pe viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, dar acesta nu a răspuns apelurilor și nici mesajelor noastre.

Ziarul de Gardă va publica reacția primăriei Chișinău, dacă instituția va veni cu un răspuns.